Встреча с Зеленским зависит от консультаций Словакии с ЕС, – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не видит смысла встречаться с президентом Украины без предварительных согласований с Еврокомиссией относительно нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо заявил в постев социальной сети Х.

Фицо отметил, что не отказывается от идеи личной встречи с Владимиром Зеленским, однако считает необходимым сначала обсудить ситуацию с руководством Европейской комиссии.

"Я говорил, что заинтересован во встрече с президентом Зеленским. Но этому должна предшествовать встреча с президентом Европейской комиссии. Во вторник я собираюсь в Париж на ядерный форум. И тогда мы попробуем организовать встречу с главой Еврокомиссии – в течение этих дней, когда я буду находиться во Франции", – заявил Фицо.

Он также подчеркнул, что Братислава вместе с Брюсселем должны влиять на Киев в вопросе возобновления транзита.

"Мы должны давить на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекцию на месте, и дальше давить, чтобы он пустил нефть через свою территорию. Потому что он наносит ущерб всему Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Наоборот, он теряет поддержку все большего количества стран", – сказал Фицо.

Премьер Словакии отметил, что место потенциальной встречи с украинским президентом пока не определено. В то же время он выразил сомнение в целесообразности таких переговоров, пока Украина, по его словам, "демонстративно" не возобновляет транзит нефти через свою территорию.

Напомним, недавно Financial Times со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов и чиновников ЕС писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит на нефтепровод "Дружба". Так, посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр "Дружбы" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.

Что известно о состоянии "Дружбы"?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

