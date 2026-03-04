Сийярто прибыл в Москву договариваться о нефти и газе для Венгрии

В среду, 4 марта, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто прибыл в Москву, чтобы убедиться, что его страна продолжит получать нефть и газ на фоне топливного кризиса в мире.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причина визита в РФ - нефть и газ

Сийярто пожаловался, что конфликты в мире, в частности война в Украине и операция США против Ирана, угрожают энергобезопасности его страны.

"Я здесь, чтобы убедиться, что необходимое для энергообеспечения нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию, несмотря на изменение обстоятельств и глобальный энергетический кризис, по той же цене, что и раньше", - заявил глава МИД Венгрии.

Сейярто раскритиковал ряд стран, которые, по его мнению, создают препятствия для венгерского энергетического сектора. В частности, он обвинил Украину в якобы блокировании транзита по нефтепроводу "Дружба", а Хорватию - в препятствовании закупкам российского сырья морем.

"В результате войны в Иране все мировые морские поставки нефти и газа столкнулись с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью", - заявил венгерский дипломат.

Он также добавил, что от российских поставок будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.

"Если энергоносители из России не поступят в Венгрию, то, к сожалению, о снижении коммунальных платежей для домохозяйств также придется забыть", - сказал Сийярто.

Читайте также: Зеленский совершает "покушение на Венгрию" из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Что предшествовало

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр поврежденного трубопровода "Дружба" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.

Читайте также: Венгрия и Словакия требуют возобновить транзит нефти РФ через "Дружбу"