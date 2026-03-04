РУС
892 12

Сийярто прибыл в Москву договариваться о нефти и газе для Венгрии

Сьянтяро в Москве снова договаривается о российском топливе

В среду, 4 марта, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто прибыл в Москву, чтобы убедиться, что его страна продолжит получать нефть и газ на фоне топливного кризиса в мире.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Причина визита в РФ - нефть и газ 

Сийярто пожаловался, что конфликты в мире, в частности война в Украине и операция США против Ирана, угрожают энергобезопасности его страны. 

"Я здесь, чтобы убедиться, что необходимое для энергообеспечения нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию, несмотря на изменение обстоятельств и глобальный энергетический кризис, по той же цене, что и раньше", - заявил глава МИД Венгрии.

Сейярто раскритиковал ряд стран, которые, по его мнению, создают препятствия для венгерского энергетического сектора. В частности, он обвинил Украину в якобы блокировании транзита по нефтепроводу "Дружба", а Хорватию - в препятствовании закупкам российского сырья морем.

"В результате войны в Иране все мировые морские поставки нефти и газа столкнулись с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью", - заявил венгерский дипломат.

Он также добавил, что от российских поставок будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.

"Если энергоносители из России не поступят в Венгрию, то, к сожалению, о снижении коммунальных платежей для домохозяйств также придется забыть", - сказал Сийярто.

Что предшествовало

Топ комментарии
+5
Зараз би виступити президенту України, якби такий в нас був замість нікчемної зеленої шмарклі - і сказати, що оскільки мудярва домовлялась за нафту з піторашкою - то хай піторашка і займається експортом, а від нас зі своєю Дрючьбою хай від'******* назавжди.
04.03.2026 17:34 Ответить
+2
Шеф! - все пропало! - все пропало!
04.03.2026 17:32 Ответить
+2
нехай морем отримують. Щоб була робота нашим БЕК
04.03.2026 17:37 Ответить
Шеф! - все пропало! - все пропало!
04.03.2026 17:32 Ответить
за платньою приїхав, кешем
ці підари на картку та кріптою вже бояться - Штати за дупу візьмуть
04.03.2026 17:44 Ответить
невиправні довбойоби.
04.03.2026 17:33 Ответить
підари *************
04.03.2026 17:39 Ответить
Зараз би виступити президенту України, якби такий в нас був замість нікчемної зеленої шмарклі - і сказати, що оскільки мудярва домовлялась за нафту з піторашкою - то хай піторашка і займається експортом, а від нас зі своєю Дрючьбою хай від'******* назавжди.
04.03.2026 17:34 Ответить
нехай його наФтой напоять, додадуть ще кров України, хай споживають такий бензин замішаний на крові
04.03.2026 17:37 Ответить
нехай морем отримують. Щоб була робота нашим БЕК
04.03.2026 17:37 Ответить
та ні
най кацапи орбану арєшніком нафту пуляють
відстань дозволяє
плюс експрес-доставка
04.03.2026 17:40 Ответить
смокчи-смокчи... ковтай-ковтай...
04.03.2026 17:37 Ответить
"Сійярто поскаржився, що конфлікти у світі, зокрема війна в Україні... загрожують енергобезпеці його країни" - поїхав скаржитися тому хто цю війну розпочав
04.03.2026 17:45 Ответить
так ***** його господар
кому він ще пожаліється? рудому?
04.03.2026 17:46 Ответить
Замість трубопроводу "дружба", буде відропровід "деградація"...
04.03.2026 17:51 Ответить
 
 