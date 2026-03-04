Венгрия и Словакия требуют возобновить транзит нефти РФ через "Дружбу"
Во время заседания координационной группы ЕС по вопросам нефти Венгрия и Словакия заявили о необходимости возобновления транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" и обвинили Украину в нежелании перезапустить поставки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС, знакомый с ходом дискуссии, на условиях анонимности.
Требовали возобновить транзит
Венгрия и Словакия на заседании консультативной группы по вопросам нефти требовали возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Венгрия и Словакия подняли вопрос "Дружбы" на координационной группе по вопросам нефти сегодня утром", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".
Он рассказал, что представители обеих стран выступили с требованием возобновить транзит нефти из России через "Дружбу" и обвинили Украину в нежелании это сделать, несмотря на наличие технических возможностей.
"Следующее заседание координационной группы по вопросам нефти может состояться на следующей неделе", – сообщил чиновник.
Основная часть дискуссии координационной группы по вопросам нефти 4 марта, которая проходила на уровне экспертов, была посвящена вопросам преодоления последствий событий в Иране и на Ближнем Востоке для поставок нефти в ЕС.
Эксперты констатировали отсутствие проблем с безопасностью поставок на данный момент, но рост цен и возможные последствия в долгосрочном периоде могут представлять серьезную проблему для Евросоюза.
"В настоящее время государства ЕС не планируют никаких скоординированных мер в сфере поставок нефти", – сообщил собеседник.
Что предшествовало
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр поврежденного трубопровода "Дружба" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.
