Новости Транзит нефти через Дружбу
Венгрия и Словакия требуют возобновить транзит нефти РФ через "Дружбу"

В ЕС снова подняли вопрос "Дружбы": Венгрия и Словакия выдвинули требования

Во время заседания координационной группы ЕС по вопросам нефти Венгрия и Словакия заявили о необходимости возобновления транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" и обвинили Украину в нежелании перезапустить поставки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС, знакомый с ходом дискуссии, на условиях анонимности.

Требовали возобновить транзит

Венгрия и Словакия на заседании консультативной группы по вопросам нефти требовали возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Венгрия и Словакия подняли вопрос "Дружбы" на координационной группе по вопросам нефти сегодня утром", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Читайте также: В Словакии согласовали расторжение соглашения об аварийных поставках электроэнергии Украине

Он рассказал, что представители обеих стран выступили с требованием возобновить транзит нефти из России через "Дружбу" и обвинили Украину в нежелании это сделать, несмотря на наличие технических возможностей.

"Следующее заседание координационной группы по вопросам нефти может состояться на следующей неделе", – сообщил чиновник.

Основная часть дискуссии координационной группы по вопросам нефти 4 марта, которая проходила на уровне экспертов, была посвящена вопросам преодоления последствий событий в Иране и на Ближнем Востоке для поставок нефти в ЕС.

Эксперты констатировали отсутствие проблем с безопасностью поставок на данный момент, но рост цен и возможные последствия в долгосрочном периоде могут представлять серьезную проблему для Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского из-за нефтепровода "Дружба"

"В настоящее время государства ЕС не планируют никаких скоординированных мер в сфере поставок нефти", – сообщил собеседник.

Что предшествовало

Венгрия (804) нефть (436) Словакия (390)
