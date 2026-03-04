Угорщина і Словаччина вимагають відновити транзит нафти РФ через "Дружбу"
Під час засідання координаційної групи ЄС з питань нафти Угорщина та Словаччина заявили про необхідність відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" та звинуватили Україну в небажанні перезапустити постачання.
Які інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС, обізнаний з перебігом дискусії, на умовах анонімності.
Вимагали поновити транзит
Угорщина та Словаччина на засіданні консультативної групи з питань нафти вимагали поновити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".
"Угорщина та Словаччина порушили питання "Дружби" на координаційній групі з питань нафти сьогодні вранці", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".
Він розповів, що представники обох країн виступили з вимогою поновити транзит нафти з Росії через "Дружбу" і звинуватили Україну в небажанні це зробити попри наявність технічних можливостей.
"Наступне засідання координаційної групи з питань нафти може відбутися наступного тижня", – повідомив посадовець.
Основна частина дискусії координаційної групи з питань нафти 4 березня, яка відбувалася на рівні експертів, була присвячена питанням подолання наслідків подій в Ірані та на Близькому Сході для постачання нафти в ЄС.
Експерти констатували відсутність проблем з безпекою постачання станом на зараз, але зростання цін та можливі наслідки у довгостроковому періоді можуть становити серйозну проблему для Євросоюзу.
"Наразі держави ЄС не планують жодних скоординованих заходів у сфері постачання нафти", – повідомив співрозмовник.
Що передувало
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд пошкодженого трубопроводу "Дружба" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.
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Вітя з Фуціном ще не погрожують провести своє СВО ?
Ви не будете в ЄС,ми вам не дамо електроенергіі,ми заблокуєм допомогу...
Ну,значить,дружби нема...