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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Угорщина і Словаччина вимагають відновити транзит нафти РФ через "Дружбу"

У ЄС знову підняли питання "Дружби": Угорщина і Словаччина висунули вимоги

Під час засідання координаційної групи ЄС з питань нафти Угорщина та Словаччина заявили про необхідність відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" та звинуватили Україну в небажанні перезапустити постачання.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС, обізнаний з перебігом дискусії, на умовах анонімності.

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Вимагали поновити транзит

Угорщина та Словаччина на засіданні консультативної групи з питань нафти вимагали поновити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"Угорщина та Словаччина порушили питання "Дружби" на координаційній групі з питань нафти сьогодні вранці", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

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Він розповів, що представники обох країн виступили з вимогою поновити транзит нафти з Росії через "Дружбу" і звинуватили Україну в небажанні це зробити попри наявність технічних можливостей.

"Наступне засідання координаційної групи з питань нафти може відбутися наступного тижня", – повідомив посадовець.

Основна частина дискусії координаційної групи з питань нафти 4 березня, яка відбувалася на рівні експертів, була присвячена питанням подолання наслідків подій в Ірані та на Близькому Сході для постачання нафти в ЄС.

Експерти констатували відсутність проблем з безпекою постачання станом на зараз, але зростання цін та можливі наслідки у довгостроковому періоді можуть становити серйозну проблему для Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

"Наразі держави ЄС не планують жодних скоординованих заходів у сфері постачання нафти", – повідомив співрозмовник.

Що передувало

Автор: 

Угорщина (3018) нафта (6604) Словаччина (1332)
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Топ коментарі
+25
нехай звертаються в ... спортлото...
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04.03.2026 15:44 Відповісти
+14
накуй пшли
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04.03.2026 15:45 Відповісти
+14
вимагають поновити. А якщо ні, то шо?
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04.03.2026 15:49 Відповісти
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нехай звертаються в ... спортлото...
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04.03.2026 15:44 Відповісти
Там їх теж послали
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04.03.2026 15:49 Відповісти
Не ви тільки послухайите, шановна громада, ціх вафльорів - вони вимагають!
Вітя з Фуціном ще не погрожують провести своє СВО ?
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04.03.2026 15:44 Відповісти
сосі пісю орбан і фіця
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04.03.2026 15:44 Відповісти
... і дрібними кроками ПНХ !!!
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04.03.2026 17:50 Відповісти
накуй пшли
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04.03.2026 15:45 Відповісти
рудому пожалійтеся
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04.03.2026 15:47 Відповісти
вимагають поновити. А якщо ні, то шо?
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04.03.2026 15:49 Відповісти
Заманався повторювати. "Вимагають" - це коли вони можуть сказати "а якшо ні, то ...". А вони такого сказати не можуть, бо від них не залежить нічого. Тож це називається не "вимагають" а "просять".
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04.03.2026 15:51 Відповісти
Як челобитну подають холопи ? Пиня що не навчив що треба на коліна і жалістливо а краще сльозно просить
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04.03.2026 16:36 Відповісти
Газ країни агресора, окупанта ніхто не буде транспортувати через територію України. Забудьте про це
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04.03.2026 15:52 Відповісти
Хто ви такі, ************ путінські, щоб він нас щось вимагати?
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04.03.2026 15:56 Відповісти
Можна прям з Куп'янська по трубі їм доставляти героїв есвео
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04.03.2026 15:57 Відповісти
Хай напишуть скаргу в мавзолей тов. Леніну
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04.03.2026 15:59 Відповісти
А краще подадуть йому челобітну при особистій зустрічі.
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04.03.2026 16:53 Відповісти
Так пусть эти бараны у ***** и требуют
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04.03.2026 16:03 Відповісти
У Х'уйла і його ************** істерика. Нафта подорожчала а продати її не можуть. Доречі, рашистські експерти вже підрахували що при такій ціні на нафту якщо вдасться її продати то Сосія зможе закрити в цьому році всі свої діри в бюджеті і продовжити війну ще мінімум на один рік. Тому цих орбанів і фіців нах. потрібно посилати. Вони нізаякий не за мір а навпаки за те щоб Х'уйло міг воювати далі.
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04.03.2026 16:04 Відповісти
Нехай відсосуть у України разом з диктатором ***** і усім кацапстаном!
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04.03.2026 16:05 Відповісти
Вот коли Орбан виплатить репарацію за жертв спаленої Корюківки тоді можна спробувати вирішити питання нафтопроводу.
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04.03.2026 16:33 Відповісти
Не хо чу
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04.03.2026 16:41 Відповісти
Ну шо,дружба?
Ви не будете в ЄС,ми вам не дамо електроенергіі,ми заблокуєм допомогу...
Ну,значить,дружби нема...
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04.03.2026 17:12 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕👈
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04.03.2026 17:16 Відповісти
Війна на Близькому Сході. Нафта у дефіциті. Невчасно транзит зупинили. Україні щастить як утопленику.
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04.03.2026 17:24 Відповісти
Ого, аж "вимагають", це шось страшне...))
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04.03.2026 17:58 Відповісти
А які наші зустрічні вимоги?
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04.03.2026 18:27 Відповісти
Пішли накуй, пуйлососи
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05.03.2026 07:05 Відповісти
 
 