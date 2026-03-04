Угорщина і Словаччина вимагають відновити транзит нафти РФ через "Дружбу"

Під час засідання координаційної групи ЄС з питань нафти Угорщина та Словаччина заявили про необхідність відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" та звинуватили Україну в небажанні перезапустити постачання.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС, обізнаний з перебігом дискусії, на умовах анонімності.

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Вимагали поновити транзит

Угорщина та Словаччина на засіданні консультативної групи з питань нафти вимагали поновити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"Угорщина та Словаччина порушили питання "Дружби" на координаційній групі з питань нафти сьогодні вранці", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

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Він розповів, що представники обох країн виступили з вимогою поновити транзит нафти з Росії через "Дружбу" і звинуватили Україну в небажанні це зробити попри наявність технічних можливостей.

"Наступне засідання координаційної групи з питань нафти може відбутися наступного тижня", – повідомив посадовець.

Основна частина дискусії координаційної групи з питань нафти 4 березня, яка відбувалася на рівні експертів, була присвячена питанням подолання наслідків подій в Ірані та на Близькому Сході для постачання нафти в ЄС.

Експерти констатували відсутність проблем з безпекою постачання станом на зараз, але зростання цін та можливі наслідки у довгостроковому періоді можуть становити серйозну проблему для Євросоюзу.

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"Наразі держави ЄС не планують жодних скоординованих заходів у сфері постачання нафти", – повідомив співрозмовник.

Що передувало