Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

Після відповіді Володимира Зеленського щодо транзиту російської нафти прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав її цинічною та повідомив про звернення до Єврокомісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеоролик з відповідними заявами Орбан розмістив у соцмережах.

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Йдеться про зауваження Зеленського, який дорікнув лідерам Угорщини та Словаччини за те, що вони, за його словами, суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, якою ціною для України є забезпечення транзиту та проведення ремонтних робіт.

"Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час, як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий", – сказав Орбан.

Він також заявив, що Зеленський нібито не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод ЄС щодо транспортування нафти "Дружбу".

Лист до Єврокомісії та позиція Будапешта

У поширеному відеоролику Орбан продемонстрував, як підписує черговий лист до Європейської комісії. У зверненні він поінформував президентку Єврокомісії про ситуацію та закликав забезпечити виконання домовленостей, які, за його словами, зобов’язують Україну здійснювати транзит нафти.

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Орбан також заявив, що доки Зеленський не повернеться до "здорового глузду та нормальності", Угорщина не підтримуватиме жодного рішення на користь України на рівні ЄС.

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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