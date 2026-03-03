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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

Орбан заявив про скаргу на Зеленського до Брюсселя

Після відповіді Володимира Зеленського щодо транзиту російської нафти прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав її цинічною та повідомив про звернення до Єврокомісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеоролик з відповідними заявами Орбан розмістив у соцмережах.

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Йдеться про зауваження Зеленського, який дорікнув лідерам Угорщини та Словаччини за те, що вони, за його словами, суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, якою ціною для України є забезпечення транзиту та проведення ремонтних робіт.

"Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час, як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий", – сказав Орбан.

Він також заявив, що Зеленський нібито не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод ЄС щодо транспортування нафти "Дружбу".

Лист до Єврокомісії та позиція Будапешта

У поширеному відеоролику Орбан продемонстрував, як підписує черговий лист до Європейської комісії. У зверненні він поінформував президентку Єврокомісії про ситуацію та закликав забезпечити виконання домовленостей, які, за його словами, зобов’язують Україну здійснювати транзит нафти.

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Орбан також заявив, що доки Зеленський не повернеться до "здорового глузду та нормальності", Угорщина не підтримуватиме жодного рішення на користь України на рівні ЄС.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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Автор: 

дружба (167) Єврокомісія (2448) Зеленський Володимир (27960) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+20
В спортлото.

Чомусь нікого не хвилює що у нас мінус 45% населення. Що у нас взорвали величезну ГЕС, що захопили найбільшу АЕС в Европі, АЛЕ БЛ НАС МАЮТЬ ХВИЛЮВАТИ ЇХ ПРОБЛЕМИ!!!
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03.03.2026 13:58 Відповісти
+10
от з вами ніхєра не встигнеш прокоментувати.
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03.03.2026 14:11 Відповісти
+6
Жаба, йди на х...й!
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03.03.2026 13:59 Відповісти
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В спортлото.

Чомусь нікого не хвилює що у нас мінус 45% населення. Що у нас взорвали величезну ГЕС, що захопили найбільшу АЕС в Европі, АЛЕ БЛ НАС МАЮТЬ ХВИЛЮВАТИ ЇХ ПРОБЛЕМИ!!!
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03.03.2026 13:58 Відповісти
от з вами ніхєра не встигнеш прокоментувати.
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03.03.2026 14:11 Відповісти
Така робота.
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03.03.2026 14:21 Відповісти
робота в мене по спеціальності і вони не звязана з медіа. Просто зайшов
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03.03.2026 14:24 Відповісти
Джерело "45%", будь ласка.
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03.03.2026 14:25 Відповісти
посмотри на европу
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03.03.2026 14:32 Відповісти
На Європі URL не написаний.
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03.03.2026 14:33 Відповісти
Мене хвилює. Джерело числа 45.
На основі яких даних ви це визначили?
Посилання на джерела, будь ласка.
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03.03.2026 14:12 Відповісти
Там все вірно написано «мінус 45% населення». Якщо взяти населення України на момент здобуття незалежності, а це було більш ніж 52 мільйони і населення яке залишилось на підконтрольній Україні території на сьогоднішній день, то і буде приблизно мінус 45%.
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03.03.2026 15:09 Відповісти
Як було оцінена кількість населення на підконтрольній території України?
Джерело?
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03.03.2026 15:11 Відповісти
Державна служба статистики України (Держстат), раніше відома як Мінстат, є центральним органом виконавчої влади, який координується Кабміном та забезпечує збір, аналіз і поширення статистичних даних.
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03.03.2026 15:13 Відповісти
Будь ласка, посилання на відповідну сторінку.
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03.03.2026 15:13 Відповісти
Зайдіть на їх сайт і подивіться дані якщо вам це цікаво. Ви мабуть вмієте користуватись пошуком через Гугл.
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03.03.2026 15:17 Відповісти
Не дуже у мене з Гуглом.
Найсвіжіше, що знайшов, це станом на https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_Nas.pdf 1 січня 2022 року.
Там вказано 41 167 335 осіб.
Що, звісно, вже не відповідає дійсності.
Так де знайти більш достеменні дані?
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03.03.2026 15:20 Відповісти
Ви навели дані до початку повномасштабної війни з московитами. Відмінусуйте кількість населення яке залишилось на 20% окупованої території та ті мільйони людей які виїхали з України після початку війни. Різні джерела вказують що в Україні на підконтрольній території залишилось приблизно 30 мільйонів, а можливо і менше. Я особисто не рахував але ця цифра приблизно відображає реальний стан речей. Якщо вам хочеться вірити що в Україні зараз проживає 41 мільйон я не заперечую це ваше право. Прошу більше мені не писати. Всього вам найкращого.
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03.03.2026 15:31 Відповісти
Різні джерела вказують
Будь ласка, посилання на пару джерел.
Бо це саме цікаве: хто і як оцінює поточну кількість населення.
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03.03.2026 15:33 Відповісти
І якщо державні органи України не знають скільки проживає в країні людей то навіщо ці органи потрібні і навіщо їх фінансувати.
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03.03.2026 15:15 Відповісти
А навіщо директор ДАПу досі отримує зарплату?
А навіщо адміністрації давно окупованих міст досі сидять коло бюджетного корита?
Так багато питань і так мало відповідей...
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03.03.2026 16:38 Відповісти
45 процентов шарахаются по Европе. А могли бы родину защищать.
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03.03.2026 14:30 Відповісти
Мальчік хочєт в тамбов!
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03.03.2026 13:59 Відповісти
Жаба, йди на х...й!
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03.03.2026 13:59 Відповісти
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03.03.2026 14:19 Відповісти
Коли вже ті вибори - може цього ************* знесуть
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03.03.2026 14:00 Відповісти
Щось мені здається та **** голоси буде малювати як в останній раз так, що лукашенко заздритиме.
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03.03.2026 14:02 Відповісти
малювати там не вийде.
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03.03.2026 14:12 Відповісти
Ага
В 1956-му таких орбанутих вішали вниз головою
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03.03.2026 14:17 Відповісти
можете не помітити, бо як раз будете зайняті на городі.
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03.03.2026 14:14 Відповісти
Земля - це св"яте - шоб не склеїти ласти - потрібно шось садити
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03.03.2026 14:19 Відповісти
Знесуть одназначно, якщо не почне своє сво. Воно божевільне
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03.03.2026 14:23 Відповісти
Тєрпіла пожалівся у комісію тєрпіл.
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03.03.2026 14:14 Відповісти
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03.03.2026 14:15 Відповісти
Він не ябіда, він вірус тобран, який вражає мізки, перетвоючі їх на гімно
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03.03.2026 14:25 Відповісти
гнида просто дурень з кварталу ідіотів. Таким і бачили мудрили презедента - спочатку на червоній площі у москві виправдовував вторгнення рашистів в Україну, а зараз зриває будь яку допомогу, яку не можна вкрасти. Віддав дві атомні станції - безкоштовно уйлу, коли вже дбр почне рослідування по цим фактам, та фактам геноціду проти тих українців, яких він, персонально кинув у окупацію, сказавши сидіти їм вдома на початку війни.
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03.03.2026 14:27 Відповісти
Не туда ,надо в ВЦСПС а если там не отзовутся то написать в СПОРТЛОТО.
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03.03.2026 14:29 Відповісти
Європа, ЄС, НАТО, як і ООН скоєні по зразках колгоспів Сталіна: у ЄС, НАТО - консенсуальність, а у ООН - право вето.

Є притча про публічний дім. Коли поліція "здєлала нальот", то застала там всіх поважних джентльменів міста. А серед них професор якихось там наук і навіть священник.
Звичайно, професор відвідав публічний дім з чисто наукового інтересу, а священник, якого застали без плаття, прийшов навертати путан на праведний шлях, а у будуарі було жарко...

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.

И что мы можем ожидать ПРАКТИЧЕСКИ от Европы, если в США Трамп, а раніше Байден, - поступают в 21-ть веке так же как и перед первой и второй мировой...?
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03.03.2026 14:41 Відповісти
Так труби використовують роспідори,для своїх примітивних військових операцій.Нема дружби-нема нафти! Що цей жлоб хоче,щоб Україна впустила ту троянську кобилу на свою територію?Сосніуйца руске пріхвостєнь!Хай очолить ремонтну бригаду самогубць і їде ремонтує,чума така!
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03.03.2026 15:21 Відповісти
Я не понимаю в чем проблема?
Если Орбан хочет что бы нефть проходила через Украину, надо дать ему такую возможность. Только деньги за нефть, тоже должны идти через Украину.
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03.03.2026 18:47 Відповісти
Треба дочекатись виборів в Угорщині, а потім запускати.
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03.03.2026 18:51 Відповісти
 
 