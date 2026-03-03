Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"
Після відповіді Володимира Зеленського щодо транзиту російської нафти прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав її цинічною та повідомив про звернення до Єврокомісії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеоролик з відповідними заявами Орбан розмістив у соцмережах.
Йдеться про зауваження Зеленського, який дорікнув лідерам Угорщини та Словаччини за те, що вони, за його словами, суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, якою ціною для України є забезпечення транзиту та проведення ремонтних робіт.
"Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час, як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий", – сказав Орбан.
Він також заявив, що Зеленський нібито не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод ЄС щодо транспортування нафти "Дружбу".
Лист до Єврокомісії та позиція Будапешта
У поширеному відеоролику Орбан продемонстрував, як підписує черговий лист до Європейської комісії. У зверненні він поінформував президентку Єврокомісії про ситуацію та закликав забезпечити виконання домовленостей, які, за його словами, зобов’язують Україну здійснювати транзит нафти.
Орбан також заявив, що доки Зеленський не повернеться до "здорового глузду та нормальності", Угорщина не підтримуватиме жодного рішення на користь України на рівні ЄС.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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Чомусь нікого не хвилює що у нас мінус 45% населення. Що у нас взорвали величезну ГЕС, що захопили найбільшу АЕС в Европі, АЛЕ БЛ НАС МАЮТЬ ХВИЛЮВАТИ ЇХ ПРОБЛЕМИ!!!
На основі яких даних ви це визначили?
Посилання на джерела, будь ласка.
Джерело?
Найсвіжіше, що знайшов, це станом на https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_Nas.pdf 1 січня 2022 року.
Там вказано 41 167 335 осіб.
Що, звісно, вже не відповідає дійсності.
Так де знайти більш достеменні дані?
Будь ласка, посилання на пару джерел.
Бо це саме цікаве: хто і як оцінює поточну кількість населення.
А навіщо адміністрації давно окупованих міст досі сидять коло бюджетного корита?
Так багато питань і так мало відповідей...
В 1956-му таких орбанутих вішали вниз головою
Є притча про публічний дім. Коли поліція "здєлала нальот", то застала там всіх поважних джентльменів міста. А серед них професор якихось там наук і навіть священник.
Звичайно, професор відвідав публічний дім з чисто наукового інтересу, а священник, якого застали без плаття, прийшов навертати путан на праведний шлях, а у будуарі було жарко...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.
И что мы можем ожидать ПРАКТИЧЕСКИ от Европы, если в США Трамп, а раніше Байден, - поступают в 21-ть веке так же как и перед первой и второй мировой...?
Если Орбан хочет что бы нефть проходила через Украину, надо дать ему такую возможность. Только деньги за нефть, тоже должны идти через Украину.