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Новини Відносини Орбана з Путіним
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Путін похвалив Орбана за його "принципову позицію" щодо України

Путін похвалив Орбана за його принципову позицію щодо України
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

У Москві заявили, що російський диктатор Володимир Путін і прем'єр Угорщини Віктор Орбан провели телефонну розмову, під час якої обговорювали Україну.

Повідомляється, що першою темою розмови Орбана і Путіна було "різке загострення ситуації навколо Ірану" і в усьому близькосхідному регіоні, в тому числі з точки зору можливих наслідків для стану світового енергетичного ринку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Далі, згідно з повідомленням, Орбан і Путін обмінялися думками щодо України.

"Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і в цілому прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також порушувалися питання, що стосуються громадян Угорщини, мобілізованих до збройних сил України і таких, що потрапили в російський полон.

Також читайте: Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"

Автор: 

Угорщина (3017) путін володимир (25468) Україна (7367) Орбан Віктор (946) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+13
А того,кто перед твоими наступающими войсками разминировал Чонгар и жарил шашлыки вместо подготовки к отражению агрессии когда похвалишь?
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03.03.2026 13:46 Відповісти
+6
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА - ЦЕ ТАК НЕ ПАЛЕВНО що навіть смішно.

Але ще більш печально що ЕС не може просто за 1 секунду викинути ці країна нафіг - оце клоунада дійсно
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03.03.2026 13:48 Відповісти
+6
зірку хероя рососії ще треба прип'яти до грудей...
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03.03.2026 13:49 Відповісти
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А того,кто перед твоими наступающими войсками разминировал Чонгар и жарил шашлыки вместо подготовки к отражению агрессии когда похвалишь?
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03.03.2026 13:46 Відповісти
тобто "зе презедента" це доречно сказано...
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03.03.2026 13:55 Відповісти
узгодили сумму і коли приїде чумадан.
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03.03.2026 13:47 Відповісти
Та нет, чумоданы всё, обсудили с кем Орбан хочет жить по соседству, с Януковичем или с Асадом...
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03.03.2026 14:32 Відповісти
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА - ЦЕ ТАК НЕ ПАЛЕВНО що навіть смішно.

Але ще більш печально що ЕС не може просто за 1 секунду викинути ці країна нафіг - оце клоунада дійсно
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03.03.2026 13:48 Відповісти
зірку хероя рососії ще треба прип'яти до грудей...
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03.03.2026 13:49 Відповісти
Думаю, вона в нього є. І по хаті щеголяє з нею.
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03.03.2026 14:45 Відповісти
Держись - орбанутий - ти в мене в обоймі - путлєр
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03.03.2026 13:49 Відповісти
Свій хлопец в чужій команді - держись чавелла
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03.03.2026 14:08 Відповісти
"Орден имени Путина" герою, емае.
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03.03.2026 13:50 Відповісти
На Орбані вже й начебто ніде печатку ставить. але він таки знайшов місце для кремлівського Сатани.
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03.03.2026 13:50 Відповісти
***** свою потаскану шльондру похвалив... назвав любімой женой...
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03.03.2026 13:51 Відповісти
Ну, все! Орбану присвоїли чергове звання генерал-майора і дали відомчу нагороду фсб - медаль «За боевое содружество»...
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03.03.2026 13:52 Відповісти
Ураа. "Гаспадін назначіл мєня любімой женой"
Орбан мабуть аж підсцикнув від щастя.
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03.03.2026 13:54 Відповісти
вітько-***** чЄлобітную ***** надіслав що чЄлом бЙОт і трЄбуя адской жидкості з України, той похвалив свого халдЄя
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03.03.2026 13:56 Відповісти
То Трамп підтримає Орбана перед виборами, то пуйло похвалить за його позицію "раком" перед рашкою.

Одним словом - під#раси!!!
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03.03.2026 14:05 Відповісти
«Кукушка хваліт пєтуха за то, что хваліт он кукушку»!
Або по-нашому: «Яке їхало, таке й здибало»!
Або по-простому: «Пішли в сраку обидва»!
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03.03.2026 14:13 Відповісти
Это отлично, сразу минус процентов десять на апрельских выборах в Венгрии...
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03.03.2026 14:30 Відповісти
Они оба лаптеголовые......
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03.03.2026 14:38 Відповісти
Позиція його п'ята. І входить і виходить. Прутень ***** віті в дупу.
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03.03.2026 14:41 Відповісти
путін похвалив. А садибу під москвою дав?
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03.03.2026 14:53 Відповісти
Шо у пуйла "дєньгі кончілісь" ,що Вітьку похвала замість бабла.
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03.03.2026 16:01 Відповісти
Возможно скоро пути потеряет орбана (посадят в венгрии) . . Все будет Украина!
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03.03.2026 17:45 Відповісти
медаль сутулого нехай ще дасть підару
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03.03.2026 18:20 Відповісти
 
 