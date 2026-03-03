Путін похвалив Орбана за його "принципову позицію" щодо України

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У Москві заявили, що російський диктатор Володимир Путін і прем'єр Угорщини Віктор Орбан провели телефонну розмову, під час якої обговорювали Україну.

Повідомляється, що першою темою розмови Орбана і Путіна було "різке загострення ситуації навколо Ірану" і в усьому близькосхідному регіоні, в тому числі з точки зору можливих наслідків для стану світового енергетичного ринку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Далі, згідно з повідомленням, Орбан і Путін обмінялися думками щодо України.

"Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і в цілому прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також порушувалися питання, що стосуються громадян Угорщини, мобілізованих до збройних сил України і таких, що потрапили в російський полон.

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