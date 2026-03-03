РУС
Новости Отношения Орбана и Путина
Путин похвалил Орбана за его "принципиальную позицию" в отношении Украины

Путин похвалил Орбана за его принципиальную позицию по Украине
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

В Москве заявили, что российский диктатор Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, во время которого обсуждали Украину.

Сообщается, что первой темой разговора Орбана и Путина назвали "резкое обострение ситуации вокруг Ирана" и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Далее, согласно сообщению, Орбан и Путин обменялись мнениями по Украине.

"Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также поднимались вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.

Венгрия (803) путин владимир (16568) Украина (5586) Орбан Виктор (460) война в Украине (7425)
+8
А того,кто перед твоими наступающими войсками разминировал Чонгар и жарил шашлыки вместо подготовки к отражению агрессии когда похвалишь?
03.03.2026 13:46 Ответить
+4
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА - ЦЕ ТАК НЕ ПАЛЕВНО що навіть смішно.

Але ще більш печально що ЕС не може просто за 1 секунду викинути ці країна нафіг - оце клоунада дійсно
03.03.2026 13:48 Ответить
+3
зірку хероя рососії ще треба прип'яти до грудей...
03.03.2026 13:49 Ответить
А того,кто перед твоими наступающими войсками разминировал Чонгар и жарил шашлыки вместо подготовки к отражению агрессии когда похвалишь?
03.03.2026 13:46 Ответить
тобто "зе презедента" це доречно сказано...
03.03.2026 13:55 Ответить
узгодили сумму і коли приїде чумадан.
03.03.2026 13:47 Ответить
Та нет, чумоданы всё, обсудили с кем Орбан хочет жить по соседству, с Януковичем или с Асадом...
03.03.2026 14:32 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА - ЦЕ ТАК НЕ ПАЛЕВНО що навіть смішно.

Але ще більш печально що ЕС не може просто за 1 секунду викинути ці країна нафіг - оце клоунада дійсно
03.03.2026 13:48 Ответить
зірку хероя рососії ще треба прип'яти до грудей...
03.03.2026 13:49 Ответить
Думаю, вона в нього є. І по хаті щеголяє з нею.
03.03.2026 14:45 Ответить
Держись - орбанутий - ти в мене в обоймі - путлєр
03.03.2026 13:49 Ответить
Свій хлопец в чужій команді - держись чавелла
03.03.2026 14:08 Ответить
"Орден имени Путина" герою, емае.
03.03.2026 13:50 Ответить
На Орбані вже й начебто ніде печатку ставить. але він таки знайшов місце для кремлівського Сатани.
03.03.2026 13:50 Ответить
***** свою потаскану шльондру похвалив... назвав любімой женой...
03.03.2026 13:51 Ответить
Ну, все! Орбану присвоїли чергове звання генерал-майора і дали відомчу нагороду фсб - медаль «За боевое содружество»...
03.03.2026 13:52 Ответить
Ураа. "Гаспадін назначіл мєня любімой женой"
Орбан мабуть аж підсцикнув від щастя.
03.03.2026 13:54 Ответить
вітько-***** чЄлобітную ***** надіслав що чЄлом бЙОт і трЄбуя адской жидкості з України, той похвалив свого халдЄя
03.03.2026 13:56 Ответить
То Трамп підтримає Орбана перед виборами, то пуйло похвалить за його позицію "раком" перед рашкою.

Одним словом - під#раси!!!
03.03.2026 14:05 Ответить
«Кукушка хваліт пєтуха за то, что хваліт он кукушку»!
Або по-нашому: «Яке їхало, таке й здибало»!
Або по-простому: «Пішли в сраку обидва»!
03.03.2026 14:13 Ответить
Это отлично, сразу минус процентов десять на апрельских выборах в Венгрии...
03.03.2026 14:30 Ответить
Они оба лаптеголовые......
03.03.2026 14:38 Ответить
Позиція його п'ята. І входить і виходить. Прутень ***** віті в дупу.
03.03.2026 14:41 Ответить
путін похвалив. А садибу під москвою дав?
03.03.2026 14:53 Ответить
 
 