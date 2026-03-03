Путин похвалил Орбана за его "принципиальную позицию" в отношении Украины

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

В Москве заявили, что российский диктатор Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, во время которого обсуждали Украину.

Сообщается, что первой темой разговора Орбана и Путина назвали "резкое обострение ситуации вокруг Ирана" и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Далее, согласно сообщению, Орбан и Путин обменялись мнениями по Украине.

"Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также поднимались вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.

Читайте также: Зеленский потроллил Орбана из-за заявлений о нефтепроводе "Дружба"