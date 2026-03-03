Путин похвалил Орбана за его "принципиальную позицию" в отношении Украины
В Москве заявили, что российский диктатор Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, во время которого обсуждали Украину.
Сообщается, что первой темой разговора Орбана и Путина назвали "резкое обострение ситуации вокруг Ирана" и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Далее, согласно сообщению, Орбан и Путин обменялись мнениями по Украине.
"Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также поднимались вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ще більш печально що ЕС не може просто за 1 секунду викинути ці країна нафіг - оце клоунада дійсно
Орбан мабуть аж підсцикнув від щастя.
Одним словом - під#раси!!!
Або по-нашому: «Яке їхало, таке й здибало»!
Або по-простому: «Пішли в сраку обидва»!