Цензор.НЕТ
Зеленский троллил Орбана из-за заявлений о нефтепроводе "Дружба"

Зеленский троллил Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский подколол венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

Восстановление нефтепровода и безопасность

"На спутнике можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт на спутнике не увидишь. Возможно, Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает", - сказал президент Украины.

Читайте также: Война с Ираном удвоила значение "Дружбы", - Орбан призвал Зеленского возобновить поставки нефти

Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению "Дружбы". Он подчеркнул, что цена такого восстановления - жизнь украинцев, ведь россияне постоянно наносят удары по энергообъектам.

Читайте также: Спутниковые снимки свидетельствуют о исправности "Дружбы", - Орбан

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

дружба нефть нефтепровод Орбан Виктор Зеленский Владимир
+14
саме час тролити обмудка орбана коли він блокує 90млрд євро
02.03.2026 22:01
+9
без коментарів:
Під час свого президентства (2014-2019) Порошенко підтримував https://hungary.mfa.gov.ua/news/33277-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-zustrich-z-premjer-ministrom-ugorshhini-viktorom-orbanom дипломатичний діалог з Орбаном, зокрема обговорюючи питання енергетики та підтримку Угорщиною безвізового режиму для України MFA.gov.ua.
чи були "тертя" з Угорщиною орбана?
були !
Україна впроваджувала освіту українською мовою у всіх без виключення школах, у т.ч. в "угорських" селах Закарпаття, але...

Порох вмів вирішувати проблеми, а не створювати їх !

.
02.03.2026 22:09
+5
так це нам бракує, а не зелі
він при грошах
02.03.2026 22:04
саме час тролити обмудка орбана коли він блокує 90млрд євро
02.03.2026 22:01
так це нам бракує, а не зелі
він при грошах
02.03.2026 22:04
без коментарів:
Під час свого президентства (2014-2019) Порошенко підтримував https://hungary.mfa.gov.ua/news/33277-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-zustrich-z-premjer-ministrom-ugorshhini-viktorom-orbanom дипломатичний діалог з Орбаном, зокрема обговорюючи питання енергетики та підтримку Угорщиною безвізового режиму для України MFA.gov.ua.
чи були "тертя" з Угорщиною орбана?
були !
Україна впроваджувала освіту українською мовою у всіх без виключення школах, у т.ч. в "угорських" селах Закарпаття, але...

Порох вмів вирішувати проблеми, а не створювати їх !

.
02.03.2026 22:09
Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації президента.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

"Під час нашого спостереження протягом майже 4 місяців, ми помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до АП. При чому, ці зустрічі в АП намагаються не афішувати", - констатують журналісти.

Вказується, що в ті дні, коли зйомка "Схемами" велась таємно, автомобілі супроводу Медведчука стояли під АП не ховаючись. Проте, щойно журналісти починали знімати відкрито, то візити кума Путіна до Адміністрації українського президента намагались утаємничити.

Сьогодні Медведчук повністю повернувся в публічну українську політику як системний гравець. Взяв під контроль інформаційні канали 112, та Newsone, увійшов до партії Вадима Рабіновича "За життя", став головою її політради, скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

"То ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко - друзями, ворогами чи спільниками?", - задають питання журналісти.
02.03.2026 22:17
"не важливо якого кольору кішки, важливо щоб вони ловили мишей"
Ден-Сяо-Пін

Порох і медведчуків використовував для України

.
02.03.2026 22:27
Тягніть-потягніть - вийдете на Зелю в сауні!😉
02.03.2026 22:28
Надо было этот говнопровод перекрыть ещё 24.02.2022 (просто форс-мажор), а не качать вонючую }{уйловскую нефть 4 года с двушками на мааацкву. Тогда сейчас бы и киздежа не было.
02.03.2026 22:03
А чому не в 14?
02.03.2026 22:19
А чому не в 19-му?
02.03.2026 22:25
дурні питання.

тому що ми боролись проти транспортування нафто-газу в обхід України, що означало б знецінення нас для Європи і війну.
що, власне і сталося, але не так як хутіну бажалося.
завдяки Генералу Залужному, який наказав підірвати СП-1 та СП-2 к єпєням і закрити проблему

Україні потрібен Гетьман !

.
02.03.2026 22:32
Що СН, що ПС, що зелені, що блакитні чи рожеві завжди знайдуть виправдання кровавим грошам...
02.03.2026 22:35
Поміркований нейтралітет!😉
02.03.2026 22:38
зомбі-противсіхи повилазили

.
02.03.2026 22:45
Розумна відповідь!🤨
показать весь комментарий
троцкістка грьобана !

"ні войны ни мира, а армию - распустить"

.
02.03.2026 22:43 Ответить
Зустрілися рентгенолог і томографіст...
І розпочали розповідати "хворому" про те, що побачили!
02.03.2026 22:03
це вони перед хутіном так висобачуються ? який блазень смішніший ?
02.03.2026 22:05
Єдине, що вміє придуркуватий паяц - це тролити там де треба і частіше, де не треба, а вести серйозну важку дипломатичну роботу! Але ж дипломатичний корпус зруйнований зеленським під керівництвом єрмака!
02.03.2026 22:06
Одна надія шо програє вибори - бо він вже з цього нафто - газового коника не злізе
02.03.2026 22:06
тепер вже можно лежачого вітька копати ногами і плювати на піджак.
02.03.2026 22:08
конаючий вітьок ще може боляче нас копнути на 90 млр.

але ж ЗЄлі пох ті гроші

.
02.03.2026 22:12
ну так, ще пару місяців поблокує. Тут вже нічого не вдієш, він же однозначно йде, тому хоче наостанок гучно грюкнути дверима.
02.03.2026 22:25
Майже всі готуються, до того що Орбан програє вибори, і ніхто не готує план на випадок, якщо він виграє. Мені це нагадує ситуацію з останніми виборами в США. Я думаю не варто нагадувати чого це нам коштувало? А цими постійними стендапами наш гарант лише додає кілька десятих відсотка до рейтингу Обрана. Доречі хто гарантує, що політика Угорщини зміниться після зміни влади? Особисто я не пам'ятаю заяв від Мадяра, що він підтримує вступ України в ЄС. Тому Зеля в черговий раз стріляє по ногах України ( не собі)
02.03.2026 22:38
а мені це нагадує напад рашки, у який ніхто не вірив і до якого ніхто не готувався, крім Генерала Залужного, звісно.

Україні потрібен Гетьман !

.
02.03.2026 22:42
Попід.обувати-кварталіст вміє і вважає,що це майстер-клас у міжнародних відносинах,бо це подобається люмпену.
А як його- пищить,що то країну.
Хоча Сіярто вже пояснював,що поважає укр.народ,а не його і його правління.
02.03.2026 22:17
Тема перемиря відійшла на другий план. Вождь тепер рятує світ від іранських дронів та тролить орбана. Бидло в захваті
02.03.2026 22:23
В захваті,поки на їх голови ще нічого не залітало...
То Трамп гуговий у них,то той,то інший і всі вони чомусь агентипутіна.
В один період часу,рили на Німеччину,коли послом був такий собі Мельник: той все щось вишукував негатив на ту країну,а бидло шаленіло.Та він так далеко зайшов,що зняли його та перевели кудись.
02.03.2026 22:35
Тебя никто за руки ноги не держит.Можешь прямо сейчас бежать на рашу с цапами и пу мириться
02.03.2026 22:40
а нахіба тобі, Зе, Орбан-маг?🖖
у тебе ж вже є свій вуду-шаман (Заклинатель дЄрмак)👹

У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів Джерело: https://censor.net/ua/n3588881
02.03.2026 22:26 Ответить
півень - ключова фігура в обрядах вуду
оце совпадєніє - "Обдовбаний півень у косоворотці": мережі вибухнули" ?
не думаю...
02.03.2026 22:39
У вас не те фото... Ось, вибачаюсь, "Обдовбаний півень у косоворотці"
02.03.2026 22:51
Який же він дурень. У нього тільки біле та чорне. Політик з нього як і президент. Ні який.
02.03.2026 22:34
Потролив і немає допомоги 90 млд євро, є блокування вступу України до ЄС тощо. Завдання кремля виконано.
Нєє, для вкраїнчиків жорсткий чувак.
Раніше він і живот Орбана тролив, але тут і без дипломатії нормальна людина таке не скаже свому опонету, а це вибядок московський.
02.03.2026 22:44 Ответить
 
 