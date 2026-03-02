Зеленский троллил Орбана из-за заявлений о нефтепроводе "Дружба"
Президент Украины Владимир Зеленский подколол венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.
Восстановление нефтепровода и безопасность
"На спутнике можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт на спутнике не увидишь. Возможно, Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает", - сказал президент Украины.
Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению "Дружбы". Он подчеркнул, что цена такого восстановления - жизнь украинцев, ведь россияне постоянно наносят удары по энергообъектам.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
