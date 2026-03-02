Зеленский троллил Орбана из-за заявлений о нефтепроводе "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский подколол венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

"На спутнике можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт на спутнике не увидишь. Возможно, Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает", - сказал президент Украины.