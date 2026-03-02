Спутниковые снимки свидетельствуют об исправности "Дружбы", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в течение выходных была собрана информация о состоянии "Дружбы", которая, по его словам, опровергает наличие технических проблем. Это, по его словам, подтверждают спутниковые снимки.

Издание отмечает, что вечером 1 марта Орбан сообщил, что получена чрезвычайная информация и будут представлены доказательства состояния нефтепровода "Дружба" в Украине.

Утром 2 марта премьер-министр Венгрии принял участие в заседании по вопросам национальной безопасности, посвященном состоянию нефтепровода "Дружба".

"На основе спутниковых снимков и оперативной информации, которая есть в нашем распоряжении, можно сделать вывод, что нефтепровод "Дружба" работает. Мы также выяснили, что атака не оказала прямого влияния на провод. Поэтому технических препятствий для возобновления работы трубопровода нет", – заявил Орбан.

Он добавил, что спутниковые снимки будут доступны для всех.

"Мы снова призываем президента Зеленского возобновить работу трубопровода "Дружба" и допустить венгерских и словацких инспекторов, чтобы закрыть споры. Мы будем продолжать принимать контрмеры, пока украинцы не возобновят поставки нефти", – подчеркнул Орбан.

Премьер-министр отметил, что действия президента Зеленского являются обычным шантажом против Венгрии.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

