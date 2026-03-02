Спутниковые снимки свидетельствуют об исправности "Дружбы", - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в течение выходных была собрана информация о состоянии "Дружбы", которая, по его словам, опровергает наличие технических проблем. Это, по его словам, подтверждают спутниковые снимки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Magyar Nemzet.
Издание отмечает, что вечером 1 марта Орбан сообщил, что получена чрезвычайная информация и будут представлены доказательства состояния нефтепровода "Дружба" в Украине.
Утром 2 марта премьер-министр Венгрии принял участие в заседании по вопросам национальной безопасности, посвященном состоянию нефтепровода "Дружба".
"На основе спутниковых снимков и оперативной информации, которая есть в нашем распоряжении, можно сделать вывод, что нефтепровод "Дружба" работает. Мы также выяснили, что атака не оказала прямого влияния на провод. Поэтому технических препятствий для возобновления работы трубопровода нет", – заявил Орбан.
Он добавил, что спутниковые снимки будут доступны для всех.
"Мы снова призываем президента Зеленского возобновить работу трубопровода "Дружба" и допустить венгерских и словацких инспекторов, чтобы закрыть споры. Мы будем продолжать принимать контрмеры, пока украинцы не возобновят поставки нефти", – подчеркнул Орбан.
Премьер-министр отметил, что действия президента Зеленского являются обычным шантажом против Венгрии.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Або навпаки - він намагається цим відвернути увагу угорців від інших проблем !
звідки ти знаєш, на шо саме була спрямована атака **********? звідки інфа?
То чого ж скиглиш раз працює?
ту дружбу..
во нема електрики для насосів..
яку перестав постачати фіцо..