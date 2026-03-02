РУС
Новости Транзит нефти через Дружбу
Спутниковые снимки свидетельствуют об исправности "Дружбы", - Орбан

Орбан заявил о доказательствах отсутствия препятствий для работы "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в течение выходных была собрана информация о состоянии "Дружбы", которая, по его словам, опровергает наличие технических проблем. Это, по его словам, подтверждают спутниковые снимки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Magyar Nemzet.

Издание отмечает, что вечером 1 марта Орбан сообщил, что получена чрезвычайная информация и будут представлены доказательства состояния нефтепровода "Дружба" в Украине.

Утром 2 марта премьер-министр Венгрии принял участие в заседании по вопросам национальной безопасности, посвященном состоянию нефтепровода "Дружба".

"На основе спутниковых снимков и оперативной информации, которая есть в нашем распоряжении, можно сделать вывод, что нефтепровод "Дружба" работает. Мы также выяснили, что атака не оказала прямого влияния на провод. Поэтому технических препятствий для возобновления работы трубопровода нет", – заявил Орбан.

Он добавил, что спутниковые снимки будут доступны для всех.

"Мы снова призываем президента Зеленского возобновить работу трубопровода "Дружба" и допустить венгерских и словацких инспекторов, чтобы закрыть споры. Мы будем продолжать принимать контрмеры, пока украинцы не возобновят поставки нефти", – подчеркнул Орбан.

Премьер-министр отметил, что действия президента Зеленского являются обычным шантажом против Венгрии.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Топ комментарии
+9
У угорців як і у словаків НЕМА супутників. Так що Орбан співпрацює з кацапами
02.03.2026 13:10 Ответить
+3
На кацапських супутникових знімках можна було і п'ятикілометровий Боїнг побачити... Диспетчер Карлос підтвердить.
02.03.2026 13:13 Ответить
+2
У Словаччині завжди прогноз погоди барахлить , тому що своїх супутників нема
02.03.2026 13:11 Ответить
02.03.2026 13:10 Ответить
з китайцями
02.03.2026 13:11 Ответить
02.03.2026 13:11 Ответить
Ну или Трамп).
02.03.2026 13:11 Ответить
Йому Крохмальпаша карти дав.
02.03.2026 13:13 Ответить
Він просто ****...ть що завгодно, тому що вибори скоро, а орківське фінансування йшло через нафту. Взагалі немає змісту коментувати це.
02.03.2026 13:15 Ответить
100% - ця жаба вже навіть не приховує , що в нього істерика ...
Або навпаки - він намагається цим відвернути увагу угорців від інших проблем !
02.03.2026 13:21 Ответить
У кацапів нема спутників. А китайці своїми знимками не діляться. Є кілька комерційних фірм які торгують такими знімками. Без обмежень, якщо покупці не під санкціями, або якщо поважна держава попросить закрити якийсь район, або менше поважна держава або багата фірма чи приватна особа не заплатить за завісу. Якість тих знімків достатня. Якщо не замовляти особисто потрібну локацію, а придбати з архіву то ще й не дорого.
02.03.2026 13:32 Ответить
вітя **************, а скіко років тим супутниковим фото? де та в кого ти їх надибав?
звідки ти знаєш, на шо саме була спрямована атака **********? звідки інфа?
02.03.2026 13:13 Ответить
02.03.2026 13:13 Ответить
Не вір банькам своїм
02.03.2026 13:15 Ответить
покрасили ,а краска довго сохне
02.03.2026 13:18 Ответить
"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює Джерело: https://censor.net/ua/n3603118

То чого ж скиглиш раз працює?
02.03.2026 13:18 Ответить
Туше!
02.03.2026 13:31 Ответить
Сам літав і сам все фоткав.
02.03.2026 13:21 Ответить
тому рашисти і вразили..
ту дружбу..
02.03.2026 13:28 Ответить
медичні знімки спростовують наявність мізків у Орбана , але Сіярто стверджує що це немає прямого впливу на їх роботу .
02.03.2026 13:22 Ответить
Вітя, може після виборів вже?
02.03.2026 13:23 Ответить
Просто ловить на ''слабо''. Мовляв, ми бачимо що нафтопровід цілий, а ви докажіть що це не так, допустивши вугорських чи кацапських розвідників на територію України. Так що нехай Орбан краще пакує чемодани на Ростов після виборів
02.03.2026 13:24 Ответить
Потрібно ще й Орбана звинуватити в шпіонажі проти України. Яке воно мало право знімати і проводити розвідку стретегічних українських об'єктів?
02.03.2026 13:27 Ответить
Та то він шкільний глобус Землі переплутав з супутниковим знімком, нічого страшного
02.03.2026 13:33 Ответить
дружба стоїть,
во нема електрики для насосів..
яку перестав постачати фіцо..
02.03.2026 13:25 Ответить
Цей свинюк все собі рейтинги набиває. Провокує Зелю на черговий квартальний висер. Щоб це піднятись.
02.03.2026 13:28 Ответить
Кацапи на американському комп'ютері та на амереканському фотошопі шо хоШ намалюють.
02.03.2026 13:30 Ответить
на супутникових знімках видно, що у Орбана проблема з головою, там діра
02.03.2026 13:35 Ответить
 
 