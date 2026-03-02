Супутникові знімки свідчать про справність "Дружби", - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що протягом вихідних було зібрано інформацію про стан "Дружби", яка, за його словами, спростовує наявність технічних проблем. Це, за його словами, підтверджують супутникові знімки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Magyar Nemzet.
Видання зазначає, що ввечері 1 березня Орбан повідомив, що отримано надзвичайну інформацію і будуть представлені докази стану нафтопроводу "Дружба" в Україні.
Зранку 2 березня прем'єр-міністр Угорщини взяв участь у засіданні з питань національної безпеки, присвяченому стану нафтопроводу "Дружба".
"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює. Ми також з'ясували, що атака не мала прямого впливу на провід. Тому технічних перешкод для відновлення роботи трубопроводу немає", – заявив Орбан.
Він додав, що супутникові знімки будуть доступні для всіх.
"Ми знову закликаємо президента Зеленського відновити роботу трубопроводу "Дружба" і допустити угорських та словацьких інспекторів, щоб закрити суперечки. Ми будемо продовжувати вживати контрзаходів, поки українці не відновлять постачання нафти", – підкреслив Орбан..
Прем'єр-міністр зазначив, що дії президента Зеленського є звичайним шантажем проти Угорщини.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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Раша має власне орбітальне угруповання метеорологічних супутників, яке на початку 2026 року складається з трьох основних сегментів: низькоорбітального, геостаціонарного та високоеліптичного. Росія заявила про намір повністю відмовитися від даних західних метеосупутників (таких як система Eumetsat) до кінця 2024 - середини 2025 року завдяки розгортанню власних апаратів.
Основні типи російських метеосупутників
Серія «Метеор-М» (Низькоорбітальні):Використовуються для отримання глобальних даних про хмарність, поверхню Землі, крижаний покрив та температурно-вологісне зондування атмосфери.Метеор-М №2-4 був успішно запущений 29 лютого 2024 року і розпочав штатну роботу в середині 2024 року.Станом на 2025 рік основними робочими апаратами є №2-3 та №2-4, тоді як старіший апарат №2-2 перебував у неробочому стані через проблеми з живленням.Серія «Арктика-М» (Високоеліптичні):Ці супутники мають унікальну орбіту, що дозволяє їм безперервно моніторити арктичний регіон, який погано охоплюється геостаціонарними апаратами.Арктика-М №1 запущена у 2021 році, а Арктика-М №2 - у грудні 2023 року.Повна система з чотирьох таких супутників дозволить Росії спостерігати за Арктикою кожні 15 хвилин.Серія «Електро-Л» (Геостаціонарні):Розташовані на стаціонарній орбіті над екватором для постійного спостереження за певними частинами планети.У 2025 році очікується запуск нового апарату Електро-Л №5.
звідки ти знаєш, на шо саме була спрямована атака **********? звідки інфа?
То чого ж скиглиш раз працює?
ту дружбу..
во нема електрики для насосів..
яку перестав постачати фіцо..
В інтернеті дуже багато цікавих знімків, я їх теж іноді ******** дивитись
Не те щоб на щось сподіваючись, але ж помріяти можна, чи не так?