Супутникові знімки свідчать про справність "Дружби", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що протягом вихідних було зібрано інформацію про стан "Дружби", яка, за його словами, спростовує наявність технічних проблем. Це, за його словами, підтверджують супутникові знімки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Magyar Nemzet.

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Видання зазначає, що ввечері 1 березня Орбан повідомив, що отримано надзвичайну інформацію і будуть представлені докази стану нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Зранку 2 березня прем'єр-міністр Угорщини взяв участь у засіданні з питань національної безпеки, присвяченому стану нафтопроводу "Дружба".

"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює. Ми також з'ясували, що атака не мала прямого впливу на провід. Тому технічних перешкод для відновлення роботи трубопроводу немає", – заявив Орбан.

Він додав, що супутникові знімки будуть доступні для всіх.

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"Ми знову закликаємо президента Зеленського відновити роботу трубопроводу "Дружба" і допустити угорських та словацьких інспекторів, щоб закрити суперечки. Ми будемо продовжувати вживати контрзаходів, поки українці не відновлять постачання нафти", – підкреслив Орбан..

Прем'єр-міністр зазначив, що дії президента Зеленського є звичайним шантажем проти Угорщини.

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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