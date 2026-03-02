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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Супутникові знімки свідчать про справність "Дружби", - Орбан

Орбан заявив про докази відсутності перешкод для роботи "Дружби"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що протягом вихідних було зібрано інформацію про стан "Дружби", яка, за його словами, спростовує наявність технічних проблем. Це, за його словами, підтверджують супутникові знімки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Magyar Nemzet.

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Видання зазначає, що ввечері 1 березня Орбан повідомив,  що отримано надзвичайну інформацію і будуть представлені докази стану нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Зранку 2 березня прем'єр-міністр Угорщини взяв участь у засіданні з питань національної безпеки, присвяченому стану нафтопроводу "Дружба".

"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює. Ми також з'ясували, що атака не мала прямого впливу на провід. Тому технічних перешкод для відновлення роботи трубопроводу немає", – заявив Орбан.

Він додав, що супутникові знімки будуть доступні для всіх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна з Іраном подвоїла значення "Дружби", - Орбан закликав Зеленського відновити постачання нафти

"Ми знову закликаємо президента Зеленського відновити роботу трубопроводу "Дружба" і допустити угорських та словацьких інспекторів, щоб закрити суперечки. Ми будемо продовжувати вживати контрзаходів, поки українці не відновлять постачання нафти", – підкреслив Орбан..

Прем'єр-міністр зазначив, що дії президента Зеленського є звичайним шантажем проти Угорщини.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про ідею Орбана щодо місії з перевірки стану нафтопроводу "Дружба": Це позитивний крок

Автор: 

дружба (167) Зеленський Володимир (27951) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+37
У угорців як і у словаків НЕМА супутників. Так що Орбан співпрацює з кацапами
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02.03.2026 13:10 Відповісти
+24
На кацапських супутникових знімках можна було і п'ятикілометровий Боїнг побачити... Диспетчер Карлос підтвердить.
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02.03.2026 13:13 Відповісти
+13
вітя **************, а скіко років тим супутниковим фото? де та в кого ти їх надибав?
звідки ти знаєш, на шо саме була спрямована атака **********? звідки інфа?
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02.03.2026 13:13 Відповісти
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У угорців як і у словаків НЕМА супутників. Так що Орбан співпрацює з кацапами
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02.03.2026 13:10 Відповісти
з китайцями
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02.03.2026 13:11 Відповісти
У Словаччині завжди прогноз погоди барахлить , тому що своїх супутників нема
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02.03.2026 13:11 Відповісти
Ну или Трамп).
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02.03.2026 13:11 Відповісти
Йому Крохмальпаша карти дав.
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02.03.2026 13:13 Відповісти
Він просто ****...ть що завгодно, тому що вибори скоро, а орківське фінансування йшло через нафту. Взагалі немає змісту коментувати це.
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02.03.2026 13:15 Відповісти
100% - ця жаба вже навіть не приховує , що в нього істерика ...
Або навпаки - він намагається цим відвернути увагу угорців від інших проблем !
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02.03.2026 13:21 Відповісти
У кацапів нема спутників. А китайці своїми знимками не діляться. Є кілька комерційних фірм які торгують такими знімками. Без обмежень, якщо покупці не під санкціями, або якщо поважна держава попросить закрити якийсь район, або менше поважна держава або багата фірма чи приватна особа не заплатить за завісу. Якість тих знімків достатня. Якщо не замовляти особисто потрібну локацію, а придбати з архіву то ще й не дорого.
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02.03.2026 13:32 Відповісти
У кацапів е свої супутники для погоди
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02.03.2026 14:10 Відповісти
Довідка від Ші

Раша має власне орбітальне угруповання метеорологічних супутників, яке на початку 2026 року складається з трьох основних сегментів: низькоорбітального, геостаціонарного та високоеліптичного. Росія заявила про намір повністю відмовитися від даних західних метеосупутників (таких як система Eumetsat) до кінця 2024 - середини 2025 року завдяки розгортанню власних апаратів.

Основні типи російських метеосупутників

Серія «Метеор-М» (Низькоорбітальні):Використовуються для отримання глобальних даних про хмарність, поверхню Землі, крижаний покрив та температурно-вологісне зондування атмосфери.Метеор-М №2-4 був успішно запущений 29 лютого 2024 року і розпочав штатну роботу в середині 2024 року.Станом на 2025 рік основними робочими апаратами є №2-3 та №2-4, тоді як старіший апарат №2-2 перебував у неробочому стані через проблеми з живленням.Серія «Арктика-М» (Високоеліптичні):Ці супутники мають унікальну орбіту, що дозволяє їм безперервно моніторити арктичний регіон, який погано охоплюється геостаціонарними апаратами.Арктика-М №1 запущена у 2021 році, а Арктика-М №2 - у грудні 2023 року.Повна система з чотирьох таких супутників дозволить Росії спостерігати за Арктикою кожні 15 хвилин.Серія «Електро-Л» (Геостаціонарні):Розташовані на стаціонарній орбіті над екватором для постійного спостереження за певними частинами планети.У 2025 році очікується запуск нового апарату Електро-Л №5.
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02.03.2026 14:12 Відповісти
Це гівно. Це як на компʼютері Спєктрум фільм Аватар 3 монтувати. Ще 10 років не пройшло як кацапія запустила останній розвідувальний супутник що на фотоплівку фотографував і касети на землю скидував. Хотіли щось ******* заказати але не встигли. Якесь плешиве чмо у 2014 бздонуло і всі від того рюського духу розбіглися.
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02.03.2026 14:40 Відповісти
вітя **************, а скіко років тим супутниковим фото? де та в кого ти їх надибав?
звідки ти знаєш, на шо саме була спрямована атака **********? звідки інфа?
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02.03.2026 13:13 Відповісти
Ху...ло розповідало, коли гроші за провокацію вручив
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02.03.2026 13:44 Відповісти
На кацапських супутникових знімках можна було і п'ятикілометровий Боїнг побачити... Диспетчер Карлос підтвердить.
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02.03.2026 13:13 Відповісти
Не вір банькам своїм
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02.03.2026 13:15 Відповісти
покрасили ,а краска довго сохне
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02.03.2026 13:18 Відповісти
"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює Джерело: https://censor.net/ua/n3603118

То чого ж скиглиш раз працює?
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02.03.2026 13:18 Відповісти
Туше!
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02.03.2026 13:31 Відповісти
Сам літав і сам все фоткав.
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02.03.2026 13:21 Відповісти
тому рашисти і вразили..
ту дружбу..
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02.03.2026 13:28 Відповісти
медичні знімки спростовують наявність мізків у Орбана , але Сіярто стверджує що це немає прямого впливу на їх роботу .
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02.03.2026 13:22 Відповісти
Вітя, може після виборів вже?
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02.03.2026 13:23 Відповісти
Просто ловить на ''слабо''. Мовляв, ми бачимо що нафтопровід цілий, а ви докажіть що це не так, допустивши вугорських чи кацапських розвідників на територію України. Так що нехай Орбан краще пакує чемодани на Ростов після виборів
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02.03.2026 13:24 Відповісти
Потрібно ще й Орбана звинуватити в шпіонажі проти України. Яке воно мало право знімати і проводити розвідку стретегічних українських об'єктів?
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02.03.2026 13:27 Відповісти
Та то він шкільний глобус Землі переплутав з супутниковим знімком, нічого страшного
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02.03.2026 13:33 Відповісти
дружба стоїть,
во нема електрики для насосів..
яку перестав постачати фіцо..
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02.03.2026 13:25 Відповісти
Цей свинюк все собі рейтинги набиває. Провокує Зелю на черговий квартальний висер. Щоб це піднятись.
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02.03.2026 13:28 Відповісти
Кацапи на американському комп'ютері та на амереканському фотошопі шо хоШ намалюють.
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02.03.2026 13:30 Відповісти
на супутникових знімках видно, що у Орбана проблема з головою, там діра
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02.03.2026 13:35 Відповісти
Дебіл, можна більш конкретно це відслідковувати, треба просто самому, як москалі, пролізти по трубопроводу
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02.03.2026 13:41 Відповісти
Теж про це саме подумав-запустити його в трубу на території кацапщини і щоб інспектування пройшло швидше-можна й нафти качнути разом. Якщо жаба трубу не закупорить.
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02.03.2026 13:47 Відповісти
А інші світлини свідчать, що ти вась вась з х.йлом...
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02.03.2026 13:41 Відповісти
шпионишь ***** толстопузый
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02.03.2026 13:53 Відповісти
Ну то онови свої яндекс карти. Бо в тебе мабуть знімки за минулий рік, дебіл.
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02.03.2026 13:55 Відповісти
новий мем - "угорський супутник".
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02.03.2026 13:57 Відповісти
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02.03.2026 14:22 Відповісти
Ну нема так нема.
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02.03.2026 14:02 Відповісти
Хто про що а вшивий про баню
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02.03.2026 14:19 Відповісти
а він шо у космос літав , ішак гімалайський
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02.03.2026 14:39 Відповісти
Та ти шо, серйозно, жабо?!
В інтернеті дуже багато цікавих знімків, я їх теж іноді ******** дивитись
Не те щоб на щось сподіваючись, але ж помріяти можна, чи не так?
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02.03.2026 14:39 Відповісти
Орбан шматок козла.
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02.03.2026 18:39 Відповісти
а приехать лично ,посмотреть,сцыкотно,толстожопый?
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03.03.2026 20:01 Відповісти
 
 