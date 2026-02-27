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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Єврокомісія про ідею Орбана щодо місії з перевірки стану нафтопроводу "Дружба": Це позитивний крок

Єврокомісія про перевірку Дружби

Європейська комісія вважає позитивним кроком бажання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також готовність прийняти її висновки.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Позитивний крок

"Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок", – сказала Ітконен.

За її словами, "тепер нам потрібно зробити наступні кроки, щоб побачити, як і в якій формі відбуватиметься ця місія зі встановлення фактів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина та Словаччина перевірятимуть трубопровід "Дружба": хочуть створити слідчу комісію

ЄК в контакті з Україною

"Наразі ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання і продовжуємо працювати з нашими державами-членами для гарантування безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – додала вона.

Також Ітконен нагадала, що "саме російська атака на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба" 27 січня спричинила пошкодження, що призвело до переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини, і ми рішуче засуджуємо ці російські атаки на українську та європейську енергетичну безпеку".

Також читайте: Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Автор: 

Єврокомісія (2447) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+5
з 2022 року ЄС витратив понад €213 млрд на російські енергоносії
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27.02.2026 15:01 Відповісти
+4
Це те, про що на цензорі писалось вчора: "врятувати обличчя орбана" .

підор орбан нічого не розблокує, а ЄС не може/не хоче обійти блокування орбана. Пливуть за течією: якісь місії відправляють. Обов'язково, з вірогідністю 99.9%, висновки будуть такими, що орбан зможе використати як власну перемогу. І далі імпотенти з ЄС, в яких давно відсохли яйця, просто віритимуть, що от тепер нарешті орбан щось та розблокує.
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27.02.2026 15:45 Відповісти
+3
Єврокомісія теж не в собі?
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27.02.2026 15:09 Відповісти
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з 2022 року ЄС витратив понад €213 млрд на російські енергоносії
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27.02.2026 15:01 Відповісти
Батальйон Леопардів та роту Мардерів в цю місію. З умовою неповернення.
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27.02.2026 15:01 Відповісти
Єврокомісія теж не в собі?
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27.02.2026 15:09 Відповісти
Але ж тепер потрібно обговорити місію, спорядити, переглянути бюджети, проголосувати... І весь цей час угорці блокуватимуть. А що ж за таких умов має робити *****? Може розбити дружбу ще раз, і так знову і знову?
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27.02.2026 15:11 Відповісти
Думаю, Єврокомісія збере таку комісію за тиждень, щоб смачно харкнути Жабі в пику)
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27.02.2026 16:14 Відповісти
А шо ми вже в ЄС шо вони нам якусь місію присилають? А підорашку вони запитали, а том може шановні свинособачі партнери проти будуть як з військовою місією?
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27.02.2026 15:24 Відповісти
Це те, про що на цензорі писалось вчора: "врятувати обличчя орбана" .

підор орбан нічого не розблокує, а ЄС не може/не хоче обійти блокування орбана. Пливуть за течією: якісь місії відправляють. Обов'язково, з вірогідністю 99.9%, висновки будуть такими, що орбан зможе використати як власну перемогу. І далі імпотенти з ЄС, в яких давно відсохли яйця, просто віритимуть, що от тепер нарешті орбан щось та розблокує.
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27.02.2026 15:45 Відповісти
Біс з ними, нехай ці ****** колупаються. Потрібно довбати по нафтопроводу в *********. Початок є.
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27.02.2026 15:54 Відповісти
Путінські песики готові хоч самі в трубу залізти, аби догодити хазяїну.
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27.02.2026 16:08 Відповісти
а почему именно сейчас??раньше этого нельзя было сделать?а ну да..оно ж выборы *****..
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27.02.2026 18:00 Відповісти
 
 