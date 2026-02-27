Єврокомісія про ідею Орбана щодо місії з перевірки стану нафтопроводу "Дружба": Це позитивний крок
Європейська комісія вважає позитивним кроком бажання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також готовність прийняти її висновки.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Позитивний крок
"Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок", – сказала Ітконен.
За її словами, "тепер нам потрібно зробити наступні кроки, щоб побачити, як і в якій формі відбуватиметься ця місія зі встановлення фактів".
ЄК в контакті з Україною
"Наразі ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання і продовжуємо працювати з нашими державами-членами для гарантування безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – додала вона.
Також Ітконен нагадала, що "саме російська атака на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба" 27 січня спричинила пошкодження, що призвело до переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини, і ми рішуче засуджуємо ці російські атаки на українську та європейську енергетичну безпеку".
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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підор орбан нічого не розблокує, а ЄС не може/не хоче обійти блокування орбана. Пливуть за течією: якісь місії відправляють. Обов'язково, з вірогідністю 99.9%, висновки будуть такими, що орбан зможе використати як власну перемогу. І далі імпотенти з ЄС, в яких давно відсохли яйця, просто віритимуть, що от тепер нарешті орбан щось та розблокує.