Єврокомісія про ідею Орбана щодо місії з перевірки стану нафтопроводу "Дружба": Це позитивний крок

Європейська комісія вважає позитивним кроком бажання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також готовність прийняти її висновки.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Позитивний крок

"Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок", – сказала Ітконен.

За її словами, "тепер нам потрібно зробити наступні кроки, щоб побачити, як і в якій формі відбуватиметься ця місія зі встановлення фактів".

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ЄК в контакті з Україною

"Наразі ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання і продовжуємо працювати з нашими державами-членами для гарантування безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – додала вона.

Також Ітконен нагадала, що "саме російська атака на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба" 27 січня спричинила пошкодження, що призвело до переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини, і ми рішуче засуджуємо ці російські атаки на українську та європейську енергетичну безпеку".

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