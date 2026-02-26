Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Протягом чотирьох років ви не могли прийняти позицію суверенного угорського уряду та угорського народу щодо російсько-української війни.

Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. У цей час ви отримували підтримку з Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції.

Ми також бачимо, що ви, Брюссель і угорська опозиція координуєте зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд", - зазначив Орбан.

За його словами, останніми днями Україна нібито заблокувала нафтопровід "Дружба", "який є критично важливим для енергопостачання Угорщини".

"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу надійне й доступне енергопостачання угорських сімей.

Тому я закликаю вас змінити вашу антиугорську політику!

Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні дії та не хочемо платити більше за енергію.

Я закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та утриматися від будь-яких подальших посягань на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини!" - підсумував він.

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Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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