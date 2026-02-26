Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Протягом чотирьох років ви не могли прийняти позицію суверенного угорського уряду та угорського народу щодо російсько-української війни.
Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. У цей час ви отримували підтримку з Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції.
Ми також бачимо, що ви, Брюссель і угорська опозиція координуєте зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд", - зазначив Орбан.
За його словами, останніми днями Україна нібито заблокувала нафтопровід "Дружба", "який є критично важливим для енергопостачання Угорщини".
"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу надійне й доступне енергопостачання угорських сімей.
Тому я закликаю вас змінити вашу антиугорську політику!
Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні дії та не хочемо платити більше за енергію.
Я закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та утриматися від будь-яких подальших посягань на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини!" - підсумував він.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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І не обов'язково підписувати листа "Зеленський". Знайти якогось такого, до якого він не зможе причепитись, мовляв, це агітація від Зеленського....
розповісти не бажаєш?! у додаток до цих своїх шмарклей
воно навіть збирало війська щоб захопити наші західні землі, раптом Київ впаде
лишаться ті самі стовпи: влясне вялічіє, кругом вороги, оруелщина та тяга до брехні.
Ярослава Хортяні, відома діячка української діаспори в Угорщині, зазначала, що мер Будапешта та значна частина угорців підтримують Україну, і їх не слід ототожнювати з урядом Орбана.
***** лелеїть вітю
рудий та ***** цьомаються більше, ніж просто друзі
одна шайка
А наші фахівці підберуть йому щось не таке галюцинаційне...
Чи може його хтось начами поголові лопатою п*здить, то тоді ще й томограму головного моо..., ну, тої штуки, що там замість мозку...
Будемо дивитись.
Зараз вітьок йде по тим же лекалам, але (ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!) і час інший і угорці інші.
Отже, Орбану варто попити якийсь заспокійливий чайок і зменшити креатив. Ми добре пам'ятаємо нездорові рухи тіла орбанівських силовиків у лютому-березні 2022 року. Якщо зараз розпочнеться якесь бродіння, Україна вдруге «гуманітарних» відмовок не прийме