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Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику

Орбан написав відкритого листа Зеленському: що відомо?

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Протягом чотирьох років ви не могли прийняти позицію суверенного угорського уряду та угорського народу щодо російсько-української війни.

Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між вашою країною та Росією. У цей час ви отримували підтримку з Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції.

Ми також бачимо, що ви, Брюссель і угорська опозиція координуєте зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд", - зазначив Орбан.

За його словами, останніми днями Україна нібито заблокувала нафтопровід "Дружба", "який є критично важливим для енергопостачання Угорщини".

"Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу надійне й доступне енергопостачання угорських сімей.

Тому я закликаю вас змінити вашу антиугорську політику!

Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні дії та не хочемо платити більше за енергію.

Я закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та утриматися від будь-яких подальших посягань на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини!" - підсумував він.

Також читайте: Орбан наказав посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури: Україна "планує нові дії"

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте також: ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро - Politico

Орбан написав відкритого листа Зеленському: що відомо?

Автор: 

Угорщина (3011) Зеленський Володимир (27909) Орбан Віктор (945)
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Топ коментарі
+32
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26.02.2026 09:14 Відповісти
+21
Головне - щоб "лист" був написаний на м"якому папері... Щоб задницю не дряпало... У Орбана - паніка. Відчуває, що "під ногами - горить", от і "метає ікру"...
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26.02.2026 09:15 Відповісти
+11
Пузан **********.
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26.02.2026 09:13 Відповісти
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Пузан **********.
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26.02.2026 09:13 Відповісти
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26.02.2026 09:14 Відповісти
От тепер нехай Литвин покаже свою профпритатність і напише не менш щеиливий лист від Зєлєнского - Орбану.
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26.02.2026 09:15 Відповісти
а, може, напряму через Орбана, до угорського народу... нехай біситься, мовляв, агітація за опозицію?
І не обов'язково підписувати листа "Зеленський". Знайти якогось такого, до якого він не зможе причепитись, мовляв, це агітація від Зеленського....
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26.02.2026 09:39 Відповісти
Підпис - Мадяр з СБС
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26.02.2026 10:32 Відповісти
Головне - щоб "лист" був написаний на м"якому папері... Щоб задницю не дряпало... У Орбана - паніка. Відчуває, що "під ногами - горить", от і "метає ікру"...
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26.02.2026 09:15 Відповісти
Піддувало закрив
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26.02.2026 09:16 Відповісти
Щось я пропустив, мабуть, слово "будьлаааасочка" в тому листі. А якщо його там і не було, то хай йде нах#й разом зі своїм кремлівським господарем!
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26.02.2026 09:19 Відповісти
А ще русофобію, вот єту всю русофобію прєкратітє.
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26.02.2026 09:19 Відповісти
Якщо коротко: ти мене хочеш втягнути у розбірки з рф, ти хочеш мене прибрати, дай дешеву нафту, .
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26.02.2026 09:21 Відповісти
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26.02.2026 09:22 Відповісти
вітя **************, шо робили наприкінці лютого- на початку березня 22-го мадярські мотопіхотні та танкові бригади, посилені вагнерами, на кордоні із Україною?!
розповісти не бажаєш?! у додаток до цих своїх шмарклей
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26.02.2026 09:23 Відповісти
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26.02.2026 09:23 Відповісти
орбан почав з антиукраїнської політики
воно навіть збирало війська щоб захопити наші західні землі, раптом Київ впаде
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26.02.2026 09:25 Відповісти
Ще місяць з гаком і того путінососа копнуть в сраку!
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26.02.2026 09:26 Відповісти
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26.02.2026 09:26 Відповісти
угорщина - це як росія, з маленькою територією та населенням, і без ядерки .

лишаться ті самі стовпи: влясне вялічіє, кругом вороги, оруелщина та тяга до брехні.
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26.02.2026 09:26 Відповісти
як підгорає в *************
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26.02.2026 09:33 Відповісти
Як челобітну подаєш, жаба!
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26.02.2026 09:34 Відповісти
Відновіть трубу, бо я не можу і далі платити ***** гроші, за які він вас буде вбивати!
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26.02.2026 09:35 Відповісти
А то шо???
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26.02.2026 09:35 Відповісти
Щодо "позиції суверенного угорського уряду .... щодо російсько-української війни" мені давно все зрозуміло - вимагають капітуляції України. Але цікаво знати все ж таки позицію якщо не всіх, ТО більшості мад'яр з проблеми нашої війни з касапами, чи підтримують вони в цьому Орбана; чи він тільки безпідставно розписується за них.
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26.02.2026 09:36 Відповісти
чинний мер Будапешта https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=entpr&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BD%D1%8C&mstk=AUtExfA2f-z-qaBC2FxPaD1Wi2lAvCW_T4gNePGCIhfW25Mt6CYxR3_jKz3NbXDItngN1jehd2soClGUg77ZLt0PIhn_cEdxoZlFOG4RlrXYyR69naiguIOZZndV_OgNKf_sASPzJ2Ni8L-1XAdnBO6JNCiparj6VFB7azEQK8yb58lWzP8&csui=3&ved=2ahUKEwj98Z6g0_aSAxV9ExAIHcfEMG0QgK4QegQIARAB Гергей Корачонь (Gergely Karácsony) відкрито підтримує Україну та є послідовним опозиціонером до проросійського уряду Віктора Орбана. Він виступає за територіальну цілісність України, засуджує агресію РФ і навіть висловлювався на підтримку надання військової допомоги Києву, попри позицію центральної влади Угорщини. У червні 2024 року він переобрався на посаду мера, підтвердивши свою позицію, що Будапешт має підтримувати Україну. Тобто, Будапешт за Україну, на відміну від прокремлівського холуя орбана
Ярослава Хортяні, відома діячка української діаспори в Угорщині, зазначала, що мер Будапешта та значна частина угорців підтримують Україну, і їх не слід ототожнювати з урядом Орбана.
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26.02.2026 09:41 Відповісти
за Петера Мадяра та його Тису знаєте краще за мене

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26.02.2026 09:46 Відповісти
Мозочок класичного зебіла цікаво влаштований: зебіл розуміє, що Орбан працює в інтересах кремля, але не розуміє, що зеленський ще більше відстоює інтереси кремля
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26.02.2026 09:37 Відповісти
Після прочитання новини (нічної) "Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць" (сіреч, з дипломатичної на людську: дав місяць сроку, щоб Зе підписав капітуляцію), і порівняння з цією, я тепер зрозумів, яку оперу в один голос хором заспівли трамп, орбан і *****...
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26.02.2026 09:56 Відповісти
рудий підтримує вітю
***** лелеїть вітю
рудий та ***** цьомаються більше, ніж просто друзі
одна шайка
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26.02.2026 10:09 Відповісти
Позиція суверенного угорського уряду це яка? Здохніть всі там щоб нам було комфортно далі гребти бабло?
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26.02.2026 09:59 Відповісти
Подгарает у витка хорошо , раз он записки начал писать. Если его посадить после выборов будет вообще шик. Думаю так и будет. Все будет Украина! Слава Украине!
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26.02.2026 10:05 Відповісти
А він вказав там зворотню ростовську адресу
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26.02.2026 10:17 Відповісти
пишите письма до востребования
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26.02.2026 10:44 Відповісти
Нехай він для початку вишле нам копію того рецепту, по якому він отримує ці пігулки, можна навіть угорською.
А наші фахівці підберуть йому щось не таке галюцинаційне...
Чи може його хтось начами поголові лопатою п*здить, то тоді ще й томограму головного моо..., ну, тої штуки, що там замість мозку...
Будемо дивитись.
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26.02.2026 10:47 Відповісти
Пора Литвину писати листа від козаків угорському Орбану...
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26.02.2026 10:47 Відповісти
думаю Орбана треба внести в розстрільний список
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26.02.2026 11:03 Відповісти
1 Вітя + 1 Вітя = Ростов.
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26.02.2026 11:08 Відповісти
Нєнуашо, у минулий раз прокатило отето "Якщо ви не хочете так, як в Україні, виберіть мене!" І налякані угорці таки вибрали.
Зараз вітьок йде по тим же лекалам, але (ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!) і час інший і угорці інші.
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26.02.2026 11:57 Відповісти
щоб не втручатися у внутрішню політику Угорщини - усі "листування" з Орбаном, паршивою вівцею Євросоюза і хвойдою *****, можуть бути лише ПІсля виборів...
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26.02.2026 12:29 Відповісти
Якби Україна хотіла щось би знищити в Угорщині - зробила би так, як в щойно в Криму... ССО, наприклад, тільки минулої ночі знищила пускову установку, радар та допоміжні матеріали комплексу С-400; і пошкодила ЗРПК «Панцир С-1». Наші громлять в окупованому Криму щось цінне щоночі. А у росіян захист на два-три порядки потужніший і кваліфікованіший, ніж в Угорщині, при всьому її НАТО. Але ж Орбан нічого не каже про "пропажу" активів в самій Угорщині! Бо таких нема! І не було, і навіть загрози такої не існує!
Отже, Орбану варто попити якийсь заспокійливий чайок і зменшити креатив. Ми добре пам'ятаємо нездорові рухи тіла орбанівських силовиків у лютому-березні 2022 року. Якщо зараз розпочнеться якесь бродіння, Україна вдруге «гуманітарних» відмовок не прийме
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26.02.2026 14:54 Відповісти
 
 