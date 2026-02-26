Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику
Премьер Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В течение четырех лет вы не могли принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа по поводу российско-украинской войны.
В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. В это время вы получали поддержку из Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции.
Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция координируете усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство", - отметил Орбан.
По его словам, в последние дни Украина якобы заблокировала нефтепровод "Дружба", "который является критически важным для энергоснабжения Венгрии".
"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей.
Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!
Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергию.
Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших посягательств на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не обов'язково підписувати листа "Зеленський". Знайти якогось такого, до якого він не зможе причепитись, мовляв, це агітація від Зеленського....
розповісти не бажаєш?! у додаток до цих своїх шмарклей
воно навіть збирало війська щоб захопити наші західні землі, раптом Київ впаде
лишаться ті самі стовпи: влясне вялічіє, кругом вороги, оруелщина та тяга до брехні.
Ярослава Хортяні, відома діячка української діаспори в Угорщині, зазначала, що мер Будапешта та значна частина угорців підтримують Україну, і їх не слід ототожнювати з урядом Орбана.
***** лелеїть вітю
рудий та ***** цьомаються більше, ніж просто друзі
одна шайка
А наші фахівці підберуть йому щось не таке галюцинаційне...
Чи може його хтось начами поголові лопатою п*здить, то тоді ще й томограму головного моо..., ну, тої штуки, що там замість мозку...
Будемо дивитись.
Зараз вітьок йде по тим же лекалам, але (ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!) і час інший і угорці інші.
Отже, Орбану варто попити якийсь заспокійливий чайок і зменшити креатив. Ми добре пам'ятаємо нездорові рухи тіла орбанівських силовиків у лютому-березні 2022 року. Якщо зараз розпочнеться якесь бродіння, Україна вдруге «гуманітарних» відмовок не прийме