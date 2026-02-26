РУС
Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику

Орбан написал открытое письмо Зеленскому: что известно?

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В течение четырех лет вы не могли принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа по поводу российско-украинской войны.

В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. В это время вы получали поддержку из Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции.

Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция координируете усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство", - отметил Орбан.

По его словам, в последние дни Украина якобы заблокировала нефтепровод "Дружба", "который является критически важным для энергоснабжения Венгрии".

"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!

Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергию.

Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших посягательств на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!" - подытожил он.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Венгрия (800) Зеленский Владимир (10620) Орбан Виктор (451)
+31
показать весь комментарий
26.02.2026 09:14
+21
Головне - щоб "лист" був написаний на м"якому папері... Щоб задницю не дряпало... У Орбана - паніка. Відчуває, що "під ногами - горить", от і "метає ікру"...
показать весь комментарий
26.02.2026 09:15
+11
Пузан **********.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:13
Комментировать
Пузан **********.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:13
показать весь комментарий
26.02.2026 09:14
От тепер нехай Литвин покаже свою профпритатність і напише не менш щеиливий лист від Зєлєнского - Орбану.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:15
а, може, напряму через Орбана, до угорського народу... нехай біситься, мовляв, агітація за опозицію?
І не обов'язково підписувати листа "Зеленський". Знайти якогось такого, до якого він не зможе причепитись, мовляв, це агітація від Зеленського....
показать весь комментарий
26.02.2026 09:39
Підпис - Мадяр з СБС
показать весь комментарий
26.02.2026 10:32
Головне - щоб "лист" був написаний на м"якому папері... Щоб задницю не дряпало... У Орбана - паніка. Відчуває, що "під ногами - горить", от і "метає ікру"...
показать весь комментарий
26.02.2026 09:15
Піддувало закрив
показать весь комментарий
26.02.2026 09:16
Щось я пропустив, мабуть, слово "будьлаааасочка" в тому листі. А якщо його там і не було, то хай йде нах#й разом зі своїм кремлівським господарем!
показать весь комментарий
26.02.2026 09:19
А ще русофобію, вот єту всю русофобію прєкратітє.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:19
Якщо коротко: ти мене хочеш втягнути у розбірки з рф, ти хочеш мене прибрати, дай дешеву нафту, .
показать весь комментарий
26.02.2026 09:21
показать весь комментарий
26.02.2026 09:22
вітя **************, шо робили наприкінці лютого- на початку березня 22-го мадярські мотопіхотні та танкові бригади, посилені вагнерами, на кордоні із Україною?!
розповісти не бажаєш?! у додаток до цих своїх шмарклей
розповісти не бажаєш?! у додаток до цих своїх шмарклей
показать весь комментарий
26.02.2026 09:23
показать весь комментарий
26.02.2026 09:23
орбан почав з антиукраїнської політики
воно навіть збирало війська щоб захопити наші західні землі, раптом Київ впаде
показать весь комментарий
26.02.2026 09:25
Ще місяць з гаком і того путінососа копнуть в сраку!
показать весь комментарий
26.02.2026 09:26
показать весь комментарий
26.02.2026 09:26
угорщина - це як росія, з маленькою територією та населенням, і без ядерки .

лишаться ті самі стовпи: влясне вялічіє, кругом вороги, оруелщина та тяга до брехні.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:26
як підгорає в *************
показать весь комментарий
26.02.2026 09:33
Як челобітну подаєш, жаба!
показать весь комментарий
26.02.2026 09:34
Відновіть трубу, бо я не можу і далі платити ***** гроші, за які він вас буде вбивати!
показать весь комментарий
26.02.2026 09:35
А то шо???
показать весь комментарий
26.02.2026 09:35
Щодо "позиції суверенного угорського уряду .... щодо російсько-української війни" мені давно все зрозуміло - вимагають капітуляції України. Але цікаво знати все ж таки позицію якщо не всіх, ТО більшості мад'яр з проблеми нашої війни з касапами, чи підтримують вони в цьому Орбана; чи він тільки безпідставно розписується за них.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:36
чинний мер Будапешта https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=entpr&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BD%D1%8C&mstk=AUtExfA2f-z-qaBC2FxPaD1Wi2lAvCW_T4gNePGCIhfW25Mt6CYxR3_jKz3NbXDItngN1jehd2soClGUg77ZLt0PIhn_cEdxoZlFOG4RlrXYyR69naiguIOZZndV_OgNKf_sASPzJ2Ni8L-1XAdnBO6JNCiparj6VFB7azEQK8yb58lWzP8&csui=3&ved=2ahUKEwj98Z6g0_aSAxV9ExAIHcfEMG0QgK4QegQIARAB Гергей Корачонь (Gergely Karácsony) відкрито підтримує Україну та є послідовним опозиціонером до проросійського уряду Віктора Орбана. Він виступає за територіальну цілісність України, засуджує агресію РФ і навіть висловлювався на підтримку надання військової допомоги Києву, попри позицію центральної влади Угорщини. У червні 2024 року він переобрався на посаду мера, підтвердивши свою позицію, що Будапешт має підтримувати Україну. Тобто, Будапешт за Україну, на відміну від прокремлівського холуя орбана
Ярослава Хортяні, відома діячка української діаспори в Угорщині, зазначала, що мер Будапешта та значна частина угорців підтримують Україну, і їх не слід ототожнювати з урядом Орбана.
Ярослава Хортяні, відома діячка української діаспори в Угорщині, зазначала, що мер Будапешта та значна частина угорців підтримують Україну, і їх не слід ототожнювати з урядом Орбана.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:41
за Петера Мадяра та його Тису знаєте краще за мене

показать весь комментарий
26.02.2026 09:46
Мозочок класичного зебіла цікаво влаштований: зебіл розуміє, що Орбан працює в інтересах кремля, але не розуміє, що зеленський ще більше відстоює інтереси кремля
показать весь комментарий
26.02.2026 09:37
Після прочитання новини (нічної) "Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць" (сіреч, з дипломатичної на людську: дав місяць сроку, щоб Зе підписав капітуляцію), і порівняння з цією, я тепер зрозумів, яку оперу в один голос хором заспівали трамп, орбан і *****...
показать весь комментарий
26.02.2026 09:56
рудий підтримує вітю
***** лелеїть вітю
рудий та ***** цьомаються більше, ніж просто друзі
одна шайка
показать весь комментарий
26.02.2026 10:09
Позиція суверенного угорського уряду це яка? Здохніть всі там щоб нам було комфортно далі гребти бабло?
показать весь комментарий
26.02.2026 09:59
Подгарает у витка хорошо , раз он записки начал писать. Если его посадить после выборов будет вообще шик. Думаю так и будет. Все будет Украина! Слава Украине!
показать весь комментарий
26.02.2026 10:05
А він вказав там зворотню ростовську адресу
показать весь комментарий
26.02.2026 10:17
пишите письма до востребования
показать весь комментарий
26.02.2026 10:44
Нехай він для початку вишле нам копію того рецепту, по якому він отримує ці пігулки, можна навіть угорською.
А наші фахівці підберуть йому щось не таке галюцинаційне...
Чи може його хтось начами поголові лопатою п*здить, то тоді ще й томограму головного моо..., ну, тої штуки, що там замість мозку...
Будемо дивитись.
показать весь комментарий
26.02.2026 10:47
Пора Литвину писати листа від козаків угорському Орбану...
показать весь комментарий
26.02.2026 10:47
думаю Орбана треба внести в розстрільний список
показать весь комментарий
26.02.2026 11:03
1 Вітя + 1 Вітя = Ростов.
показать весь комментарий
26.02.2026 11:08
Нєнуашо, у минулий раз прокатило отето "Якщо ви не хочете так, як в Україні, виберіть мене!" І налякані угорці таки вибрали.
Зараз вітьок йде по тим же лекалам, але (ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!) і час інший і угорці інші.
показать весь комментарий
26.02.2026 11:57
щоб не втручатися у внутрішню політику Угорщини - усі "листування" з Орбаном, паршивою вівцею Євросоюза і хвойдою *****, можуть бути лише ПІсля виборів...
показать весь комментарий
26.02.2026 12:29
Якби Україна хотіла щось би знищити в Угорщині - зробила би так, як в щойно в Криму... ССО, наприклад, тіль
Отже, Орбану варто попити якийсь заспокійливий чайок і зменшити креатив. Ми добре пам'ятаємо нездорові рухи тіла орбанівських силовиків у лютому-березні 2022 року. Якщо зараз розпочнеться якесь бродіння, Україна вдруге «гуманітарних» відмовок не прийме
показать весь комментарий
26.02.2026 14:54 Ответить
 
 