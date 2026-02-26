Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В течение четырех лет вы не могли принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа по поводу российско-украинской войны.

В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. В это время вы получали поддержку из Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции.

Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция координируете усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство", - отметил Орбан.

По его словам, в последние дни Украина якобы заблокировала нефтепровод "Дружба", "который является критически важным для энергоснабжения Венгрии".

"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!

Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергию.

Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших посягательств на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!" - подытожил он.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

