Орбан приказал усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры: Украина "планирует новые действия"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы готовит "новые действия" в отношении энергосистемы Венгрии, и распорядился развернуть военных для ее защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HVG.

"Превентивные меры"

Так, Орбан заявил, что Украина якобы "планирует новые действия" с целью нанести ущерб энергосистеме Венгрии, после того как были остановлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поэтому он будет принимать "превентивные меры".

"Я распорядился усилить защиту объектов критически важной энергетической инфраструктуры... Мы разместим военных вблизи энергетических объектов и необходимые средства для предотвращения атак. Полиция будет усиленно патрулировать районы вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", - заявил Орбан.

Полеты дронов на границе с Украиной

Кроме того, венгерский премьер заявил, что он распорядился запретить полеты дронов в округе Саболч-Сатмар-Берег, граничащем с Украиной

В заключение он подчеркнул: "Венгрию нельзя шантажировать!"

Что предшествовало?