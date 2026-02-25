РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Антиукраинские заявления в Венгрии Транзит нефти через Дружбу
2 742 37

Орбан приказал усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры: Украина "планирует новые действия"

Орбан о защите объектов энергетики от Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы готовит "новые действия" в отношении энергосистемы Венгрии, и распорядился развернуть военных для ее защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HVG.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Превентивные меры"

Так, Орбан заявил, что Украина якобы "планирует новые действия" с целью нанести ущерб энергосистеме Венгрии, после того как были остановлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поэтому он будет принимать "превентивные меры".

Читайте также: "Дружбу" разрушила Россия, а не Украина, поэтому пусть Орбан обращается к Путину, - Зеленский

"Я распорядился усилить защиту объектов критически важной энергетической инфраструктуры... Мы разместим военных вблизи энергетических объектов и необходимые средства для предотвращения атак. Полиция будет усиленно патрулировать районы вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", - заявил Орбан.

Читайте также: Украина предложила решение по нефтепроводу "Дружба" и встречу Зеленского с Орбаном. Будапешт не ответил, - Сибига

Полеты дронов на границе с Украиной

Кроме того, венгерский премьер заявил, что он распорядился запретить полеты дронов в округе Саболч-Сатмар-Берег, граничащем с Украиной

В заключение он подчеркнул: "Венгрию нельзя шантажировать!"

Читайте также: Венгрия применит три "контрмеры" против Украины, - Орбан

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Автор: 

Венгрия (794) Орбан Виктор (451)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Передвиборча агонія кремлівського підсвинка.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
+22
казковий їпанат
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
+20
вітя **************, так шо все таки твої мотопіхотні та танкові бригади робили наприкінці лютого-початку березня 22-го на кордоні із Україною, ще й так втаємничо посилені вагнерами?
не бажаєш виборцям розповісти?!
показать весь комментарий
25.02.2026 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Передвиборча агонія кремлівського підсвинка.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
вопрос на самом деле из " В мире ***нут*х животных" Там жаба, тут Кермит - могли бы и договориться, Но оба *банутые, нажаль
показать весь комментарий
25.02.2026 22:43 Ответить
казковий їпанат
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
вітя **************, так шо все таки твої мотопіхотні та танкові бригади робили наприкінці лютого-початку березня 22-го на кордоні із Україною, ще й так втаємничо посилені вагнерами?
не бажаєш виборцям розповісти?!
показать весь комментарий
25.02.2026 15:47 Ответить
оце цікаве запитання - чекали параду на Хрещатику, щоб ввійти...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:52 Ответить
О! А які були попередні дії? Я щось пропустив? Ми їм щось розбомбили?
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
Я так думаю - "Вітьок" натякає, що може взять за приклад кацапів, з їх Волголонськом, чи Каширським шосе...
показать весь комментарий
25.02.2026 16:01 Ответить
А ми пошкодили хоч щось НА ТЕРИТОРІЇ УГОРЩИНИ??

ОТО ВИРОДОК - тупо риторика і все щоб поставити нас в ряд з агресором.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
Вони спровокують,путлер допоможе
показать весь комментарий
25.02.2026 15:51 Ответить
Від наших дій у них пердаки регулярно детонують. Може і там вони охорону виставлять? В ОЗК і протигазах...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:54 Ответить
А може то він про Україну каже? Охоронятимуть "Дружбу", ТЕС/ТЕЦ, які живлять насоси цього трубопроводу, ЛЕП і трансформаторні підстанції від енергогенеруючого обладнання до тих насосів...
От так, тишком-нишком, в Україні з'являться війська НАТО
показать весь комментарий
25.02.2026 18:01 Ответить
Орбан гарний учень ГБіста пуйла.
Взірве щось в Угорщині а скаже що це Україна.
Підгорає у Орбана, бо через півтора місяці вибори в Угорщині і опозиційна партія Тиса перемагає Орбана на 20% з тих, що визначилися з вибором, згідно останнього соцопитування угорців
показать весь комментарий
25.02.2026 15:46 Ответить
Скоріше він собі прострелить вухо.Ліве,бо ідея з правим вже використана Трампом...
показать весь комментарий
25.02.2026 16:35 Ответить
кремлівська шлюха направив війскових,котрі для звинувачення України ,за шаблонами рашистського гебнявого куйла ,самі і вчинять пакость ,
показать весь комментарий
25.02.2026 15:48 Ответить
Будь на чєку! Враг нє дрємлєт!
показать весь комментарий
25.02.2026 15:50 Ответить
Ну а взагалі, скоріше за все ближче до виборів щось таки бахне. Руснява агентура в Угорщині вільно себе почуває, та й сам кОрбан не проти буде, далеко не проти.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:53 Ответить
вітя ************** гб-шним кадрам на мадярщині не указ
***** та *****стан самі там свої сценарції реалізують
показать весь комментарий
25.02.2026 15:56 Ответить
Віток буде на інфопідхваті.
Ще "грибок" не розсіється, а він вже волатиме про "акт украінской агрєссіі". Ще п'яту статтю теребонькатиме.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:58 Ответить
Ідіот, ніби по цих заявах і діях. А насправді, залякування населення видуманим ворогом приносить свої плоди. А ще, коли наш ворог, росія, підіграє і влаштує десь на їх території теракт, або угорська влада сама це зробить, повчаючись у терористів.
Здається вчора читав, що працівник офісу президента Паліса лякав українців, що ворог хоче захопити Херсонську область і Миколаїв з виходом до Одеси. Якийсь маразм, бо ворог хоче захопити всю Україну, тільки сильонок мало і це не дають зробити ЗСУ і пасіонарні українці. У 2022 році влада навпаки брехала, що нападу не буде, щоб ніби не було паніки.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:56 Ответить
не "працівник офісу президента Паліса", а цєльний хенерал - майже уже весільний!)
показать весь комментарий
25.02.2026 16:00 Ответить
Погоджуюся, так воно і є.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:01 Ответить
мене взагалі дивує, що в штаті ОПи уже є військові посади...
Вони ж не звільнені? Ні бАданга, ні палісса! Сюр...
показать весь комментарий
25.02.2026 16:03 Ответить
Надав наказ розгорнути військових, щоб піти на нас другим фронтом.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:59 Ответить
Не піде він на нас другим фронтом, це створення образу ворога для залякування свій народ перед виборами. На нас другим фронтом сьогодні можуть піти тільки білоруси.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:02 Ответить
Єдина дія, яку варто було б давно зробити - це подарувати ******** жабі ʼсамокат"
показать весь комментарий
25.02.2026 16:31 Ответить
Все по колу. Угорщина завжди собі вибирає тих самих союзників
показать весь комментарий
25.02.2026 16:40 Ответить
Це ж дуче ?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:51 Ответить
А, точно. Та - мені ці Хорті, Телекі, Стояни та інші Бардаши - усі на одне обличчя.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:38 Ответить
Можна очікувати провокації від орбанутої жабогадюки по методиці кремлівського болота.Посилює охорону енергетичних об'єктів,забороняє польоти дронів.Можуть пролітати дрони або когось затримають з українським паспортом щоб знову звинуватити офіційну Україну.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:44 Ответить
його ніхто не чіпав, а він обісрався...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:02 Ответить
24 лютого 2022 угорщина вже розгортала війська на кордоні з Україною.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:03 Ответить
Чекаємо на новий рязанський сахар.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:03 Ответить
А якщо то будуть кацапські дрони?
показать весь комментарий
25.02.2026 17:05 Ответить
Вони тільки гроші для орбанутого возять, мабуть перед виборами треба більше, бо свої він витрачати не збирається, от. І несе всяку ху....ню від ху...ла
показать весь комментарий
25.02.2026 17:27 Ответить
Зовсім поганий став! Невже в Угорщині якогось хоч поганенького дурдому нема, щоб хворобливого Орбана туди помістити?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:08 Ответить
Хтось вколіть йому галоперідол , задрав уже.
показать весь комментарий
25.02.2026 20:36 Ответить
Угорські військові на "захисті енергооб'єктів". Чернігівщина, 1943 рік. Кажуть, кривавіші за німців та совєтів були. (с)
показать весь комментарий
25.02.2026 22:56 Ответить
 
 