Орбан приказал усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры: Украина "планирует новые действия"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы готовит "новые действия" в отношении энергосистемы Венгрии, и распорядился развернуть военных для ее защиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HVG.
"Превентивные меры"
Так, Орбан заявил, что Украина якобы "планирует новые действия" с целью нанести ущерб энергосистеме Венгрии, после того как были остановлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поэтому он будет принимать "превентивные меры".
"Я распорядился усилить защиту объектов критически важной энергетической инфраструктуры... Мы разместим военных вблизи энергетических объектов и необходимые средства для предотвращения атак. Полиция будет усиленно патрулировать районы вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", - заявил Орбан.
Полеты дронов на границе с Украиной
Кроме того, венгерский премьер заявил, что он распорядился запретить полеты дронов в округе Саболч-Сатмар-Берег, граничащем с Украиной
В заключение он подчеркнул: "Венгрию нельзя шантажировать!"
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
не бажаєш виборцям розповісти?!
ОТО ВИРОДОК - тупо риторика і все щоб поставити нас в ряд з агресором.
От так, тишком-нишком, в Україні з'являться війська НАТО
Взірве щось в Угорщині а скаже що це Україна.
Підгорає у Орбана, бо через півтора місяці вибори в Угорщині і опозиційна партія Тиса перемагає Орбана на 20% з тих, що визначилися з вибором, згідно останнього соцопитування угорців
***** та *****стан самі там свої сценарції реалізують
Ще "грибок" не розсіється, а він вже волатиме про "акт украінской агрєссіі". Ще п'яту статтю теребонькатиме.
Здається вчора читав, що працівник офісу президента Паліса лякав українців, що ворог хоче захопити Херсонську область і Миколаїв з виходом до Одеси. Якийсь маразм, бо ворог хоче захопити всю Україну, тільки сильонок мало і це не дають зробити ЗСУ і пасіонарні українці. У 2022 році влада навпаки брехала, що нападу не буде, щоб ніби не було паніки.
Вони ж не звільнені? Ні бАданга, ні палісса! Сюр...