"Дружбу" разрушила Россия, а не Украина, поэтому пусть Орбан обращается к Путину, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что блокирование Венгрией финансового пакета в 90 млрд евро не связано с нефтепроводом "Дружба", который поврежден атаками именно России.

Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Кошту, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский раскритиковал Орбана

"Уже не впервые премьер-министр Венгрии что-то блокирует. И я не уверен, что это одновременно касается вопроса 90-миллиардного займа и нефтепровода, потому что это - разные вещи. Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому, если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина не может нести ответственность за разрушение "Дружбы", причиненное в результате действий РФ.

"У нас есть изображения, у нас есть практически все доказательства, спутниковые съемки, снимки партнеров - Россия уничтожила этот нефтепровод уже несколько раз", - сказал президент, добавив, что Россия неоднократно поражала и другие трубопроводы на территории Украины.

Зеленский отметил, что венгерский премьер Орбан должен обращаться именно к диктатору РФ Путину с вопросом об "энергетическом перемирии", поскольку Украина уже проводила ремонтные работы трубопровода "Дружба", по которому РФ в очередной раз нанесла удар.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Топ комментарии
+17
Шо, Вова, ***** *****м назвать чзик не повертаєтся? Той самий язик яким ти обсирав Україну, яким ти брешеш і яким ти вилізував очко *****
24.02.2026 18:44
+11
Якби не росія, то Україна і далі б качала російську нафту Орбану та Фіцо.
Зелений цирк...
24.02.2026 18:51
+9
То скажи шо дружби не буде - нах ці еківоки
24.02.2026 18:44
То скажи шо дружби не буде - нах ці еківоки
24.02.2026 18:44
Ну , хіба що така -
24.02.2026 19:00
А чотири роки до цього - можна казати шо він не знав
24.02.2026 19:21
Шо, Вова, ***** *****м назвать чзик не повертаєтся? Той самий язик яким ти обсирав Україну, яким ти брешеш і яким ти вилізував очко *****
24.02.2026 18:45
Той , хто боягузливо гавкає на Президента України під час війни - той і
обсирає Україну і вилізує очко ***** і кацапам !
24.02.2026 19:08
Шо, чмо zелене, ПРАВДА, не до вподоби? Іудіни гроши политі кровю народа відпрацьовуєш? Забув чім це для Іуди скінчилось?
24.02.2026 19:49
Зольдат, ти вкотре обісрався. Тупий нік у чувака який до війська ніякого відношення не має, окрім тупого пі*дежу.
24.02.2026 20:11
Вочевидь - хвороба , в нього , така "os sordidum" має назву... не звертайте уваги
24.02.2026 22:09
Друг дружке дрочите, броньовані нащядки Шарикова?
25.02.2026 05:41
Забув, броньоване чмо, як твій оманський препіздент- крадій, коли ще був звичайним блазнем-піськограєм, СРАВ своїм смердючим брехливим ротом на Україну і обсірав п'ятого Президента? Чи тобі, броньований *******, іудіни гроши пам'ять відшибли? То і Міндіч з Цукерманом платять чи лейтенант Баканов або заПодоляк?
24.02.2026 20:07
Якщо ти відносиш себе до припі*днів секти, то думаєш що тобі все дозволено? Поважай думку інших, невігласе недоросле.
24.02.2026 20:14
У ********* нема власной думки, у вас або думки Шарікова, дегенерати броньовані, або ви праєтє, за іудіни гроші, білізну Ze від крові українців якій він залит з голоаою.
24.02.2026 20:28
Йди вже в окоп, зольдат недороблений, чи вава в голові не дозволяє?
24.02.2026 21:00
І це вск на шо ти, броньований *******, спроможний?
Ну ну, наймана за іудіни гроши шо Zе з шоблой міндічів вкрав за рахунок життів українців, прачка, відбілюй надалі піськограя - крадія.
24.02.2026 21:20
Вова, покайся за шашликі
24.02.2026 18:45
прокинься ти всрався ,вже підписали і виділення 90 млрд євро підтримали всі 27 країн ЄС
24.02.2026 18:48
Якби не росія, то Україна і далі б качала російську нафту Орбану та Фіцо.
Зелений цирк...
24.02.2026 18:51
Вот и вся информация, браво В.Александрович
24.02.2026 20:36
проти Дурова за "сприяння тероризму" діло шьють
24.02.2026 18:53
Орбан вообще ухи обожрался
24.02.2026 19:00
100% ... тільки треба було це зробити ще 4 роки тому
24.02.2026 19:01
Не 4 а 12.
24.02.2026 19:35
Вичавив з себе..
24.02.2026 19:04
Ішак вдає "патріота" та намагається сподобатись своїм дибілякам- любителям. Обкурене чмо в агонії. Тож воно зараз буде поносити все підряд, рятуючи свою дупу.
24.02.2026 19:07
Історія з 20-м пакетом санкцій знову показала, що навіть коли ніхто не сперечається щодо суті заходів або їхньої необхідності, сам механізм ухвалення рішень може стати заручником національного енергетичного порядку денного та внутрішньополітичних розрахунків - зокрема на тлі наближення виборів в Угорщині.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну йдеться вже не лише про санкції та багатомільярдну допомогу Києву. Питання - у передбачуваності та стійкості європейської політики в умовах війни і в тому, чи здатен Євросоюз зберігати єдність незалежно від зміни політичних циклів в окремих столицях.
24.02.2026 19:11
Воно про пузо навмисно сказало,шукайте винного
24.02.2026 19:26
"Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому треба всіляко демонструвати руйнування, показувати відео та фотографії воронки від вибуху, уламки, сліди пожежі, викручений метал зруйнованої труби. Треба обігравати ситуацію на свою користь.
24.02.2026 19:22
Дружбі вже остаточно гаплик після вчорашнього атаки на нафтоперекачувальну станцію в Калейкіному
24.02.2026 20:17
