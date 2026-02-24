"Дружбу" разрушила Россия, а не Украина, поэтому пусть Орбан обращается к Путину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что блокирование Венгрией финансового пакета в 90 млрд евро не связано с нефтепроводом "Дружба", который поврежден атаками именно России.

Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Кошту, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский раскритиковал Орбана

"Уже не впервые премьер-министр Венгрии что-то блокирует. И я не уверен, что это одновременно касается вопроса 90-миллиардного займа и нефтепровода, потому что это - разные вещи. Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому, если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина не может нести ответственность за разрушение "Дружбы", причиненное в результате действий РФ.

"У нас есть изображения, у нас есть практически все доказательства, спутниковые съемки, снимки партнеров - Россия уничтожила этот нефтепровод уже несколько раз", - сказал президент, добавив, что Россия неоднократно поражала и другие трубопроводы на территории Украины.

Зеленский отметил, что венгерский премьер Орбан должен обращаться именно к диктатору РФ Путину с вопросом об "энергетическом перемирии", поскольку Украина уже проводила ремонтные работы трубопровода "Дружба", по которому РФ в очередной раз нанесла удар.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

