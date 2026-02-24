Украина предложила решение относительно нефтепровода "Дружба" и встречу Зеленского с Орбаном. Будапешт не ответил, - Сибига
Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в эксклюзивном комментарии для Politico.
Очищение отношений
"Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между премьер-министром Орбаном и президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж", - добавил Сибига.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
