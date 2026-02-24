РУС
Украина предложила решение относительно нефтепровода "Дружба" и встречу Зеленского с Орбаном. Будапешт не ответил, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в эксклюзивном комментарии для Politico.

Очищение отношений

"Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между премьер-министром Орбаном и президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж", - добавил Сибига.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

именно поэтому "дрони знову атакують НПС «Калейкіно» в Альмєтьєвску"))))
показать весь комментарий
24.02.2026 10:33 Ответить
А Орбану з Сійярто, сказать нічого - тому й "туплять"...
показать весь комментарий
24.02.2026 10:33 Ответить
Скоріше живіт заважає, бо на бидло 🤡 витрачати часу не має
показать весь комментарий
24.02.2026 11:05 Ответить
А у Сійярто живота немає...
показать весь комментарий
24.02.2026 11:20 Ответить
Після бидляка, якого гнида включив у Мюніші на безпековому форумі - про шо з цим поцом можна взагалі розмовляти. Хам.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:37 Ответить
Це як танкери з російською нафтою будуть заходти в Одесу ? ви хоч мозги включайте , а могли перед голосуванням про виділення кредиту ЄС хоч якось думати про наслідки і якийсь план мати.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:38 Ответить
@...Будапешт не відповів,@

кремль не разрешает ...
показать весь комментарий
24.02.2026 10:44 Ответить
А шо такоє? За пузо образився? Даремно. Найвеличнішому актору зі сцени можна все говорити. Звик, що охорона розправи не допустить. Це ще Зеля не все сказав, що міг. Спічрайтери відібрали най дипломатичне.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:34 Ответить
Та зрозуміло, їх мета зупинити доплмогу, а привід аони зажди знайдуть🤬
показать весь комментарий
24.02.2026 15:36 Ответить
 
 