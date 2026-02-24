Україна запропонувала рішення щодо нафтопроводу "Дружба" і зустріч Зеленського з Орбаном. Будапешт не відповів, - Сибіга
Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у ексклюзивному коментарі для Politico.
Очищення відносин
"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між прем'єр-міністром Орбаном та президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини. Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", - додав Сибіга.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
