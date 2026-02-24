Україна запропонувала рішення щодо нафтопроводу "Дружба" і зустріч Зеленського з Орбаном. Будапешт не відповів, - Сибіга

Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у ексклюзивному коментарі для Politico.

Очищення відносин

"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між прем'єр-міністром Орбаном та президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини. Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", - додав Сибіга.

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

