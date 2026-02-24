Україна запропонувала рішення щодо нафтопроводу "Дружба" і зустріч Зеленського з Орбаном. Будапешт не відповів, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у ексклюзивному коментарі для Politico.

Очищення відносин

"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між прем'єр-міністром Орбаном та президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини. Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", - додав Сибіга.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

именно поэтому "дрони знову атакують НПС «Калейкіно» в Альмєтьєвску"))))
24.02.2026 10:33 Відповісти
А Орбану з Сійярто, сказать нічого - тому й "туплять"...
24.02.2026 10:33 Відповісти
Скоріше живіт заважає, бо на бидло 🤡 витрачати часу не має
24.02.2026 11:05 Відповісти
А у Сійярто живота немає...
24.02.2026 11:20 Відповісти
Після бидляка, якого гнида включив у Мюніші на безпековому форумі - про шо з цим поцом можна взагалі розмовляти. Хам.
24.02.2026 10:37 Відповісти
Це як танкери з російською нафтою будуть заходти в Одесу ? ви хоч мозги включайте , а могли перед голосуванням про виділення кредиту ЄС хоч якось думати про наслідки і якийсь план мати.
24.02.2026 10:38 Відповісти
@...Будапешт не відповів,@

кремль не разрешает ...
24.02.2026 10:44 Відповісти
А шо такоє? За пузо образився? Даремно. Найвеличнішому актору зі сцени можна все говорити. Звик, що охорона розправи не допустить. Це ще Зеля не все сказав, що міг. Спічрайтери відібрали най дипломатичне.
24.02.2026 13:34 Відповісти
Та зрозуміло, їх мета зупинити доплмогу, а привід аони зажди знайдуть🤬
24.02.2026 15:36 Відповісти
 
 