ЕС предложит полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters

Еврокомиссия подаст предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект документа и чиновников ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Собеседники издания заявили, что эту дату выбрали для того, чтобы запрет на поставки нефти не стал главным фактором в избирательной кампании Венгрии. Венгрия и Словакия, которые до сих пор зависят от импорта российской нефти, решительно выступают против любого запрета.

В ЕС хотят закрепить полное прекращение импорта российской нефти в законодательстве, которое останется в силе, даже если мирное соглашение по войне в Украине приведет к отмене санкций ЕС.

Проект соглашения, с которым ознакомились журналисты, свидетельствует, что Еврокомиссия планирует предложить запрет на российскую нефть 15 апреля. Повестка дня ЕС является предварительной, дата еще может измениться.

Читайте также: Венгрия отвергла обвинения в финансировании войны России через закупку топлива

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте: Главы МИД ЕС призовут Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ, - Вадефуль