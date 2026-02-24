РУС
Импорт ЕС топлива рф
2 050

ЕС предложит полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters

Запрет на импорт нефти: когда ЕС предложит решение?

Еврокомиссия подаст предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект документа и чиновников ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Собеседники издания заявили, что эту дату выбрали для того, чтобы запрет на поставки нефти не стал главным фактором в избирательной кампании Венгрии. Венгрия и Словакия, которые до сих пор зависят от импорта российской нефти, решительно выступают против любого запрета.

В ЕС хотят закрепить полное прекращение импорта российской нефти в законодательстве, которое останется в силе, даже если мирное соглашение по войне в Украине приведет к отмене санкций ЕС.

Проект соглашения, с которым ознакомились журналисты, свидетельствует, что Еврокомиссия планирует предложить запрет на российскую нефть 15 апреля. Повестка дня ЕС является предварительной, дата еще может измениться.

Читайте также: Венгрия отвергла обвинения в финансировании войны России через закупку топлива

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте: Главы МИД ЕС призовут Венгрию пересмотреть позицию по санкциям против РФ, - Вадефуль

Автор: 

Венгрия (791) нефть (429) Евросоюз (2839)
Топ комментарии
+5
щоб уже точно жаби не було на горизонті...
24.02.2026 17:29 Ответить
+5
щоб не спровокувати активність лохторату орбана.
24.02.2026 17:29 Ответить
+2
В сенсі "скасування санкцій після підписання мирної угод"??? А репарації, а суди над військовими злочинцями? А відшкодування завданих збитків?
24.02.2026 17:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
чому не за три дні ДО ?
24.02.2026 17:19 Ответить
24.02.2026 17:29 Ответить
24.02.2026 17:29 Ответить
Прочитай статтю, дебіл
24.02.2026 18:34 Ответить
люблю коли невігласи демонструють в трьох словах свій низький інтелектуальний рівень
До твого розуміння(хоча про що це я ?!), оприлюднення такого кроку сьогодні, як раз і стане тим самим "фактором" якого, на словах, намагалися уникнути. А якби продемонстрували рішучість "ДО", заздалегідь абстрагуючись від результатів виборів, цей крок зіграв би проти Віктора вже під час голосування!
Але ти не переймайся, тонкощі електоральної психології та соціальна інженерія це недосяжні для невігласів речі
24.02.2026 18:44 Ответить
24.02.2026 17:41 Ответить
випадково проговорилися ...
24.02.2026 18:12 Ответить
ЄС просто підтримує орбана. Вони - одна команда.
24.02.2026 17:45 Ответить
Чому цього не було зроблено 4 роки тому ?
24.02.2026 18:10 Ответить
А які у цього чардаша шанси? Ну от реально?
24.02.2026 18:23 Ответить
Підараса орбана вже всі злили в унітаз. Догавкалося за кацапські гроші,падло.
24.02.2026 18:46 Ответить
 
 