ЕС предложит полный запрет на российскую нефть после выборов в Венгрии, - Reuters
Еврокомиссия подаст предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект документа и чиновников ЕС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Собеседники издания заявили, что эту дату выбрали для того, чтобы запрет на поставки нефти не стал главным фактором в избирательной кампании Венгрии. Венгрия и Словакия, которые до сих пор зависят от импорта российской нефти, решительно выступают против любого запрета.
В ЕС хотят закрепить полное прекращение импорта российской нефти в законодательстве, которое останется в силе, даже если мирное соглашение по войне в Украине приведет к отмене санкций ЕС.
Проект соглашения, с которым ознакомились журналисты, свидетельствует, что Еврокомиссия планирует предложить запрет на российскую нефть 15 апреля. Повестка дня ЕС является предварительной, дата еще может измениться.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
До твого розуміння(хоча про що це я ?!), оприлюднення такого кроку сьогодні, як раз і стане тим самим "фактором" якого, на словах, намагалися уникнути. А якби продемонстрували рішучість "ДО", заздалегідь абстрагуючись від результатів виборів, цей крок зіграв би проти Віктора вже під час голосування!
Але ти не переймайся, тонкощі електоральної психології та соціальна інженерія це недосяжні для невігласів речі