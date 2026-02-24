ЄС запропонує повну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині, - Reuters

Заборона на імпорт нафти: коли ЄС запропонує рішення?

Єврокомісія подасть пропозицію про постійну заборону імпорту російської нафти 15 квітня, за три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це пише Reuters із посиланням на проєкт документа та посадовців ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Співрозмовники видання заявили, що цю дату обрали для того, щоб заборона на постачання нафти не стала головним фактором у виборчій кампанії Угорщини. Угорщина та Словаччина, які досі залежать від імпорту російської нафти, рішуче виступають проти будь-якої заборони.

У ЄС хочуть закріпити повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, що залишиться чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС.

Проєкт угоди, з яким ознайомилися журналісти, свідчить, що Єврокомісія планує запропонувати заборону на російську нафту 15 квітня. Порядок денний ЄС є попереднім, дата ще може змінитися.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Топ коментарі
щоб уже точно жаби не було на горизонті...
24.02.2026 17:29 Відповісти
щоб не спровокувати активність лохторату орбана.
24.02.2026 17:29 Відповісти
В сенсі "скасування санкцій після підписання мирної угод"??? А репарації, а суди над військовими злочинцями? А відшкодування завданих збитків?
24.02.2026 17:41 Відповісти
чому не за три дні ДО ?
24.02.2026 17:19 Відповісти
Прочитай статтю, дебіл
24.02.2026 18:34 Відповісти
люблю коли невігласи демонструють в трьох словах свій низький інтелектуальний рівень
До твого розуміння(хоча про що це я ?!), оприлюднення такого кроку сьогодні, як раз і стане тим самим "фактором" якого, на словах, намагалися уникнути. А якби продемонстрували рішучість "ДО", заздалегідь абстрагуючись від результатів виборів, цей крок зіграв би проти Віктора вже під час голосування!
Але ти не переймайся, тонкощі електоральної психології та соціальна інженерія це недосяжні для невігласів речі
24.02.2026 18:44 Відповісти
випадково проговорилися ...
24.02.2026 18:12 Відповісти
ЄС просто підтримує орбана. Вони - одна команда.
24.02.2026 17:45 Відповісти
Чому цього не було зроблено 4 роки тому ?
24.02.2026 18:10 Відповісти
А які у цього чардаша шанси? Ну от реально?
24.02.2026 18:23 Відповісти
Підараса орбана вже всі злили в унітаз. Догавкалося за кацапські гроші,падло.
24.02.2026 18:46 Відповісти
 
 