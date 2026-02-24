ЄС запропонує повну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині, - Reuters

Єврокомісія подасть пропозицію про постійну заборону імпорту російської нафти 15 квітня, за три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це пише Reuters із посиланням на проєкт документа та посадовців ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Співрозмовники видання заявили, що цю дату обрали для того, щоб заборона на постачання нафти не стала головним фактором у виборчій кампанії Угорщини. Угорщина та Словаччина, які досі залежать від імпорту російської нафти, рішуче виступають проти будь-якої заборони.

У ЄС хочуть закріпити повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, що залишиться чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС.

Проєкт угоди, з яким ознайомилися журналісти, свідчить, що Єврокомісія планує запропонувати заборону на російську нафту 15 квітня. Порядок денний ЄС є попереднім, дата ще може змінитися.

Також читайте: Угорщина відкинула звинувачення у фінансуванні війни Росії через закупівлю палива

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте: Глави МЗС ЄС закликатимуть Угорщину переглянути позицію щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль