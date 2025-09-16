УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9901 відвідувач онлайн
Новини Імпорт ЄС палива РФ
1 501 9

Угорщина відкинула звинувачення у фінансуванні війни Росії через закупівлю палива

угорщина

Угорський уряд вважає перебільшеними звинувачення у фінансуванні воєнної машини Кремля шляхом закупівлі російського викопного палива.

Про це заявив міністр із європейських справ Угорщини Януш Бока, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, США "чудово усвідомлюють", що економіка Росії не залежить від Угорщини та Словаччини, населення яких разом становить менше 50 млн осіб.

Міністр наголосив, що Будапешт виступає за диверсифікацію постачання енергоресурсів, але відмова від російських енергоносіїв можлива лише за наявності реальних альтернатив. Він додав, що угорський уряд не підтримає жодних рішень, які ставлять під загрозу безпеку енергопостачання.

Бока також зауважив, що США "краще розуміють особливе становище Угорщини та Словаччини, ніж ЄС", і висловив підтримку мирній ініціативі президента Дональда Трампа.

Водночас він поставив під сумнів ефективність заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ, заявивши, що Будапешт прагне зберегти канали дипломатичного спілкування відкритими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Данії прискорять будівництво заводу палива для України

Автор: 

Угорщина (2472) росія (67739) паливо (903)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба шахеда,ну дуже просе
показати весь коментар
16.09.2025 13:25 Відповісти
Тобто Угорщина москалям грошей за енергоносії не платить ? Орбан вважає європейців ідіотами ?
показати весь коментар
16.09.2025 13:27 Відповісти
Чому ж тоді Орбан верещав коли нафтопровід Недружба зговрів?
показати весь коментар
16.09.2025 13:31 Відповісти
Лікар:
- У вас діагностували сифіліс бо ви смокчите у сифілітика.
Сифілітик:
- Я відкидаю ваш діагноз, лікарю.
показати весь коментар
16.09.2025 13:37 Відповісти
Фактично орбан і фіцо отримують особисто гроші від путлєра. Всі танці з бубнами саме через це.
показати весь коментар
16.09.2025 14:19 Відповісти
Хто-б, сумнівався...
показати весь коментар
16.09.2025 14:36 Відповісти
Угорщина тільки на пів шишечки
показати весь коментар
16.09.2025 14:42 Відповісти
Угорщина - ложка дьогтю в бочці меду (в ЄС).
показати весь коментар
16.09.2025 15:07 Відповісти
Чому тільки угорщина?
Вони всі,як павуки в банці.
Польща постійно гризеться з сусідами,особливо з ФРН.То території,то репарації за другу світову.
показати весь коментар
16.09.2025 15:26 Відповісти
 
 