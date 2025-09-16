Угорщина відкинула звинувачення у фінансуванні війни Росії через закупівлю палива

Угорський уряд вважає перебільшеними звинувачення у фінансуванні воєнної машини Кремля шляхом закупівлі російського викопного палива.

Про це заявив міністр із європейських справ Угорщини Януш Бока, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, США "чудово усвідомлюють", що економіка Росії не залежить від Угорщини та Словаччини, населення яких разом становить менше 50 млн осіб.

Міністр наголосив, що Будапешт виступає за диверсифікацію постачання енергоресурсів, але відмова від російських енергоносіїв можлива лише за наявності реальних альтернатив. Він додав, що угорський уряд не підтримає жодних рішень, які ставлять під загрозу безпеку енергопостачання.

Бока також зауважив, що США "краще розуміють особливе становище Угорщини та Словаччини, ніж ЄС", і висловив підтримку мирній ініціативі президента Дональда Трампа.

Водночас він поставив під сумнів ефективність заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ, заявивши, що Будапешт прагне зберегти канали дипломатичного спілкування відкритими.

