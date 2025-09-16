РУС
Новости Импорт ЕС топлива рф
1 549 9

Венгрия отвергла обвинения в финансировании войны России через закупку топлива

угорщина

Венгерское правительство считает преувеличенными обвинения в финансировании военной машины Кремля путем закупки российского ископаемого топлива.

Об этом заявил министр по европейским делам Венгрии Януш Бока, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, США "прекрасно осознают", что экономика России не зависит от Венгрии и Словакии, население которых вместе составляет менее 50 млн человек.

Министр подчеркнул, что Будапешт выступает за диверсификацию поставок энергоресурсов, но отказ от российских энергоносителей возможен только при наличии реальных альтернатив. Он добавил, что венгерское правительство не поддержит никаких решений, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения.

Бока также отметил, что США "лучше понимают особое положение Венгрии и Словакии, чем ЕС", и выразил поддержку мирной инициативе президента Дональда Трампа.

В то же время он поставил под сомнение эффективность запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ, заявив, что Будапешт стремится сохранить каналы дипломатического общения открытыми.

Автор: 

Венгрия (2122) россия (97203) топливо (636)
Треба шахеда,ну дуже просе
16.09.2025 13:25 Ответить
Тобто Угорщина москалям грошей за енергоносії не платить ? Орбан вважає європейців ідіотами ?
16.09.2025 13:27 Ответить
Чому ж тоді Орбан верещав коли нафтопровід Недружба зговрів?
16.09.2025 13:31 Ответить
Лікар:
- У вас діагностували сифіліс бо ви смокчите у сифілітика.
Сифілітик:
- Я відкидаю ваш діагноз, лікарю.
16.09.2025 13:37 Ответить
Фактично орбан і фіцо отримують особисто гроші від путлєра. Всі танці з бубнами саме через це.
16.09.2025 14:19 Ответить
Хто-б, сумнівався...
16.09.2025 14:36 Ответить
Угорщина тільки на пів шишечки
16.09.2025 14:42 Ответить
Угорщина - ложка дьогтю в бочці меду (в ЄС).
16.09.2025 15:07 Ответить
Чому тільки угорщина?
Вони всі,як павуки в банці.
Польща постійно гризеться з сусідами,особливо з ФРН.То території,то репарації за другу світову.
16.09.2025 15:26 Ответить
 
 