Венгрия отвергла обвинения в финансировании войны России через закупку топлива

Венгерское правительство считает преувеличенными обвинения в финансировании военной машины Кремля путем закупки российского ископаемого топлива.

Об этом заявил министр по европейским делам Венгрии Януш Бока, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, США "прекрасно осознают", что экономика России не зависит от Венгрии и Словакии, население которых вместе составляет менее 50 млн человек.

Министр подчеркнул, что Будапешт выступает за диверсификацию поставок энергоресурсов, но отказ от российских энергоносителей возможен только при наличии реальных альтернатив. Он добавил, что венгерское правительство не поддержит никаких решений, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения.

Бока также отметил, что США "лучше понимают особое положение Венгрии и Словакии, чем ЕС", и выразил поддержку мирной инициативе президента Дональда Трампа.

В то же время он поставил под сомнение эффективность запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ, заявив, что Будапешт стремится сохранить каналы дипломатического общения открытыми.

