"Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною фінансового пакета в 90 млрд євро не пов’язане з нафтопроводом "Дружба", який пошкоджений атаками саме Росії.

Про це голова держави заявив під час спільного брифінгу з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Кошту, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розкритикував Орбана

"Уже не вперше прем'єр-міністр Угорщини блокує щось. І я не впевнений, що це одночасно йде питання 90-мільярдного займу і нафтопроводу, бо це різні речі. Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росії, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна не може нести відповідальність за руйнування "Дружби", заподіяні внаслідок дій РФ.

"У нас є зображення, у нас є практично всі докази, супутникові зйомки, знімки партнерів –– Росія знищила цей нафтопровід вже кілька разів", - сказав президент, додавши, що Росія неодноразово уражала й інші трубопроводи на території України.

Зеленський відзначив, що угорський прем'єр Орбан має звертатись саме до диктатора РФ Путіна з питанням про "енергетичне перемир’я", оскільки Україна вже проводила ремонтні роботи трубопроводу "Дружба", по якому РФ вкотре завдала удару.

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

