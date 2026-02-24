"Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною фінансового пакета в 90 млрд євро не пов’язане з нафтопроводом "Дружба", який пошкоджений атаками саме Росії.
Про це голова держави заявив під час спільного брифінгу з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Кошту, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський розкритикував Орбана
"Уже не вперше прем'єр-міністр Угорщини блокує щось. І я не впевнений, що це одночасно йде питання 90-мільярдного займу і нафтопроводу, бо це різні речі. Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росії, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу", - наголосив він.
За словами Зеленського, Україна не може нести відповідальність за руйнування "Дружби", заподіяні внаслідок дій РФ.
"У нас є зображення, у нас є практично всі докази, супутникові зйомки, знімки партнерів –– Росія знищила цей нафтопровід вже кілька разів", - сказав президент, додавши, що Росія неодноразово уражала й інші трубопроводи на території України.
Зеленський відзначив, що угорський прем'єр Орбан має звертатись саме до диктатора РФ Путіна з питанням про "енергетичне перемир’я", оскільки Україна вже проводила ремонтні роботи трубопроводу "Дружба", по якому РФ вкотре завдала удару.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
