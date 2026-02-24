"Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною фінансового пакета в 90 млрд євро не пов’язане з нафтопроводом "Дружба", який пошкоджений атаками саме Росії.

Про це голова держави заявив під час спільного брифінгу з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Кошту, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розкритикував Орбана

"Уже не вперше прем'єр-міністр Угорщини блокує щось. І я не впевнений, що це одночасно йде питання 90-мільярдного займу і нафтопроводу, бо це різні речі. Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росії, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна не може нести відповідальність за руйнування "Дружби", заподіяні внаслідок дій РФ.

"У нас є зображення, у нас є практично всі докази, супутникові зйомки, знімки партнерів –– Росія знищила цей нафтопровід вже кілька разів", - сказав президент, додавши, що Росія неодноразово уражала й інші трубопроводи на території України.

Зеленський відзначив, що угорський прем'єр Орбан має звертатись саме до диктатора РФ Путіна з питанням про "енергетичне перемир’я", оскільки Україна вже проводила ремонтні роботи трубопроводу "Дружба", по якому РФ вкотре завдала удару.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Шо, Вова, ***** *****м назвать чзик не повертаєтся? Той самий язик яким ти обсирав Україну, яким ти брешеш і яким ти вилізував очко *****
24.02.2026 18:45
Якби не росія, то Україна і далі б качала російську нафту Орбану та Фіцо.
Зелений цирк...
24.02.2026 18:51
То скажи шо дружби не буде - нах ці еківоки
24.02.2026 18:44
24.02.2026 19:21 Відповісти
Той , хто боягузливо гавкає на Президента України під час війни - той і
обсирає Україну і вилізує очко ***** і кацапам !
Шо, чмо zелене, ПРАВДА, не до вподоби? Іудіни гроши политі кровю народа відпрацьовуєш? Забув чім це для Іуди скінчилось?
24.02.2026 22:09
Забув, броньоване чмо, як твій оманський препіздент- крадій, коли ще був звичайним блазнем-піськограєм, СРАВ своїм смердючим брехливим ротом на Україну і обсірав п'ятого Президента?
Якщо ти відносиш себе до припі*днів секти, то думаєш що тобі все дозволено? Поважай думку інших, невігласе недоросле.
У ********* нема власной думки, у вас або думки Шарікова, дегенерати броньовані, або ви праєтє, за іудіни гроші, білізну Ze від крові українців якій він залит з голоаою.
Вова, покайся за шашликі
прокинься ти всрався ,вже підписали і виділення 90 млрд євро підтримали всі 27 країн ЄС
Вот и вся информация, браво В.Александрович
проти Дурова за "сприяння тероризму" діло шьють
Орбан вообще ухи обожрался
100% ... тільки треба було це зробити ще 4 роки тому
Не 4 а 12.
Вичавив з себе..
Ішак вдає "патріота" та намагається сподобатись своїм дибілякам- любителям. Обкурене чмо в агонії. Тож воно зараз буде поносити все підряд, рятуючи свою дупу.
Історія з 20-м пакетом санкцій знову показала, що навіть коли ніхто не сперечається щодо суті заходів або їхньої необхідності, сам механізм ухвалення рішень може стати заручником національного енергетичного порядку денного та внутрішньополітичних розрахунків - зокрема на тлі наближення виборів в Угорщині.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну йдеться вже не лише про санкції та багатомільярдну допомогу Києву. Питання - у передбачуваності та стійкості європейської політики в умовах війни і в тому, чи здатен Євросоюз зберігати єдність незалежно від зміни політичних циклів в окремих столицях.
Воно про пузо навмисно сказало,шукайте винного
"Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому треба всіляко демонструвати руйнування, показувати відео та фотографії воронки від вибуху, уламки, сліди пожежі, викручений метал зруйнованої труби. Треба обігравати ситуацію на свою користь.
Дружбі вже остаточно гаплик після вчорашнього атаки на нафтоперекачувальну станцію в Калейкіному
