Орбан наказав посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури: Україна "планує нові дії"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито готує "нові дії" щодо енергосистеми Угорщини, і розпорядився розгорнути військових для її захисту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HVG.
"Превентивні заходи"
Так, Орбан заявив, що Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини, після того, як було зупинено постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", тому він вживатиме "превентивних заходів".
"Я розпорядився посилити захист об’єктів критично важливої енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових поблизу енергетичних об’єктів та необхідні засоби для запобігання атакам. Поліція посилено патрулюватиме райони довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів", – заявив Орбан.
Польоти дронів на кордоні з Україною
Крім того, угорський прем'єр заявив, що він розпорядився заборонити польоти дронів у повіті Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Україною
Насамкінець він наголосив: "Угорщину не можна шантажувати!"
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не бажаєш виборцям розповісти?!
ОТО ВИРОДОК - тупо риторика і все щоб поставити нас в ряд з агресором.
От так, тишком-нишком, в Україні з'являться війська НАТО
Взірве щось в Угорщині а скаже що це Україна.
Підгорає у Орбана, бо через півтора місяці вибори в Угорщині і опозиційна партія Тиса перемагає Орбана на 20% з тих, що визначилися з вибором, згідно останнього соцопитування угорців
***** та *****стан самі там свої сценарції реалізують
Ще "грибок" не розсіється, а він вже волатиме про "акт украінской агрєссіі". Ще п'яту статтю теребонькатиме.
Здається вчора читав, що працівник офісу президента Паліса лякав українців, що ворог хоче захопити Херсонську область і Миколаїв з виходом до Одеси. Якийсь маразм, бо ворог хоче захопити всю Україну, тільки сильонок мало і це не дають зробити ЗСУ і пасіонарні українці. У 2022 році влада навпаки брехала, що нападу не буде, щоб ніби не було паніки.
Вони ж не звільнені? Ні бАданга, ні палісса! Сюр...