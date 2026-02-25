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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Антиукраїнські заяви в Угорщині Транзит нафти через Дружбу
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Орбан наказав посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури: Україна "планує нові дії"

Орбан про захист об’єктів енергетики від України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито готує "нові дії" щодо енергосистеми Угорщини, і розпорядився розгорнути військових для її захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HVG.

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"Превентивні заходи"

Так, Орбан заявив, що Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини, після того, як було зупинено постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", тому він вживатиме "превентивних заходів".

Також читайте: "Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський

"Я розпорядився посилити захист об’єктів критично важливої енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових поблизу енергетичних об’єктів та необхідні засоби для запобігання атакам. Поліція посилено патрулюватиме райони довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів", – заявив Орбан.

Також читайте: Україна запропонувала рішення щодо нафтопроводу "Дружба" і зустріч Зеленського з Орбаном. Будапешт не відповів, - Сибіга

Польоти дронів на кордоні з Україною

Крім того, угорський прем'єр заявив, що він розпорядився заборонити польоти дронів у повіті Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Україною

Насамкінець він наголосив: "Угорщину не можна шантажувати!"

Також читайте: Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України, - Орбан

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Автор: 

Угорщина (3003) Орбан Віктор (943)
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Топ коментарі
+28
Передвиборча агонія кремлівського підсвинка.
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25.02.2026 15:45 Відповісти
+22
казковий їпанат
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25.02.2026 15:45 Відповісти
+20
вітя **************, так шо все таки твої мотопіхотні та танкові бригади робили наприкінці лютого-початку березня 22-го на кордоні із Україною, ще й так втаємничо посилені вагнерами?
не бажаєш виборцям розповісти?!
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25.02.2026 15:47 Відповісти
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Передвиборча агонія кремлівського підсвинка.
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25.02.2026 15:45 Відповісти
вопрос на самом деле из " В мире ***нут*х животных" Там жаба, тут Кермит - могли бы и договориться, Но оба *банутые, нажаль
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25.02.2026 22:43 Відповісти
казковий їпанат
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25.02.2026 15:45 Відповісти
вітя **************, так шо все таки твої мотопіхотні та танкові бригади робили наприкінці лютого-початку березня 22-го на кордоні із Україною, ще й так втаємничо посилені вагнерами?
не бажаєш виборцям розповісти?!
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25.02.2026 15:47 Відповісти
оце цікаве запитання - чекали параду на Хрещатику, щоб ввійти...
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25.02.2026 15:52 Відповісти
О! А які були попередні дії? Я щось пропустив? Ми їм щось розбомбили?
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25.02.2026 15:45 Відповісти
Я так думаю - "Вітьок" натякає, що може взять за приклад кацапів, з їх Волголонськом, чи Каширським шосе...
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25.02.2026 16:01 Відповісти
А ми пошкодили хоч щось НА ТЕРИТОРІЇ УГОРЩИНИ??

ОТО ВИРОДОК - тупо риторика і все щоб поставити нас в ряд з агресором.
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25.02.2026 15:45 Відповісти
Вони спровокують,путлер допоможе
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25.02.2026 15:51 Відповісти
Від наших дій у них пердаки регулярно детонують. Може і там вони охорону виставлять? В ОЗК і протигазах...
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25.02.2026 15:54 Відповісти
А може то він про Україну каже? Охоронятимуть "Дружбу", ТЕС/ТЕЦ, які живлять насоси цього трубопроводу, ЛЕП і трансформаторні підстанції від енергогенеруючого обладнання до тих насосів...
От так, тишком-нишком, в Україні з'являться війська НАТО
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25.02.2026 18:01 Відповісти
Орбан гарний учень ГБіста пуйла.
Взірве щось в Угорщині а скаже що це Україна.
Підгорає у Орбана, бо через півтора місяці вибори в Угорщині і опозиційна партія Тиса перемагає Орбана на 20% з тих, що визначилися з вибором, згідно останнього соцопитування угорців
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25.02.2026 15:46 Відповісти
Скоріше він собі прострелить вухо.Ліве,бо ідея з правим вже використана Трампом...
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25.02.2026 16:35 Відповісти
кремлівська шлюха направив війскових,котрі для звинувачення України ,за шаблонами рашистського гебнявого куйла ,самі і вчинять пакость ,
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25.02.2026 15:48 Відповісти
Будь на чєку! Враг нє дрємлєт!
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25.02.2026 15:50 Відповісти
Ну а взагалі, скоріше за все ближче до виборів щось таки бахне. Руснява агентура в Угорщині вільно себе почуває, та й сам кОрбан не проти буде, далеко не проти.
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25.02.2026 15:53 Відповісти
вітя ************** гб-шним кадрам на мадярщині не указ
***** та *****стан самі там свої сценарції реалізують
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25.02.2026 15:56 Відповісти
Віток буде на інфопідхваті.
Ще "грибок" не розсіється, а він вже волатиме про "акт украінской агрєссіі". Ще п'яту статтю теребонькатиме.
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25.02.2026 15:58 Відповісти
Ідіот, ніби по цих заявах і діях. А насправді, залякування населення видуманим ворогом приносить свої плоди. А ще, коли наш ворог, росія, підіграє і влаштує десь на їх території теракт, або угорська влада сама це зробить, повчаючись у терористів.
Здається вчора читав, що працівник офісу президента Паліса лякав українців, що ворог хоче захопити Херсонську область і Миколаїв з виходом до Одеси. Якийсь маразм, бо ворог хоче захопити всю Україну, тільки сильонок мало і це не дають зробити ЗСУ і пасіонарні українці. У 2022 році влада навпаки брехала, що нападу не буде, щоб ніби не було паніки.
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25.02.2026 15:56 Відповісти
не "працівник офісу президента Паліса", а цєльний хенерал - майже уже весільний!)
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25.02.2026 16:00 Відповісти
Погоджуюся, так воно і є.
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25.02.2026 16:01 Відповісти
мене взагалі дивує, що в штаті ОПи уже є військові посади...
Вони ж не звільнені? Ні бАданга, ні палісса! Сюр...
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25.02.2026 16:03 Відповісти
Надав наказ розгорнути військових, щоб піти на нас другим фронтом.
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25.02.2026 15:59 Відповісти
Не піде він на нас другим фронтом, це створення образу ворога для залякування свій народ перед виборами. На нас другим фронтом сьогодні можуть піти тільки білоруси.
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25.02.2026 16:02 Відповісти
Єдина дія, яку варто було б давно зробити - це подарувати ******** жабі ʼсамокат"
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25.02.2026 16:31 Відповісти
Все по колу. Угорщина завжди собі вибирає тих самих союзників
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25.02.2026 16:40 Відповісти
Це ж дуче ?
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25.02.2026 16:51 Відповісти
А, точно. Та - мені ці Хорті, Телекі, Стояни та інші Бардаши - усі на одне обличчя.
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25.02.2026 17:38 Відповісти
Можна очікувати провокації від орбанутої жабогадюки по методиці кремлівського болота.Посилює охорону енергетичних об'єктів,забороняє польоти дронів.Можуть пролітати дрони або когось затримають з українським паспортом щоб знову звинуватити офіційну Україну.
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25.02.2026 16:44 Відповісти
його ніхто не чіпав, а він обісрався...
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25.02.2026 17:02 Відповісти
24 лютого 2022 угорщина вже розгортала війська на кордоні з Україною.
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25.02.2026 17:03 Відповісти
Чекаємо на новий рязанський сахар.
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25.02.2026 17:03 Відповісти
А якщо то будуть кацапські дрони?
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25.02.2026 17:05 Відповісти
Вони тільки гроші для орбанутого возять, мабуть перед виборами треба більше, бо свої він витрачати не збирається, от. І несе всяку ху....ню від ху...ла
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25.02.2026 17:27 Відповісти
Зовсім поганий став! Невже в Угорщині якогось хоч поганенького дурдому нема, щоб хворобливого Орбана туди помістити?
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25.02.2026 19:08 Відповісти
Хтось вколіть йому галоперідол , задрав уже.
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25.02.2026 20:36 Відповісти
Угорські військові на "захисті енергооб'єктів". Чернігівщина, 1943 рік. Кажуть, кривавіші за німців та совєтів були. (с)
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25.02.2026 22:56 Відповісти
 
 