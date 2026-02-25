Орбан наказав посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури: Україна "планує нові дії"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито готує "нові дії" щодо енергосистеми Угорщини, і розпорядився розгорнути військових для її захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HVG.

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"Превентивні заходи"

Так, Орбан заявив, що Україна нібито "планує нові дії" з метою зашкодити енергосистемі Угорщини, після того, як було зупинено постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", тому він вживатиме "превентивних заходів".

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"Я розпорядився посилити захист об’єктів критично важливої енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових поблизу енергетичних об’єктів та необхідні засоби для запобігання атакам. Поліція посилено патрулюватиме райони довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів", – заявив Орбан.

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Польоти дронів на кордоні з Україною

Крім того, угорський прем'єр заявив, що він розпорядився заборонити польоти дронів у повіті Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Україною

Насамкінець він наголосив: "Угорщину не можна шантажувати!"

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Що передувало?