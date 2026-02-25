РУС
Новости Венгрия блокирует санкции против РФ
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 миллиардов евро - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным журналистов, на сегодняшний день Будапешт хочет использовать вопрос кредита и общее противостояние с ЕС как политический инструмент накануне парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля. Однако, по словам европейских чиновников, Орбан действует обструктивно "учитывая выборы".

Сейчас Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно". Как отметили журналисты, несмотря на жесткую публичную риторику, Орбан обычно не срывает финальные договоренности. Однако парламентские выборы и риски для его политического будущего могут повлиять на его поведение и убеждения.

По данным Politico, ЕС может обойти вето Венгрии по кредиту несколькими способами - применив статьи 7 Договора о ЕС (приостановление права голоса) или заморозив финансирование. Однако такие шаги могут усилить предвыборную риторику Орбана и требуют времени.

+8
застосувавши статті 7 Договору про ЄС (призупинення права голосу) або заморозивши фінансування і в додаток ще й від'єднати від ОЕС (об'єднана енергетична система).
25.02.2026 14:31 Ответить
+4
Ці 90 мільярдів наскількі відомо належать не Угорщині а кредиторам бюджету ЄС- Угорщина сама отримує допомогу від ЄС, тому виникає питання, як вона може блокувати кошти які їй не належать?-Вибачаюся але це вже маразм.
25.02.2026 15:15 Ответить
+3
Підписували, що треба надати. А от для просто надати треба ще згода фіцойобиків...
25.02.2026 15:11 Ответить
А хто на роздачі? Орбан чи Фіцо?
25.02.2026 14:28 Ответить
застосувавши статті 7 Договору про ЄС (призупинення права голосу) або заморозивши фінансування і в додаток ще й від'єднати від ОЕС (об'єднана енергетична система).
25.02.2026 14:31 Ответить
перед виборами для жаби - це буде смертний вирок!
25.02.2026 14:36 Ответить
Та викиньте цього покидька з ЄС, якщо ви там такі шукачі. Чи хочете шукати, але не знайти?
25.02.2026 14:38 Ответить
Скільки ж треба часу,щоб внести зміни у порядок приймання рішень?? Роками,вже 5 рік пішов, обговорюють відкриту підтримку агресора Орбаном - і нічого!! москалі до Парижу дійдуть,а вони все будуть засідати - можна чи ні "тиснути" на рашу!! Амьоби безхребетні ....
25.02.2026 14:38 Ответить
но сначала надо на 5 году как то донбабве захватить и наконец то 10 миллионый мегаполис купянск_)))а там то что до того парижу 3 дня)
25.02.2026 15:04 Ответить
ЄС треба не обійти Орбана, а переїхати його.
25.02.2026 14:39 Ответить
а шо вчора підписували ?
25.02.2026 14:40 Ответить
Підписували, що треба надати. А от для просто надати треба ще згода фіцойобиків...
25.02.2026 15:11 Ответить
То був символічний акт на знак солідарності
25.02.2026 15:31 Ответить
обійти можно буде на виборах. Але це не точно, бо якщо угорьскі крєст'янє організовано зібьються у зграї на виборах, то тоді хіба що прийдеться "попрощатись" з угорським "чумаданом" у ЄС.
25.02.2026 14:44 Ответить
Ддурний піп Тебе хрестив(((мабуть мацковського сатанату???))) Гроші на мусорів і ТЦК ніде буде брати --- для цього "зегавара" має державний бюджет України
25.02.2026 15:05 Ответить
ты ***** и путина в сраку целовало лишь бы не зе....желаю тебе ***** вместе с твоими выплодками сдохнуть в муках от онкологии,биомусор
25.02.2026 15:05 Ответить
Піши ісчо
25.02.2026 15:12 Ответить
Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії. ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ.КОТРИЙ НЕ ПОБОЮЄТЬСЯ ТИСНУТИ І НА ЄС І НА УКРАЇНУ ВІД ПОЧАТКУ РАШИСТСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
25.02.2026 15:02 Ответить
Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра віктора орбана під час виборчої кампанії

Та **** якась там Україна? Ловіть ракети і далі. А європейці поки пошукають шляхи. А от орбана чіпати не можна, в нього вибори - це святе. Харам тиснути
25.02.2026 15:11 Ответить
Ці 90 мільярдів наскількі відомо належать не Угорщині а кредиторам бюджету ЄС- Угорщина сама отримує допомогу від ЄС, тому виникає питання, як вона може блокувати кошти які їй не належать?-Вибачаюся але це вже маразм.
25.02.2026 15:15 Ответить
🤡 Угорщина планує «захистити свої енергообʼєкти від українських атак» - Орбан заявив про намір залучити військових для захисту.
25.02.2026 15:15 Ответить
Приспати, скажену потвору, не пробували?
25.02.2026 15:42 Ответить
А раніше почати пошуки не можна було? ****** ж блокували всі ці роки.
25.02.2026 16:46 Ответить
Все просто: заява, що через місяць Угорщину виключають з ЄС. Решту угорці зроблять самі !
25.02.2026 17:58 Ответить
Орбан - огидна скотина, яка робить гешефт з русскімі, під час того, як кожного дня гинуть українці . І на фронті, і в мирних містах. Щоб тобі тварь, виросли га лобі, ті гроші, що ти отримуєшь за те, що блокуєшь допомогу Україні.
25.02.2026 20:02 Ответить
 
 