ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 миллиардов евро - Politico

Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По данным журналистов, на сегодняшний день Будапешт хочет использовать вопрос кредита и общее противостояние с ЕС как политический инструмент накануне парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля. Однако, по словам европейских чиновников, Орбан действует обструктивно "учитывая выборы".

Сейчас Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно". Как отметили журналисты, несмотря на жесткую публичную риторику, Орбан обычно не срывает финальные договоренности. Однако парламентские выборы и риски для его политического будущего могут повлиять на его поведение и убеждения.

По данным Politico, ЕС может обойти вето Венгрии по кредиту несколькими способами - применив статьи 7 Договора о ЕС (приостановление права голоса) или заморозив финансирование. Однако такие шаги могут усилить предвыборную риторику Орбана и требуют времени.

Читайте: Украина ненавидит Венгрию и использует "чистый шантаж" для давления, — Сийярто