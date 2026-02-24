Украина ненавидит Венгрию и использует "чистый шантаж" для давления, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проигнорировал вопрос о том, что Будапешт против победы Украины в войне с Россией, и заявил о якобы ненависти со стороны Киева.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

У Орбана снова вспомнили о "Дружбе"

Сийярто спросили перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, почему венгерские власти не хотят, чтобы Украина выиграла российскую войну, но тот просто отмахнулся.

"Нефтепровод "Дружба" не подвергся ни одному российскому удару, он не был поврежден. Нет никакой физической причины или препятствия для возобновления поставок. Это чисто политическое решение Украины. Чистый шантаж Венгрии с целью изменить нашу позицию по Украине, членству в ЕС и всему остальному", - утверждает чиновник.

О "ненависти" Украины

Глава венгерского МИД заявил, что не будет принято ни одного пакета санкций, пока Киев "играет с нашим энергоснабжением". Сийярто говорит, что это якобы и является причиной, почему Евросоюз в очередной раз сталкивается с позицией Будапешта.

В Орбана также заявили, что это якобы не Венгрия ненавидит Украину, а наоборот. Чиновник сравнил санкционную политику в отношении Москвы с "маленьким человечком, который напрягает бицепсы, а над ним смеются".

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

