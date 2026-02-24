РУС
Украина ненавидит Венгрию и использует "чистый шантаж" для давления, - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проигнорировал вопрос о том, что Будапешт против победы Украины в войне с Россией, и заявил о якобы ненависти со стороны Киева.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

У Орбана снова вспомнили о "Дружбе"

Сийярто спросили перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, почему венгерские власти не хотят, чтобы Украина выиграла российскую войну, но тот просто отмахнулся.

"Нефтепровод "Дружба" не подвергся ни одному российскому удару, он не был поврежден. Нет никакой физической причины или препятствия для возобновления поставок. Это чисто политическое решение Украины. Чистый шантаж Венгрии с целью изменить нашу позицию по Украине, членству в ЕС и всему остальному", - утверждает чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дружбу" разрушила Россия, а не Украина, поэтому пусть Орбан обращается к Путину, - Зеленский

О "ненависти" Украины

Глава венгерского МИД заявил, что не будет принято ни одного пакета санкций, пока Киев "играет с нашим энергоснабжением". Сийярто говорит, что это якобы и является причиной, почему Евросоюз в очередной раз сталкивается с позицией Будапешта.

В Орбана также заявили, что это якобы не Венгрия ненавидит Украину, а наоборот. Чиновник сравнил санкционную политику в отношении Москвы с "маленьким человечком, который напрягает бицепсы, а над ним смеются".

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия применит три "контрмеры" против Украины, - Орбан

+19
бывают просто питарасы. а этот еще и циничный
24.02.2026 22:54 Ответить
+17
Українці ненавидять москальських підарів. Не варто було вступати в їх ряди.
24.02.2026 23:00 Ответить
+12
Сибіга! Надай цьому 3.14 і сіярту відповідь, достойну! Але не в телеграм або в фейсбук, а офіційно по каналу МЗС, як державний діяч!
24.02.2026 22:57 Ответить
бывают просто питарасы. а этот еще и циничный
24.02.2026 22:54 Ответить
Просто знахабнілий від безкарності - гарна 3.14здюліна це одразу виправить !
24.02.2026 23:23 Ответить
Та невже?
24.02.2026 22:54 Ответить
Не Україна а влада України.. А це не одне і теж
24.02.2026 22:56 Ответить
і не Угорщину, а лише нинішню угорську владу - жабу обрана і урода сіярто.

але, недовго вам родам ********** залишилось !
з квітня буде справжня Мадярська влада.

.
24.02.2026 23:18 Ответить
Роберта Бровди надо на выборы предложить---- этот победит!
показать весь комментарий
владі України поїбати. Але багато українців після дій всіх цих сосяртів таки вважають мудярву відбірними дегенератами, принаймні значну їх частину - відсотків так 40, чи який там досі рейтинг у ********.
показать весь комментарий
Сибіга! Надай цьому 3.14 і сіярту відповідь, достойну! Але не в телеграм або в фейсбук, а офіційно по каналу МЗС, як державний діяч!
24.02.2026 22:57 Ответить
Державний діяч???? Себіга???? Ну.ну🤣🤣🤣
24.02.2026 23:02 Ответить
... так не надасть! ОтоЖ! Ставленик дЄрмака не може бути діячем, навіть без слова ""дердавник
24.02.2026 23:05 Ответить
Українці ненавидять москальських підарів. Не варто було вступати в їх ряди.
24.02.2026 23:00 Ответить
використовує "чистий шантаж" Ти там нічого не сплутав хто кого шантажує, вилупок?
показать весь комментарий
сосярти непогано навчились у своїх хазяїв - ті також завжди звинувачують опонентів виключно в тому що роблять з ними самі.
показать весь комментарий
У Угорщини - "грязний шантаж",💩
а у України (за словами Сійярто) "чистий". 😇
Може заздрить?
показать весь комментарий
Ну не дарма ж угорці і кацапи майже родичі. І ті і ті спочатку гадять, а потім говорять, що їх чомусь не *******...
показать весь комментарий
Європа грає в хорошо і поганого поліцейського. Надоїло це вже.
показать весь комментарий
Наговорюють на Найвеличнішого Коміка, ой наговорюють! Та він закохався в Орбана, як тільки його побачив. І любов виражає в кожній згадці. Але обережно, дипломатично.
показать весь комментарий
Цікаво чого б це ))
показать весь комментарий
Гнида тупорила
показать весь комментарий
Тебе, курво, та орбана дійсно ненавидім, а Угорщина- це питання.
показать весь комментарий
Не Угорщину, а таких цинічних покидьків як ти та твій Орбан.
показать весь комментарий
Чого це ненавидить? Залюбки прийде і поділить хату з вашими угорцями, якщо доведеться кудись наші війська вивоводить.
показать весь комментарий
Ми ненавидимо тебе і Орбана, це все.
показать весь комментарий
Україна ненавидить московитів, які на їх землю прийшли з війною. А ще не любить слуг московії і брехунів Сіярто і Обрана. А угорців *******, як і всіх європейців.
показать весь комментарий
а хіба немає за що? Мадяри гнилий народець...
показать весь комментарий
Ситуація з Орбаном загострилися через через дурну поведінку Зеленського. Всіх цих публічних демаршів Орбана можна було б уникнути якби Зеленський не почав публічно його принижувати перед угорськими виборцями. Починати війну на два фронта завжди закінчується погано. Це не конкурс КВН де перемагає той хто краще та гостріше відповість. Потрібно мати залізний терпець і продумувати уси свої кроки наперед. Навищо виставляти руйнування трубопроводу як свою помсту або покарання?
показать весь комментарий
Зе сказав отаке
"Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта" Джерело: https://censor.net/ua/n3600569

і тепер

Будапешт чомусь вважає, що Україна ненавидить Угорщину

Чекаємо на відповідь "можливо, суверенної Молдови та Румунії без диктатури".

Цікаво, якщо Зе бити різками кожного разу за його необережний триндйож, то він почне думати перед тим, як рота відкривати?
показать весь комментарий
Виявляється, ми маємо себе правильно вести, як піонєри, і тоді нас не будуть обіжать. Я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
То Угорщині ненавідити Україну можна, а у відповідь " а нас за шо"?
показать весь комментарий
Ну вот началась подмена понятий. У Украины нет причин ненавидеть венгров и Венгрию, но есть веские причины надеяться на то что венгры избавят свою страну от коррупционеров и м@даков у власти на предстоящих выборах.
показать весь комментарий
Угорщина і з Гітлером співпрацювала, і з Путіним дуже хоче співпрацювати. Історія повторюється.Частина суспільства не змінюється. На Росії, як були лаптєголові, так більшість ними і є. Аналогічне і в Угорщині? Покажуть вибори...
показать весь комментарий
До Угорщини вже себе прирівняв уї@ан.. Україна ненавидить тебе і твого пахана орбана, маніпулятор дірявий. В квітні отримаєте копняка під зад, гандони.
показать весь комментарий
Спочатку вони робили все, щоб Україна не отримувала підтримки від ЄС, а потім (чомусь) говорять про якусь ненависть до них. Дивно, з чого б це, а?
І саме до них (орбано-фіцо-сіяртів), а не до країн чи народів.
Ну і, звісно, потужний стендап найвеличнішого янєлоха бидлодипломатії не минув непоміченим.
Один агент московії допомагає іншому агенту московії утриматися при владі. (притому це працює в обидва боки). Заяви та нападки херпідушного вошдя племені роблять з орбана такого собі захисника інтересів народу Угорщини, а наше найвеличніше ніщо виглядає в очах лохторату потужно-незламною глибою на міжнародній арені.
показать весь комментарий
В нас немає ненависті до хробаків
показать весь комментарий
за розпалювання ненависті і ксенофобії - до суду покидьків!
показать весь комментарий
