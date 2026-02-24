Україна ненавидить Угорщину та використовує "чистий шантаж" для тиску, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проігнорував запитання про те, що Будапешт проти перемоги України у війні Росії, та заявив про буцімто ненависть з боку Києва.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

В Орбана знову згадали про "Дружбу"

Сійярто спитали перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, чому угорська влада не хоче, щоб Україна виграла російську війну, але той просто відмахнувся.

"Нафтопровід "Дружба" не зазнав жодного російського удару, він не був пошкоджений. Немає жодної фізичної причини чи перешкоди для відновлення постачання. Це суто політичне рішення України. Чистий шантаж Угорщини з метою змінити нашу позицію щодо України, членства в ЄС і всього іншого", - стверджує посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський

Про "ненависть" України

Глава угорського МЗС заявив, що не буде ухвалено жодного пакета санкцій, поки Київ "грається з нашим енергопостачанням". Сійярто каже, що це нібито і є причиною, чому Євросоюз вчергове має стикатися з позицією Будапешта.

В Орбана також заявили, що це буцімто не Угорщина ненавидить Україну, а навпаки. Чиновник порівняв санкційну політику щодо Москви з "маленьким чоловічком, який напружує біцепси, а з нього сміються".

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України, - Орбан

бывают просто питарасы. а этот еще и циничный
Українці ненавидять москальських підарів. Не варто було вступати в їх ряди.
Ну не дарма ж угорці і кацапи майже родичі. І ті і ті спочатку гадять, а потім говорять, що їх чомусь не *******...
Просто знахабнілий від безкарності - гарна 3.14здюліна це одразу виправить !
24.02.2026 23:23 Відповісти
Та невже?
24.02.2026 22:54 Відповісти
Не Україна а влада України.. А це не одне і теж
24.02.2026 22:56 Відповісти
і не Угорщину, а лише нинішню угорську владу - жабу обрана і урода сіярто.

але, недовго вам родам ********** залишилось !
з квітня буде справжня Мадярська влада.

.
24.02.2026 23:18 Відповісти
Роберта Бровди надо на выборы предложить---- этот победит!
25.02.2026 03:06 Відповісти
владі України поїбати. Але багато українців після дій всіх цих сосяртів таки вважають мудярву відбірними дегенератами, принаймні значну їх частину - відсотків так 40, чи який там досі рейтинг у ********.
24.02.2026 23:22 Відповісти
Сибіга! Надай цьому 3.14 і сіярту відповідь, достойну! Але не в телеграм або в фейсбук, а офіційно по каналу МЗС, як державний діяч!
24.02.2026 22:57 Відповісти
Державний діяч???? Себіга???? Ну.ну🤣🤣🤣
24.02.2026 23:02 Відповісти
... так не надасть! ОтоЖ! Ставленик дЄрмака не може бути діячем, навіть без слова ""дердавник
24.02.2026 23:05 Відповісти
використовує "чистий шантаж" Ти там нічого не сплутав хто кого шантажує, вилупок?
24.02.2026 23:01 Відповісти
сосярти непогано навчились у своїх хазяїв - ті також завжди звинувачують опонентів виключно в тому що роблять з ними самі.
24.02.2026 23:34 Відповісти
У Угорщини - "грязний шантаж",💩
а у України (за словами Сійярто) "чистий". 😇
Може заздрить?
25.02.2026 04:28 Відповісти
Європа грає в хорошо і поганого поліцейського. Надоїло це вже.
24.02.2026 23:03 Відповісти
Наговорюють на Найвеличнішого Коміка, ой наговорюють! Та він закохався в Орбана, як тільки його побачив. І любов виражає в кожній згадці. Але обережно, дипломатично.
24.02.2026 23:06 Відповісти
Цікаво чого б це ))
24.02.2026 23:06 Відповісти
Гнида тупорила
24.02.2026 23:11 Відповісти
Тебе, курво, та орбана дійсно ненавидім, а Угорщина- це питання.
24.02.2026 23:11 Відповісти
Не Угорщину, а таких цинічних покидьків як ти та твій Орбан.
24.02.2026 23:28 Відповісти
Чого це ненавидить? Залюбки прийде і поділить хату з вашими угорцями, якщо доведеться кудись наші війська вивоводить.
24.02.2026 23:35 Відповісти
Ми ненавидимо тебе і Орбана, це все.
24.02.2026 23:36 Відповісти
Україна ненавидить московитів, які на їх землю прийшли з війною. А ще не любить слуг московії і брехунів Сіярто і Обрана. А угорців *******, як і всіх європейців.
24.02.2026 23:46 Відповісти
а хіба немає за що? Мадяри гнилий народець...
25.02.2026 00:36 Відповісти
Ситуація з Орбаном загострилися через через дурну поведінку Зеленського. Всіх цих публічних демаршів Орбана можна було б уникнути якби Зеленський не почав публічно його принижувати перед угорськими виборцями. Починати війну на два фронта завжди закінчується погано. Це не конкурс КВН де перемагає той хто краще та гостріше відповість. Потрібно мати залізний терпець і продумувати уси свої кроки наперед. Навищо виставляти руйнування трубопроводу як свою помсту або покарання?
25.02.2026 01:00 Відповісти
Зе сказав отаке
"Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта" Джерело: https://censor.net/ua/n3600569

і тепер

Будапешт чомусь вважає, що Україна ненавидить Угорщину

Чекаємо на відповідь "можливо, суверенної Молдови та Румунії без диктатури".

Цікаво, якщо Зе бити різками кожного разу за його необережний триндйож, то він почне думати перед тим, як рота відкривати?
25.02.2026 04:22 Відповісти
Виявляється, ми маємо себе правильно вести, як піонєри, і тоді нас не будуть обіжать. Я правильно зрозумів?
25.02.2026 08:14 Відповісти
між тим що робити І що говорити e різниця я мав на увазі друге. приклад потрібно брати не з піонерів, а з дипломатив ЕС.
25.02.2026 18:20 Відповісти
То Угорщині ненавідити Україну можна, а у відповідь " а нас за шо"?
25.02.2026 04:48 Відповісти
Ну вот началась подмена понятий. У Украины нет причин ненавидеть венгров и Венгрию, но есть веские причины надеяться на то что венгры избавят свою страну от коррупционеров и м@даков у власти на предстоящих выборах.
25.02.2026 04:54 Відповісти
Угорщина і з Гітлером співпрацювала, і з Путіним дуже хоче співпрацювати. Історія повторюється.Частина суспільства не змінюється. На Росії, як були лаптєголові, так більшість ними і є. Аналогічне і в Угорщині? Покажуть вибори...
25.02.2026 06:50 Відповісти
До Угорщини вже себе прирівняв уї@ан.. Україна ненавидить тебе і твого пахана орбана, маніпулятор дірявий. В квітні отримаєте копняка під зад, гандони.
25.02.2026 07:27 Відповісти
Спочатку вони робили все, щоб Україна не отримувала підтримки від ЄС, а потім (чомусь) говорять про якусь ненависть до них. Дивно, з чого б це, а?
І саме до них (орбано-фіцо-сіяртів), а не до країн чи народів.
Ну і, звісно, потужний стендап найвеличнішого янєлоха бидлодипломатії не минув непоміченим.
Один агент московії допомагає іншому агенту московії утриматися при владі. (притому це працює в обидва боки). Заяви та нападки херпідушного вошдя племені роблять з орбана такого собі захисника інтересів народу Угорщини, а наше найвеличніше ніщо виглядає в очах лохторату потужно-незламною глибою на міжнародній арені.
25.02.2026 07:40 Відповісти
В нас немає ненависті до хробаків
25.02.2026 08:10 Відповісти
за розпалювання ненависті і ксенофобії - до суду покидьків!
25.02.2026 08:14 Відповісти
Не любить Київ вас, фашистів, Пєтя.
25.02.2026 09:41 Відповісти
Дідько з нею, з ненавистю. Мені більше сподобалося, що, виявляється, рашка ніколи не чіпала той трубопровод "Дрючба" і взагалі не бомбить Україну. То ж Україна їз упертості та особистої неприязні до угорців сама раздолбала той "путь життя", а тепер ще й ремонтувати не біжить, про якусь "небезпеку" теревенить.
"То Зінка сама!" (с)
25.02.2026 09:55 Відповісти
Як хочеться дожити до того часу коли такі у...ки отримають по заслузі. Свої також , а то всі муки українців будуть даремні. Всі шукають вигоди як економічної так і політичної. Де ж страждання простої людини в цьому егоїстичному світі?
25.02.2026 14:32 Відповісти
 
 