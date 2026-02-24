Україна ненавидить Угорщину та використовує "чистий шантаж" для тиску, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проігнорував запитання про те, що Будапешт проти перемоги України у війні Росії, та заявив про буцімто ненависть з боку Києва.
Про це він сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
В Орбана знову згадали про "Дружбу"
Сійярто спитали перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, чому угорська влада не хоче, щоб Україна виграла російську війну, але той просто відмахнувся.
"Нафтопровід "Дружба" не зазнав жодного російського удару, він не був пошкоджений. Немає жодної фізичної причини чи перешкоди для відновлення постачання. Це суто політичне рішення України. Чистий шантаж Угорщини з метою змінити нашу позицію щодо України, членства в ЄС і всього іншого", - стверджує посадовець.
Про "ненависть" України
Глава угорського МЗС заявив, що не буде ухвалено жодного пакета санкцій, поки Київ "грається з нашим енергопостачанням". Сійярто каже, що це нібито і є причиною, чому Євросоюз вчергове має стикатися з позицією Будапешта.
В Орбана також заявили, що це буцімто не Угорщина ненавидить Україну, а навпаки. Чиновник порівняв санкційну політику щодо Москви з "маленьким чоловічком, який напружує біцепси, а з нього сміються".
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
але, недовго вам родам ********** залишилось !
з квітня буде справжня Мадярська влада.
.
3.14і сіярту відповідь, достойну! Але не в телеграм або в фейсбук, а офіційно по каналу МЗС, як державний діяч!
а у України (за словами Сійярто) "чистий". 😇
Може заздрить?
"Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта" Джерело: https://censor.net/ua/n3600569
і тепер
Будапешт чомусь вважає, що Україна ненавидить Угорщину
Чекаємо на відповідь "можливо, суверенної Молдови та Румунії без диктатури".
Цікаво, якщо Зе бити різками кожного разу за його необережний триндйож, то він почне думати перед тим, як рота відкривати?
І саме до них (орбано-фіцо-сіяртів), а не до країн чи народів.
Ну і, звісно, потужний стендап найвеличнішого янєлоха бидлодипломатії не минув непоміченим.
Один агент московії допомагає іншому агенту московії утриматися при владі. (притому це працює в обидва боки). Заяви та нападки херпідушного вошдя племені роблять з орбана такого собі захисника інтересів народу Угорщини, а наше найвеличніше ніщо виглядає в очах лохторату потужно-незламною глибою на міжнародній арені.
"То Зінка сама!" (с)