ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро - Politico

Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними журналістів, на сьогодні Будапешт хоче використати питання кредиту та загальне протистояння з ЄС як політичний інструмент напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня. Проте, за словами європейських посадовців, Орбан діє обструктивно "зважаючи на вибори".

Нині Угорщина "стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай". Як відзначили журналісти, попри жорстку публічну риторику, Орбан зазвичай не зриває фінальних домовленостей. Проте парламентські вибори і ризики для його політичного майбутнього можуть вплинути на його поведінку та переконання.

За даними Politico, ЄС може обійти вето Угорщини щодо кредиту декількома способами - застосувавши статті 7 Договору про ЄС (призупинення права голосу) або заморозивши фінансування. Проте такі кроки можуть посилити передвиборчу риторику Орбана та потребують часу.

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