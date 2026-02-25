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Новини Угорщина блокує санкції проти РФ Блокування Орбаном кредиту для України
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ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро - Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними журналістів, на сьогодні Будапешт хоче використати питання кредиту та загальне протистояння з ЄС як політичний інструмент напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня. Проте, за словами європейських посадовців, Орбан діє обструктивно "зважаючи на вибори".

Нині Угорщина "стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай". Як відзначили журналісти, попри жорстку публічну риторику, Орбан зазвичай не зриває фінальних домовленостей. Проте парламентські вибори і ризики для його політичного майбутнього можуть вплинути на його поведінку та переконання.

За даними Politico, ЄС може обійти вето Угорщини щодо кредиту декількома способами - застосувавши статті 7 Договору про ЄС (призупинення права голосу) або заморозивши фінансування. Проте такі кроки можуть посилити передвиборчу риторику Орбана та потребують часу.

Читайте: Україна ненавидить Угорщину та використовує "чистий шантаж" для тиску, - Сійярто

Автор: 

Брюссель (297) Угорщина (3003) Єврокомісія (2447) Євросоюз (15175) Орбан Віктор (943)
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Топ коментарі
+8
застосувавши статті 7 Договору про ЄС (призупинення права голосу) або заморозивши фінансування і в додаток ще й від'єднати від ОЕС (об'єднана енергетична система).
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25.02.2026 14:31 Відповісти
+4
Ці 90 мільярдів наскількі відомо належать не Угорщині а кредиторам бюджету ЄС- Угорщина сама отримує допомогу від ЄС, тому виникає питання, як вона може блокувати кошти які їй не належать?-Вибачаюся але це вже маразм.
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25.02.2026 15:15 Відповісти
+3
Підписували, що треба надати. А от для просто надати треба ще згода фіцойобиків...
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25.02.2026 15:11 Відповісти
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А хто на роздачі? Орбан чи Фіцо?
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25.02.2026 14:28 Відповісти
застосувавши статті 7 Договору про ЄС (призупинення права голосу) або заморозивши фінансування і в додаток ще й від'єднати від ОЕС (об'єднана енергетична система).
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25.02.2026 14:31 Відповісти
перед виборами для жаби - це буде смертний вирок!
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25.02.2026 14:36 Відповісти
Та викиньте цього покидька з ЄС, якщо ви там такі шукачі. Чи хочете шукати, але не знайти?
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25.02.2026 14:38 Відповісти
Скільки ж треба часу,щоб внести зміни у порядок приймання рішень?? Роками,вже 5 рік пішов, обговорюють відкриту підтримку агресора Орбаном - і нічого!! москалі до Парижу дійдуть,а вони все будуть засідати - можна чи ні "тиснути" на рашу!! Амьоби безхребетні ....
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25.02.2026 14:38 Відповісти
но сначала надо на 5 году как то донбабве захватить и наконец то 10 миллионый мегаполис купянск_)))а там то что до того парижу 3 дня)
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25.02.2026 15:04 Відповісти
ЄС треба не обійти Орбана, а переїхати його.
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25.02.2026 14:39 Відповісти
а шо вчора підписували ?
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25.02.2026 14:40 Відповісти
Підписували, що треба надати. А от для просто надати треба ще згода фіцойобиків...
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25.02.2026 15:11 Відповісти
То був символічний акт на знак солідарності
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25.02.2026 15:31 Відповісти
обійти можно буде на виборах. Але це не точно, бо якщо угорьскі крєст'янє організовано зібьються у зграї на виборах, то тоді хіба що прийдеться "попрощатись" з угорським "чумаданом" у ЄС.
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25.02.2026 14:44 Відповісти
Ддурний піп Тебе хрестив(((мабуть мацковського сатанату???))) Гроші на мусорів і ТЦК ніде буде брати --- для цього "зегавара" має державний бюджет України
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25.02.2026 15:05 Відповісти
Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії. ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ.КОТРИЙ НЕ ПОБОЮЄТЬСЯ ТИСНУТИ І НА ЄС І НА УКРАЇНУ ВІД ПОЧАТКУ РАШИСТСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
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25.02.2026 15:02 Відповісти
Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра віктора орбана під час виборчої кампанії

Та **** якась там Україна? Ловіть ракети і далі. А європейці поки пошукають шляхи. А от орбана чіпати не можна, в нього вибори - це святе. Харам тиснути
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25.02.2026 15:11 Відповісти
Ці 90 мільярдів наскількі відомо належать не Угорщині а кредиторам бюджету ЄС- Угорщина сама отримує допомогу від ЄС, тому виникає питання, як вона може блокувати кошти які їй не належать?-Вибачаюся але це вже маразм.
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25.02.2026 15:15 Відповісти
🤡 Угорщина планує «захистити свої енергообʼєкти від українських атак» - Орбан заявив про намір залучити військових для захисту.
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25.02.2026 15:15 Відповісти
Приспати, скажену потвору, не пробували?
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25.02.2026 15:42 Відповісти
А раніше почати пошуки не можна було? ****** ж блокували всі ці роки.
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25.02.2026 16:46 Відповісти
Все просто: заява, що через місяць Угорщину виключають з ЄС. Решту угорці зроблять самі !
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25.02.2026 17:58 Відповісти
Орбан - огидна скотина, яка робить гешефт з русскімі, під час того, як кожного дня гинуть українці . І на фронті, і в мирних містах. Щоб тобі тварь, виросли га лобі, ті гроші, що ти отримуєшь за те, що блокуєшь допомогу Україні.
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25.02.2026 20:02 Відповісти
 
 