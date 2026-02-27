Угорщина та Словаччина перевірятимуть трубопровід "Дружба": хочуть створити слідчу комісію

Прем’єри Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо оголосили про створення спільної комісії для вивчення ситуації з нафтопроводом "Дружба" та звернулися до президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан розповів у відео на своїй Facebook-сторінці.

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Орбан заявив, що Зеленський та його команда нібито пояснюють неможливість відновлення роботи нафтопроводу технічними перешкодами, що, за його словами, створює загрозу енергетичній безпеці Угорщини та Словаччина.

Орбан наголосив, що, за інформацією Будапешта та Братислави, технічних перешкод немає, а трубопровід закрито "виключно з політичних міркувань".

У зв’язку з цим він повідомив про домовленість із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо щодо створення спільної слідчої комісії. Її завданням стане виїзд на місце для перевірки реального стану інфраструктури та з’ясування причин зупинки транзиту.

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Орбан також закликав Зеленського дозволити членам комісії в’їхати на територію України та забезпечити належні умови для проведення перевірки.

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