Угорщина та Словаччина перевірятимуть трубопровід "Дружба": хочуть створити слідчу комісію
Прем’єри Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо оголосили про створення спільної комісії для вивчення ситуації з нафтопроводом "Дружба" та звернулися до президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан розповів у відео на своїй Facebook-сторінці.
Орбан заявив, що Зеленський та його команда нібито пояснюють неможливість відновлення роботи нафтопроводу технічними перешкодами, що, за його словами, створює загрозу енергетичній безпеці Угорщини та Словаччина.
Орбан наголосив, що, за інформацією Будапешта та Братислави, технічних перешкод немає, а трубопровід закрито "виключно з політичних міркувань".
У зв’язку з цим він повідомив про домовленість із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо щодо створення спільної слідчої комісії. Її завданням стане виїзд на місце для перевірки реального стану інфраструктури та з’ясування причин зупинки транзиту.
Орбан також закликав Зеленського дозволити членам комісії в’їхати на територію України та забезпечити належні умови для проведення перевірки.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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А на цей момент, ми - "в шоколаді"... І нафту вони не отримують, і у нас - "форс-мажор"...
Я пояснюю дане питання, з юридичного боку - але тобі не дано цього зрозуміть - бо у тебе в голові "форс-мажорне пошкодження"...
у фіцо орбана рве пердаки!
Якщо Орбану з Фіцо, це не відомо - то Сійярто про це повинен знать - цьому навіть у московському "МГІМО" вчать
Альо, уйо...ки, з відки стільки впевнесті? Хто тут у нас їх обнадіїв в цьому????
Огласітє вєсь спісок!
А по друге - в нас війна і , звісно , жодної безпеки , ніякій "комісії" ми забезпечити не можем - I'm sorry ...
Як це було насправді:
Австрія висунула ультиматум з 10 пунктів, розраховуючи на те, що Сербія його відхилить, що дасть привід для війни. Сербія мала лише 48 годин на відповідь.
* Поступки Сербії: На подив Відня, Сербія погодилася на 9 із 10 пунктів. Вона погодилася приборкати антиавстрійську пропаганду, розпустити націоналістичні організації (як-от «Народна Одбрана»), звільнити офіцерів-заколотників та змінити законодавство про пресу.
* Той самий "пункт №6": Сербія відхилила (а точніше, висловила застереження) лише пункт про те, щоб австрійські органи влади брали участь у судовому розслідуванні на території Сербії проти учасників змови 28 червня.
* Причина відмови: Сербський уряд заявив, що це було б прямим порушенням Конституції та суверенітету країни. Вони запропонували передати це питання на розгляд Міжнародного суду в Гаазі.