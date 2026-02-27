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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Угорщина та Словаччина перевірятимуть трубопровід "Дружба": хочуть створити слідчу комісію

Орбан і Фіцо ініціюють розслідування щодо "Дружби"

Прем’єри Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо оголосили про створення спільної комісії для вивчення ситуації з нафтопроводом "Дружба" та звернулися до президента України  Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Орбан розповів у відео на своїй Facebook-сторінці.

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Орбан заявив, що  Зеленський та його команда нібито пояснюють неможливість відновлення роботи нафтопроводу технічними перешкодами, що, за його словами, створює загрозу енергетичній безпеці Угорщини та Словаччина.

Орбан наголосив, що, за інформацією Будапешта та Братислави, технічних перешкод немає, а трубопровід закрито "виключно з політичних міркувань".

У зв’язку з цим він повідомив про домовленість із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо щодо створення спільної слідчої комісії. Її завданням стане виїзд на місце для перевірки реального стану інфраструктури та з’ясування причин зупинки транзиту.

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Орбан також закликав Зеленського дозволити членам комісії в’їхати на територію України та забезпечити належні умови для проведення перевірки.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Автор: 

дружба (167) Фіцо Роберт (364) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+30
З якого хера ці ************* будуть лазити по нашій території і розвідувати для Х'уйла нові стратегічні цілі? Ви в своєму розумі допускати цих паскуд і ворогів на територію України?
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27.02.2026 13:10 Відповісти
+17
Якого чорта цей трубопровід взагалі працює. Тобто ми дотуємо *****, щоб він нас шахедами хєрачив? Ви можете собі представити, щоб Сралін качав нафту в Британію через територію Рейху?
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27.02.2026 13:11 Відповісти
+15
А чому ми завжди маємо йти на їх поводу? Це наша країна чи їх ?! Гнати нах раз і назавжди. І ще створити свою клмісію і вимагати перевірки претензійцвєї сволоти.
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27.02.2026 13:16 Відповісти
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Ці ****** не відстануть - була така халява і облом
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27.02.2026 13:05 Відповісти
А чому ми завжди маємо йти на їх поводу? Це наша країна чи їх ?! Гнати нах раз і назавжди. І ще створити свою клмісію і вимагати перевірки претензійцвєї сволоти.
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27.02.2026 13:16 Відповісти
Ми самі винні . Нафту і газ їм треба було перекрити ще 4 роки тому - і тоді , про цих Фіцорбанів , вже забули б давно !
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27.02.2026 13:28 Відповісти
Не можна було. Там договір був. ЄС би всрався.
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27.02.2026 15:58 Відповісти
Ми можемо їх пустити, якщо у них будуть зав"язані очі - мужуть понюхати трубопровід. Бо вони путінскі щпигуни.
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27.02.2026 13:45 Відповісти
Нехай у *********** огризок нюхають
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27.02.2026 13:50 Відповісти
З якого хера ці ************* будуть лазити по нашій території і розвідувати для Х'уйла нові стратегічні цілі? Ви в своєму розумі допускати цих паскуд і ворогів на територію України?
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27.02.2026 13:10 Відповісти
Згадайте чим обернулася минула поїздка Фіцо в Україну. Коли він верещав що його хотіли підкупити за вкрадені гроші які надавав ЄС. Кожен крок яким ві йдете на зустріч нашим ворогам це черговий удар по Україні і українській обороноздатності. Ви сильно наїівні якщо думаєте що ворог тупий і робить все просто так. Скоріш за все Х'уйло і його орбани з фіцами придумали чергову підставу
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27.02.2026 13:15 Відповісти
👍👍👍
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27.02.2026 13:17 Відповісти
Якого чорта цей трубопровід взагалі працює. Тобто ми дотуємо *****, щоб він нас шахедами хєрачив? Ви можете собі представити, щоб Сралін качав нафту в Британію через територію Рейху?
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27.02.2026 13:11 Відповісти
Читай тристоронню угоду: Росія-Угорщина-Україна...
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27.02.2026 13:17 Відповісти
Я не буду це коментувати. Цю Орвеллівщину
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27.02.2026 13:20 Відповісти
То не пиши дурниць... Виждали потрібний момент - і "перекрили вентиль"... А твоя пропозиція - "дурне махання шаблею"... Чи тобі краще, якби фіцо з Орбаном подали до суду, за "невиконання, Україною, умов угоди?...
А на цей момент, ми - "в шоколаді"... І нафту вони не отримують, і у нас - "форс-мажор"...
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27.02.2026 13:27 Відповісти
Я б написав все шо я про це думаю, але не хочу в баню на три доби. З моєї позиції складно шось апелювати конструктивно без емоцій
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27.02.2026 13:29 Відповісти
От і не пиши... У кацапів, з цього приводу, прислів'я є: "Малчи - сайдешь за умнава...".
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27.02.2026 13:43 Відповісти
В нас "форсмажор" з лютого 2014 і ще раз з лютого 2022 ! Як би дійсно хотіли - могли б перекрити вже давно !
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27.02.2026 13:30 Відповісти
"Форс-мажор" у тебе в голові - з самого народження... Але тебе, чомусь, в "дурку" не запирають...
Я пояснюю дане питання, з юридичного боку - але тобі не дано цього зрозуміть - бо у тебе в голові "форс-мажорне пошкодження"...
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27.02.2026 13:41 Відповісти
Точно сказано. Пуйло загарбав Запорізьку АЕС - і нікому нічого не винен. Ходить під оплески по червоним доріжкам. А ми допомагаємо йому продавати нафту, щоб від будував ракети, якими він нас і нищать. Невже це не абсурд?...
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27.02.2026 13:19 Відповісти
Діє локальне перемир'я в районі ЗАЕС для ремонту лінії електропередач, - МАГАТЕ
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27.02.2026 13:34 Відповісти
і нічого, що з цієї нафти роблять дизпаливо, яким заправляють наші танки - найбільш невдоволеними цїєю коллізією мають бути кацапи
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27.02.2026 13:50 Відповісти
нема кацапської нафти. нема особистого заробітку!
у фіцо орбана рве пердаки!

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27.02.2026 13:11 Відповісти
тре буде злити мокшанам місце перебування тої "комісії" як новий склад фламінго...
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27.02.2026 13:11 Відповісти
Звертайтеся до свого дружбана Пуйла - в нього танкерів багато.
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27.02.2026 13:14 Відповісти
Сміяться у якому місці? Яка "слідча комісія"? Юрисдикція цих "слідчих" закінчується з моменту перетину українського кордону... Навіть дивиться та фотографувать можуть, лише з НАШОГО дозволу... Бо це - "слідчі дії" - "огляд місця події з фіксацією оглянутого, на "технічні носії інформації"... А вони не мають права цього робить - бо на нашій території діє УКРАЇНСЬКЕ законодавство...
Якщо Орбану з Фіцо, це не відомо - то Сійярто про це повинен знать - цьому навіть у московському "МГІМО" вчать
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27.02.2026 13:16 Відповісти
Скоріше за все наша влада ніх...я не знає і жррстко і вмотивовано не дала відмови в цій ганебній справі. Бо у нас неучі і фріки нулячі у владі і крадії.
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27.02.2026 13:19 Відповісти
А чого це МИ повинні "бігти попереду паровоза"? Вони ж тільки "хочуть створить"... Та, навіть якщо і "створять" - можуть тільки "****** ногами" на території своїх країн... Лише, коли вони ОФІЦІЙНО звернуться, через наше МЗС, до уряду України, з проханням про допуск "слідчих" на територію України та проведення ними "слідчих дій", можна щось розглядать...
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27.02.2026 13:32 Відповісти
треба им у ту срану трубу нассяти
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27.02.2026 13:23 Відповісти
Хіба війна це не форс - мажор для будь яких договорів? Чи комусь і в нас дуже вигідно транспортувати цю кроваву нафту в ЄС? Ганьба, що всі ці роки це чорне рашистське лайно лилось по цій трубі.
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27.02.2026 13:24 Відповісти
Знов перечитала новину і злість невимовна. Чрму ця жирна жаба вже стверджує що будуть перевіряти в нас те що їм причому у фомі безапеляційній і стверджувальній?
Альо, уйо...ки, з відки стільки впевнесті? Хто тут у нас їх обнадіїв в цьому????
Огласітє вєсь спісок!
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27.02.2026 13:27 Відповісти
у цієї жаби перед виборами рейтинги рекордно впали - тому воно щось і белькоче для власного електорату. А наші журнашлюхи роздмухали це наче щось і для нас важливе
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27.02.2026 13:56 Відповісти
Ви праві. Я все більше схиляюся до думки, що наші журнашлюхі працюють на орбана. Можливе це вимога «нашої» влади аби торбану допомогти, бо найкраще це ігнорувати цього покидька і оточити його тишею.
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27.02.2026 14:20 Відповісти
Дозволити комісії заїхати на місце події можна, але ніяких умов, для належної перевірки, забезпечувати не можна. Як говорять не роби добра не отримаєш зла, самі, самі. А нам бомбити, бомбити і ще раз бомбити
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27.02.2026 13:27 Відповісти
Дозволити заїхати? Це що їх вотчина? Вони наші хазяї?😲
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27.02.2026 14:21 Відповісти
Фіцо і Орбану довіряти не можна. Якщо хочуть доказів - це має бути комісія від ЄС, а не кишенькова комісія ворогів України, які вивернуть інформацію проти України у будь-якому випадкові.
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27.02.2026 13:28 Відповісти
100% ... і це - по перше
А по друге - в нас війна і , звісно , жодної безпеки , ніякій "комісії" ми забезпечити не можем - I'm sorry ...
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27.02.2026 13:33 Відповісти
Та нехай перевіряють - повзуть по трубі.Всі.В один кінець. В оркостан.
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27.02.2026 13:30 Відповісти
Вельми хитрожопий хід. Якщо тих кремлядських підстилок не пустити, посилаючись на суверенітет ( який ******* згадувати самі ці шльондри), репетуватимуть "Вот відітє! Ми жє гаварілі што Украіна евсьо делаєт спєціально". Якщо пустити, то не факт що вони скажуть те що бачили (як ті довбограї, що періодично їдуть до нас подивитися на "враньо украінской прапаганди"), але про те що "Украіна не імєєт суцвєрєнітєта, вон, туда єздіт кто хочєт" русопропаганда обов'язково розповість. Тай перед виборцями можна буде відзвітувати.
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27.02.2026 13:31 Відповісти
Місця перевіреи, бажано, завчасно пристріляти...
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27.02.2026 13:45 Відповісти
напомнить, нахєр пишется через є? Я тут дипломатично відповідь готую..
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27.02.2026 13:49 Відповісти
можна оон і ОБСЄрунів позвати
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27.02.2026 14:16 Відповісти
Це робиться просто,фіца і орбан присилають свої війська і охороняють трубу, амінь
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27.02.2026 15:19 Відповісти
Слідчу комісію вони можутьстворити лише з-за участі України. І те, їхні інтереси в комісії - якщо Україна так захоче - може представляти Євросоюз.
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27.02.2026 15:29 Відповісти
обязательно проверить всех членов комиссии на наличие связи с российскими спецслужбами. В стране война... так что "нехрин шастать"...
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27.02.2026 15:38 Відповісти
СК с ******, нормально!!
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27.02.2026 15:58 Відповісти
Комісія це канєшна круто, рішучісь перевіряти теж, але одне "на *** - то туди" зі сторони України і ваша комісія на *** і попрямує. Тож менше пафосу, говноїди.
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27.02.2026 17:26 Відповісти
Щось нагадало про Липневий ультиматум 1914 року, висунутий Австро-Угорщиною після вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда в Сараєво.
Як це було насправді:
Австрія висунула ультиматум з 10 пунктів, розраховуючи на те, що Сербія його відхилить, що дасть привід для війни. Сербія мала лише 48 годин на відповідь.
* Поступки Сербії: На подив Відня, Сербія погодилася на 9 із 10 пунктів. Вона погодилася приборкати антиавстрійську пропаганду, розпустити націоналістичні організації (як-от «Народна Одбрана»), звільнити офіцерів-заколотників та змінити законодавство про пресу.
* Той самий "пункт №6": Сербія відхилила (а точніше, висловила застереження) лише пункт про те, щоб австрійські органи влади брали участь у судовому розслідуванні на території Сербії проти учасників змови 28 червня.
* Причина відмови: Сербський уряд заявив, що це було б прямим порушенням Конституції та суверенітету країни. Вони запропонували передати це питання на розгляд Міжнародного суду в Гаазі.
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28.02.2026 04:07 Відповісти
 
 