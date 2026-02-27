Венгрия и Словакия будут проверять трубопровод "Дружба": хотят создать следственную комиссию

Премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо объявили о создании совместной комиссии для изучения ситуации с нефтепроводом "Дружба" и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан рассказал в видео на своей Facebook-странице.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Орбан заявил, что Зеленский и его команда якобы объясняют невозможность возобновления работы нефтепровода техническими препятствиями, что, по его словам, создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

Орбан подчеркнул, что, по информации Будапешта и Братиславы, технических препятствий нет, а трубопровод закрыт "исключительно по политическим соображениям".

В связи с этим он сообщил о договоренности с премьер-министром Словакии Фицо о создании совместной следственной комиссии. Ее задачей станет выезд на место для проверки реального состояния инфраструктуры и выяснения причин остановки транзита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан поддержал быстрое разблокирование кредита для Украины, но выдвинул условие к ЕС, - СМИ

Орбан также призвал Зеленского разрешить членам комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить надлежащие условия для проведения проверки.

Что предшествовало?