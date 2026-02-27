РУС
Транзит нефти через Дружбу
Венгрия и Словакия будут проверять трубопровод "Дружба": хотят создать следственную комиссию

Орбан и Фицо инициируют расследование в отношении "Дружбы"

Премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо объявили о создании совместной комиссии для изучения ситуации с нефтепроводом "Дружба" и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан рассказал в видео на своей Facebook-странице.

Орбан заявил, что Зеленский и его команда якобы объясняют невозможность возобновления работы нефтепровода техническими препятствиями, что, по его словам, создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

Орбан подчеркнул, что, по информации Будапешта и Братиславы, технических препятствий нет, а трубопровод закрыт "исключительно по политическим соображениям".

В связи с этим он сообщил о договоренности с премьер-министром Словакии Фицо о создании совместной следственной комиссии. Ее задачей станет выезд на место для проверки реального состояния инфраструктуры и выяснения причин остановки транзита.

Орбан также призвал Зеленского разрешить членам комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить надлежащие условия для проведения проверки.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, обеспечивающая работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время, Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

дружба (14) Фицо Роберт (211) Орбан Виктор (454)
