Венгрия и Словакия будут проверять трубопровод "Дружба": хотят создать следственную комиссию
Премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо объявили о создании совместной комиссии для изучения ситуации с нефтепроводом "Дружба" и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан рассказал в видео на своей Facebook-странице.
Орбан заявил, что Зеленский и его команда якобы объясняют невозможность возобновления работы нефтепровода техническими препятствиями, что, по его словам, создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии.
Орбан подчеркнул, что, по информации Будапешта и Братиславы, технических препятствий нет, а трубопровод закрыт "исключительно по политическим соображениям".
В связи с этим он сообщил о договоренности с премьер-министром Словакии Фицо о создании совместной следственной комиссии. Ее задачей станет выезд на место для проверки реального состояния инфраструктуры и выяснения причин остановки транзита.
Орбан также призвал Зеленского разрешить членам комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить надлежащие условия для проведения проверки.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, обеспечивающая работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время, Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на цей момент, ми - "в шоколаді"... І нафту вони не отримують, і у нас - "форс-мажор"...
Я пояснюю дане питання, з юридичного боку - але тобі не дано цього зрозуміть - бо у тебе в голові "форс-мажорне пошкодження"...
у фіцо орбана рве пердаки!
Якщо Орбану з Фіцо, це не відомо - то Сійярто про це повинен знать - цьому навіть у московському "МГІМО" вчать
Альо, уйо...ки, з відки стільки впевнесті? Хто тут у нас їх обнадіїв в цьому????
Огласітє вєсь спісок!
А по друге - в нас війна і , звісно , жодної безпеки , ніякій "комісії" ми забезпечити не можем - I'm sorry ...