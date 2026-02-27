Діє локальне перемир’я в районі ЗАЕС для ремонту лінії електропередач, - МАГАТЕ
У районі окупованої росіянами Запорізької АЕС запрацювало локальне перемир’я за посередництва МАГАТЕ для відновлення резервного електропостачання станції
Про це йдеться в дописі МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволило відновити резервне живлення 330 кВ для Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.
За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, роботи з розмінування тривають, щоб гарантувати безпечний доступ для ремонтних бригад.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар27.02.2026 13:37 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Olena Olena #512149
показати весь коментар27.02.2026 14:06 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар27.02.2026 20:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль