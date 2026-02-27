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Новини живлення окупованої ЗАЕС Окупація Росією ЗАЕС
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Діє локальне перемир’я в районі ЗАЕС для ремонту лінії електропередач, - МАГАТЕ

МАГАТЕ про ЗАЕС

У районі окупованої росіянами Запорізької АЕС запрацювало локальне перемир’я за посередництва МАГАТЕ для відновлення резервного електропостачання станції

Про це йдеться в дописі МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволило відновити резервне живлення 330 кВ для Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, роботи з розмінування тривають, щоб гарантувати безпечний доступ для ремонтних бригад.

Також читайте: Запорізька АЕС працює лише на одній лінії живлення, - Reuters

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МАГАТЕ (832) ремонт (2440) ЗАЕС (1531)
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Навіщо взагалі там шось лагодить? Хай кацапи самі ремонтують
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27.02.2026 13:37 Відповісти
Може б магате добилося перемир'я по всій Україні, бачу в них є потенціал
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27.02.2026 14:06 Відповісти
Падлюки !!!
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27.02.2026 20:58 Відповісти
 
 