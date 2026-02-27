РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
206 2

Действует локальное перемирие в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередач, - МАГАТЭ

МАГАТЭ о ЗАЭС

В районе оккупированной россиянами Запорожской АЭС заработало локальное перемирие при посредничестве МАГАТЭ для восстановления резервного электроснабжения станции

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволило восстановить резервное питание 330 кВ для Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, работы по разминированию продолжаются, чтобы гарантировать безопасный доступ для ремонтных бригад.

Читайте также: Запорожская АЭС работает только на одной линии питания, - Reuters

Автор: 

МАГАТЭ (290) ремонт (50) Запорожская АЭС (481)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо взагалі там шось лагодить? Хай кацапи самі ремонтують
показать весь комментарий
27.02.2026 13:37 Ответить
Може б магате добилося перемир'я по всій Україні, бачу в них є потенціал
показать весь комментарий
27.02.2026 14:06 Ответить
 
 