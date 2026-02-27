Действует локальное перемирие в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередач, - МАГАТЭ
В районе оккупированной россиянами Запорожской АЭС заработало локальное перемирие при посредничестве МАГАТЭ для восстановления резервного электроснабжения станции
Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволило восстановить резервное питание 330 кВ для Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, работы по разминированию продолжаются, чтобы гарантировать безопасный доступ для ремонтных бригад.
