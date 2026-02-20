Запорізька АЕС працює лише на одній лінії живлення, - Reuters
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція наразі працює лише на одній зовнішній лінії електропередач.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Пошкодження через "військову діяльність"
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого. За його словами, це, ймовірно, сталося "внаслідок військової діяльності".
Наразі найбільшу атомну станцію Європи, яка має шість ядерних реакторів, живить лише одна лінія - "Дніпровська".
Живлення необхідне для безпеки
Станом на тепер ЗАЕС не виробляє електроенергію. Водночас станції необхідне стабільне зовнішнє живлення для охолодження ядерного палива та запобігання аварійній ситуації.
У МАГАТЕ також заявили, що представникам агентства перешкоджають у роботі. Спостерігачі, які постійно перебувають на об’єкті, намагалися отримати інформацію щодо пошкоджень, однак їх не допустили до розподільчої підстанції, посилаючись на "безпекові обмеження".
