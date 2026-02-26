Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але висунув умову до ЄС, - ЗМІ
Угорський прем’єр Віктор Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, висунувши умову до ЄС.
Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У новому листі, адресованому президенту Ради ЄС Антоніу Кошті Орбан запропонував направити місію експертів до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба" і налаштований прийняти будь-які висновки такої місії.
Орбан заблокував кредит для України
Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Сьогодні вранці він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути трубопровід в експлуатацію.
Топ коментарі
+25 Ан Мур
показати весь коментар26.02.2026 22:43 Відповісти Посилання
+15 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар26.02.2026 22:32 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар27.02.2026 00:43 Відповісти Посилання
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Реєстрація: 01.02.2026
Срака так до крісла присмокталась зперепугу, що аж щоки запали?
Їдь, гнида паскудна, сам своїм пузом х*йловські дрони ловити, воно других посилає...
У нас є свій "мадяр", який сам когохочешь всратись змусить)).
Хай ваш маляр змушує й дальше, бажаю йому успіхів.
Є мадяр орбан - не мадяр, а жадібна та недолуга жаба.
Є мадяр з прізвищем Мадяр - лідер угорської партії "Тиса" - проєвропейської і проукраїнської та опозиційної орбану, в якої зараз є всі можливості перемогти на квітневих виборах.
А ще є українець Роберт Бровді з позивним "Мадяр" - найпотужніший дроновод та командувач військом українських дронів, який завдає таких жахів оркам, що ті не встигають сушити штани від тих атак. Не кажучи вже про ефективність.
Головне - цих мадярів не плутати!