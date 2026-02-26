Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але висунув умову до ЄС, - ЗМІ

Угорський прем’єр Віктор Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, висунувши умову до ЄС.

Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У новому листі, адресованому президенту Ради ЄС Антоніу Кошті Орбан запропонував направити місію експертів до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба" і налаштований прийняти будь-які висновки такої місії.

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Орбан заблокував кредит для України

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Сьогодні вранці він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути трубопровід в експлуатацію.

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