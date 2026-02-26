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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але висунув умову до ЄС, - ЗМІ

Орбан може розблокувати кредит для України

Угорський прем’єр Віктор Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, висунувши умову до ЄС.

Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо? 

У новому листі, адресованому президенту Ради ЄС Антоніу Кошті Орбан запропонував направити місію експертів до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба" і налаштований прийняти будь-які висновки такої місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У контрольованих угорським урядом ЗМІ нагнітається антиукраїнський психоз, - Сікорський

Орбан заблокував кредит для України 

Нагадаємо,  угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС шукає способи "зберегти обличчя" Орбану, щоб той розблокував допомогу Україні, - Politico

Автор: 

дружба (166) нафтопровід (453) Орбан Віктор (945)
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Топ коментарі
+25
Антоніо Кошта в своєму листі Орбану пригрозив йому що застосує процедуру, яка дозволяє не враховувати голос мад'ярів; а заодно і відмовою надання траншів на підтримку штанів угорської влади.... Орбан ввімкнув задню передачу....
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26.02.2026 22:43 Відповісти
+15
Але по дорозі європейська комісія заїде до фіцо, орбана і сіярто. І вбʼє їм великі цвяхи в їх тупі верхні дупи. Ті в які вони їдять.
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26.02.2026 22:32 Відповісти
+5
О, вже свіжий кацпський пропагандон Де вас Хремль знаходить ? ТАЙ ЩЕ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕ ЗНАЕТЕ - а лізете повчати

Реєстрація: 01.02.2026
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27.02.2026 00:43 Відповісти
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Але по дорозі європейська комісія заїде до фіцо, орбана і сіярто. І вбʼє їм великі цвяхи в їх тупі верхні дупи. Ті в які вони їдять.
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26.02.2026 22:32 Відповісти
Антоніо Кошта в своєму листі Орбану пригрозив йому що застосує процедуру, яка дозволяє не враховувати голос мад'ярів; а заодно і відмовою надання траншів на підтримку штанів угорської влади.... Орбан ввімкнув задню передачу....
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26.02.2026 22:43 Відповісти
Чем быстрее начнут о чем-то договариваться в Женеве, тем больше вероятность что бабло дадут. Это взаимозависимые вещи на самом деле.)
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26.02.2026 22:46 Відповісти
О, вже свіжий кацпський пропагандон Де вас Хремль знаходить ? ТАЙ ЩЕ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕ ЗНАЕТЕ - а лізете повчати

Реєстрація: 01.02.2026
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27.02.2026 00:43 Відповісти
Будемо сподіватись - європейці не купляться на цю дешеву провокацію ?
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26.02.2026 22:48 Відповісти
Не читав навіть, але знаю, що гроші просить.
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26.02.2026 22:57 Відповісти
А х*лі сам непоїдеш?
Срака так до крісла присмокталась зперепугу, що аж щоки запали?
Їдь, гнида паскудна, сам своїм пузом х*йловські дрони ловити, воно других посилає...
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26.02.2026 22:57 Відповісти
Він боїться, що повертаться НІКУДИ буде...Повернеться - а там уже Мадяр при владі... А на нього ордер на арешт чекає...
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27.02.2026 05:54 Відповісти
Знаючи нашого Мадяра, він може й туди прилетіти, й без ордеру).
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27.02.2026 06:53 Відповісти
Я про Петера МАдяра - лідера "Тиси"...
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27.02.2026 06:59 Відповісти
Я писав що мадяр обісреться і обісрався.
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26.02.2026 23:25 Відповісти
Шановний, тут коли люди читають "Мадяр", вони не на орбана думають.
У нас є свій "мадяр", який сам когохочешь всратись змусить)).
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27.02.2026 06:52 Відповісти
Я просто про то не подумав що ви можете так сприймати. Вибачаюсь, буду знати.
Хай ваш маляр змушує й дальше, бажаю йому успіхів.
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27.02.2026 08:57 Відповісти
"Их на самом деле три" (с)
Є мадяр орбан - не мадяр, а жадібна та недолуга жаба.
Є мадяр з прізвищем Мадяр - лідер угорської партії "Тиса" - проєвропейської і проукраїнської та опозиційної орбану, в якої зараз є всі можливості перемогти на квітневих виборах.
А ще є українець Роберт Бровді з позивним "Мадяр" - найпотужніший дроновод та командувач військом українських дронів, який завдає таких жахів оркам, що ті не встигають сушити штани від тих атак. Не кажучи вже про ефективність.
Головне - цих мадярів не плутати!
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27.02.2026 09:38 Відповісти
О, а про третього взагалі забув).
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27.02.2026 10:23 Відповісти
Бідний торбан з сціярто і фріцо. З них навить сміятись гріх. Психично хворі люди яким лікарі відмовили в допомозі. Співчуваю бывалому балбесу и трусу.
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26.02.2026 23:31 Відповісти
Ось ви взяли і виправдали цих двох - цікаво ви це зробили навмисно чи є якісь інші причини ? Вони прекрасно усвідомлюють шо роблять - а це ніяк не ознака недієздатності . Просто хтось вважає шо він має на це право - і через таких людисюк замість рухатися вперед ми топчемося в розвитку , або відкочуємося до рівня так званого права сильного ( яке у виконанні людисюк виглядає дико навіть по міркам тварин - бо хижак не вбиває більше ніж тре йому для харчування , ну і хижаки не відбирають території більше ніж ім тре ).
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27.02.2026 00:09 Відповісти
О, точно! Бивалий - це товста жаба Орбан, Балбес - точнісінько Фіцо, навіть з такими ж мішками під очами, а Трус - це очкарик Сійярто. 👍
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27.02.2026 09:43 Відповісти
Цьому послідовнику усташів вкрай потрібні кошти на вибори,які він отримував з кацапської нафти. А зараз джерельце пересохло,от і біситься.
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27.02.2026 00:08 Відповісти
А до чого тут "усташі" ? Це хорвати - тобто, слов'яни...
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27.02.2026 06:01 Відповісти
То ви, мабуть, хорватських усташів з угорськими ********* переплутали.
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27.02.2026 13:25 Відповісти
свои условия орбанутый может затасовать себе в дупу..условия оно будет ставить..выборы сначала выиграй.толстопузый толстожопик
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27.02.2026 08:34 Відповісти
Правильно, нехай місія експертів з європи їде в прямо на місце де є пошкодження і бере з собою всіх потрібних європейських спеціалістів, щоб українських не підставляти під удари. У разі, якщо є пошкодження нехай і самі його усувають.
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27.02.2026 09:52 Відповісти
 
 