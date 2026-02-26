УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7784 відвідувача онлайн
Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині Транзит нафти через Дружбу
3 049 29

ЄС шукає способи "зберегти обличчя" Орбану, щоб той розблокував допомогу Україні, - Politico

ЄС хоче заспокоїти Орбана, щоб той не блокував допомогу Україні

Лідери ЄС шукають способи забезпечити "перемогу" угорському прем'єру Орбану та "зберегти його обличчя", щоб той розблокував пакет підтримки України на 90 мільярдів євро.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами дипломатів, "перемога" може бути у вигляді обіцянки відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Східної Європи.

"Він (Орбан. - Ред.) отримає свій клятий трубопровід. Ця історія з "Дружбою" ніяк не видається правдоподібною, але він повинен здобути перемогу у своїй (передвиборчій) кампанії", - зазначив один із дипломатів, з яким поспілкувалося видання.

Читайте: "Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський

Politico зазначає, що ЄС наразі "розривається": з одного боку, Київ стоїть на межі фінансової кризи, а з іншого – ЄС не хоче робити політичний подарунок угорському лідеру перед виборами. 

"Україна може залишитися без грошей до квітня - того ж місяця, коли угорці вирушать на виборчі дільниці", - йдеться в матеріалі.

Дії Орбана викликали обурення в усьому ЄС. Президент Європейської ради Антоніу Кошта на початку тижня у своєму листі попередив, що прем'єр Угорщини порушив принцип ЄС щодо "щирої співпраці", що було натяком на можливі юридичні санкції, які можуть набути форми так званої процедури за статтею 7, що позбавить Будапешт права голосу в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику

Однак четверо дипломатів і високопосадовець ЄС, яким було надано анонімність, відкинули ідею юридичного вирішення проблеми. Натомість вони стверджували, що лідери повинні зосередитися на тиску та переконаннях Будапешта відмовитися від вето.

"Немає часу на юридичний варіант. Повинно бути політичне рішення", - зазначив один із дипломатів.

Двоє дипломатів розповіли, що більше реалістичним способом розв'язання проблеми є створення документа, що міститиме обіцянку відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Це дозволить Орбану "зберегти обличчя".

Читайте: Європарламентарі обговорили підтримку української ППО

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте: Вгадайте, кому це на руку, - Туск про блокування Угорщиною позики ЄС на €90 млрд для України

Автор: 

Угорщина (3011) Євросоюз (15175) Орбан Віктор (945)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
В Орбана немає обличчя. Ви придівитеся, там скрізь дупа. Він виправдовує агресію терориста, свого родича - кцапію, ставить нам палки в колеса а це означає, що наш ворог!
показати весь коментар
26.02.2026 10:54 Відповісти
+9
Тьфу,***.🤮
показати весь коментар
26.02.2026 10:53 Відповісти
+8
А мо треба по тому комуняцькому обличчу зацідити добряче, тоді і діло швиде піде?
показати весь коментар
26.02.2026 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тьфу,***.🤮
показати весь коментар
26.02.2026 10:53 Відповісти
В Орбана немає обличчя. Ви придівитеся, там скрізь дупа. Він виправдовує агресію терориста, свого родича - кцапію, ставить нам палки в колеса а це означає, що наш ворог!
показати весь коментар
26.02.2026 10:54 Відповісти
А мо треба по тому комуняцькому обличчу зацідити добряче, тоді і діло швиде піде?
показати весь коментар
26.02.2026 10:55 Відповісти
.який би грим ЄС НЕ НАКЛАДАЛО НА СВИНЯЧЕ РИЛО МАДЯРСЬКОГО ХРЯКА, ВІД ЦЬОГО ПАВЛІНОМ ВІН НЕ СТАНЕ...
показати весь коментар
26.02.2026 10:56 Відповісти
Всі,хто дивиться на обличчя Орбана розуміє,що таке обличчя називається мордою і навряд чи заслуговує на зберігання...навіть в кунсткамері...
показати весь коментар
26.02.2026 10:57 Відповісти
Цю мармизу вже не зберегти. В утиль.
показати весь коментар
26.02.2026 10:58 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2026 10:58 Відповісти
у коня коняча морда ,у орбана свиняча
показати весь коментар
26.02.2026 11:05 Відповісти
ООн має бути не "візажистом" для г*ндонів типу х*йла й орбана, а проктологом!
показати весь коментар
26.02.2026 11:08 Відповісти
Уже прямо и неоднозначно заявили, что вопрос з замороженными активами закрыт! "Четвертый сезон" себя исчерпал. Уже нечего врать и не кому! Сделали Орбана козлом)
показати весь коментар
26.02.2026 11:10 Відповісти
С самого начала было ясно) Это только совсем глупые гои могли верить что им на шарика отдадут сотни лярдов. Да и с Рахой нужно будет договариваться. На что-то нужно будет обменивать безопвснось ЕС, когда главный "ресурс" исчерпается.
показати весь коментар
26.02.2026 11:18 Відповісти
Шоб вони робили без Орбана , насправді.
показати весь коментар
26.02.2026 12:39 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2026 11:14 Відповісти
тупа клоунада вже давно не цікава, могли б вже змінити шарманку
показати весь коментар
26.02.2026 11:15 Відповісти
Victim blaming, agressor protecting.
А все чому? Бо на агресора, на відміну від жертви, не натиснеш, бо він готовий довбанути у відповідь.
показати весь коментар
26.02.2026 11:17 Відповісти
" ЄС наразі "розривається": з одного боку, Київ стоїть на межі фінансової кризи, а з іншого - ЄС не хоче робити політичний подарунок угорському лідеру перед виборами... "
... і саме в цей час:


P.S. Немає жодної ситуації з якої зелене плем'я на чолі з лідером світу не зможе не вийти з ганьбою та шкодою державним та національним інтересам.
показати весь коментар
26.02.2026 11:20 Відповісти
Для орбана треба знайти мотузку та хорошу гілляку щоб ту жирну тушу витримала.
показати весь коментар
26.02.2026 11:21 Відповісти
зберегти морду перед ким ?
показати весь коментар
26.02.2026 11:23 Відповісти
Обличчя? РИЛО!!!
показати весь коментар
26.02.2026 11:37 Відповісти
А що там шукати ? Все дуже просто - залити бетоном , збережеться на віка . Треба вирішувати проблему не з орбаном особисто , а взагалі з системою , яку самі ж і створили по дурісті , коли яка небудь мізерна гніда всім іншим свої хотєлки нав'язує .
показати весь коментар
26.02.2026 11:41 Відповісти
А чому йому просто НЕ НАБИТИ це саме обличчя?
показати весь коментар
26.02.2026 11:54 Відповісти
Чому обов'язково треба комусь "зберегти обличчя"? путіну треба зберегти обличчя.Взагалі,у них обличчя чи морди?Якщо обличчя то це людина,якщо морда то це звір.Звір жорстокий,скажений.Таким не зберігати ,а знищувати потрібно,хоча б політично.
показати весь коментар
26.02.2026 12:02 Відповісти
Не зрозумів про забезпечення ,,перемоги,, Орбану. Хіба ЄС бажає ще на декілька років закріпити ворожу до себе владу в Угорщині замість зміни політичної сили в цій країні. Це що, політичний мазохізм?
показати весь коментар
26.02.2026 12:27 Відповісти
Дограються ці євросоглашателі з ворогами ЄС. Ворогів треба бити по пиці, а не шукати варіантів зберегти їм лице.
показати весь коментар
26.02.2026 12:43 Відповісти
Може то обличчя лайном замазати??
показати весь коментар
26.02.2026 12:54 Відповісти
Як можна зберегти обличчя, якщо там пика.
показати весь коментар
26.02.2026 13:01 Відповісти
Для кого ЕС потрібна перемога Орбана? Щоб ще продовжити його шантажування на декілька років? Орбана треба в утіль. Показово. Щоб інші не брали цей приклад на озброєння
показати весь коментар
26.02.2026 13:45 Відповісти
А в чому проблема?
Бийте Орбана не по обличчю і все буде ок.
показати весь коментар
26.02.2026 16:35 Відповісти
гнила структура цей єс. Як і сам орбан
показати весь коментар
27.02.2026 03:21 Відповісти
 
 