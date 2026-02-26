ЄС шукає способи "зберегти обличчя" Орбану, щоб той розблокував допомогу Україні, - Politico

Лідери ЄС шукають способи забезпечити "перемогу" угорському прем'єру Орбану та "зберегти його обличчя", щоб той розблокував пакет підтримки України на 90 мільярдів євро.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами дипломатів, "перемога" може бути у вигляді обіцянки відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Східної Європи.

"Він (Орбан. - Ред.) отримає свій клятий трубопровід. Ця історія з "Дружбою" ніяк не видається правдоподібною, але він повинен здобути перемогу у своїй (передвиборчій) кампанії", - зазначив один із дипломатів, з яким поспілкувалося видання.

Читайте: "Дружбу" зруйнувала Росія, а не Україна, тому хай Орбан звертається до Путіна, - Зеленський

Politico зазначає, що ЄС наразі "розривається": з одного боку, Київ стоїть на межі фінансової кризи, а з іншого – ЄС не хоче робити політичний подарунок угорському лідеру перед виборами.

"Україна може залишитися без грошей до квітня - того ж місяця, коли угорці вирушать на виборчі дільниці", - йдеться в матеріалі.

Дії Орбана викликали обурення в усьому ЄС. Президент Європейської ради Антоніу Кошта на початку тижня у своєму листі попередив, що прем'єр Угорщини порушив принцип ЄС щодо "щирої співпраці", що було натяком на можливі юридичні санкції, які можуть набути форми так званої процедури за статтею 7, що позбавить Будапешт права голосу в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан написав листа Зеленському: Відновіть роботу "Дружби" та змініть антиугорську політику

Однак четверо дипломатів і високопосадовець ЄС, яким було надано анонімність, відкинули ідею юридичного вирішення проблеми. Натомість вони стверджували, що лідери повинні зосередитися на тиску та переконаннях Будапешта відмовитися від вето.

"Немає часу на юридичний варіант. Повинно бути політичне рішення", - зазначив один із дипломатів.

Двоє дипломатів розповіли, що більше реалістичним способом розв'язання проблеми є створення документа, що міститиме обіцянку відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Це дозволить Орбану "зберегти обличчя".

Читайте: Європарламентарі обговорили підтримку української ППО

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте: Вгадайте, кому це на руку, - Туск про блокування Угорщиною позики ЄС на €90 млрд для України