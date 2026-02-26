ЕС ищет способы "сохранить лицо" Орбану, чтобы тот разблокировал помощь Украине, - Politico

Лидеры ЕС ищут способы обеспечить "победу" венгерскому премьеру Орбану и "сохранить его лицо", чтобы тот разблокировал пакет поддержки Украины на 90 миллиардов евро.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам дипломатов, "победа" может быть в виде обещания возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который транспортирует нефть из России в Восточную Европу.

"Он (Орбан. - Ред.) получит свой проклятый трубопровод. Эта история с "Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей (предвыборной) кампании", - отметил один из дипломатов, с которым пообщалось издание.

Politico отмечает, что ЕС сейчас "разрывается": с одной стороны, Киев стоит на грани финансового кризиса, а с другой - ЕС не хочет делать политический подарок венгерскому лидеру перед выборами.

"Украина может остаться без денег до апреля - того же месяца, когда венгры отправятся на избирательные участки", - говорится в материале.

Действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС. Президент Европейского совета Антониу Кошта в начале недели в своем письме предупредил, что премьер Венгрии нарушил принцип ЕС - "искреннее сотрудничество", что было намеком на возможные юридические санкции, которые могут принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса в ЕС.

Однако четверо дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС, которым была предоставлена анонимность, отвергли идею юридического решения проблемы. Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и убеждении Будапешта отказаться от вето.

"Нет времени на юридический вариант. Должно быть политическое решение", - отметил один из дипломатов.

Двое дипломатов рассказали, что более реалистичным способом решения проблемы является создание документа, который будет содержать обещание возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Это позволит Орбану "сохранить лицо".

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

