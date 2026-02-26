РУС
2 513 27

ЕС ищет способы "сохранить лицо" Орбану, чтобы тот разблокировал помощь Украине, - Politico

ЕС хочет успокоить Орбана, чтобы тот не блокировал помощь Украине

Лидеры ЕС ищут способы обеспечить "победу" венгерскому премьеру Орбану и "сохранить его лицо", чтобы тот разблокировал пакет поддержки Украины на 90 миллиардов евро.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам дипломатов, "победа" может быть в виде обещания возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который транспортирует нефть из России в Восточную Европу.

"Он (Орбан. - Ред.) получит свой проклятый трубопровод. Эта история с "Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей (предвыборной) кампании", - отметил один из дипломатов, с которым пообщалось издание.

Читайте: "Дружбу" разрушила Россия, а не Украина, поэтому пусть Орбан обращается к Путину, - Зеленский

Politico отмечает, что ЕС сейчас "разрывается": с одной стороны, Киев стоит на грани финансового кризиса, а с другой - ЕС не хочет делать политический подарок венгерскому лидеру перед выборами. 

"Украина может остаться без денег до апреля - того же месяца, когда венгры отправятся на избирательные участки", - говорится в материале.

Действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС. Президент Европейского совета Антониу Кошта в начале недели в своем письме предупредил, что премьер Венгрии нарушил принцип ЕС - "искреннее сотрудничество", что было намеком на возможные юридические санкции, которые могут принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику

Однако четверо дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС, которым была предоставлена анонимность, отвергли идею юридического решения проблемы. Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и убеждении Будапешта отказаться от вето.

"Нет времени на юридический вариант. Должно быть политическое решение", - отметил один из дипломатов.

Двое дипломатов рассказали, что более реалистичным способом решения проблемы является создание документа, который будет содержать обещание возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Это позволит Орбану "сохранить лицо".

Читайте: Европарламентарии обсудили поддержку украинской ПВО

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте: Угадайте, кому это на руку, - Туск о блокировании Венгрией займа ЕС на €90 млрд для Украины

Автор: 

Венгрия (800) Евросоюз (2850) Орбан Виктор (451)
Топ комментарии
+17
В Орбана немає обличчя. Ви придівитеся, там скрізь дупа. Він виправдовує агресію терориста, свого родича - кцапію, ставить нам палки в колеса а це означає, що наш ворог!
26.02.2026 10:54 Ответить
+9
Тьфу,***.🤮
26.02.2026 10:53 Ответить
+8
А мо треба по тому комуняцькому обличчу зацідити добряче, тоді і діло швиде піде?
26.02.2026 10:55 Ответить
Тьфу,***.🤮
В Орбана немає обличчя. Ви придівитеся, там скрізь дупа. Він виправдовує агресію терориста, свого родича - кцапію, ставить нам палки в колеса а це означає, що наш ворог!
А мо треба по тому комуняцькому обличчю зацідити добряче, тоді і діло швиде піде?
.який би грим ЄС НЕ НАКЛАДАЛО НА СВИНЯЧЕ РИЛО МАДЯРСЬКОГО ХРЯКА, ВІД ЦЬОГО ПАВЛІНОМ ВІН НЕ СТАНЕ...
26.02.2026 10:56 Ответить
Всі,хто дивиться на обличчя Орбана розуміє,що таке обличчя називається мордою і навряд чи заслуговує на зберігання...навіть в кунсткамері...
26.02.2026 10:57 Ответить
Цю мармизу вже не зберегти. В утиль.
26.02.2026 10:58 Ответить
26.02.2026 10:58 Ответить
у коня коняча морда ,у орбана свиняча
26.02.2026 11:05 Ответить
ООн має бути не "візажистом" для г*ндонів типу х*йла й орбана, а проктологом!
26.02.2026 11:08 Ответить
Уже прямо и неоднозначно заявили, что вопрос з замороженными активами закрыт! "Четвертый сезон" себя исчерпал. Уже нечего врать и не кому! Сделали Орбана козлом)
26.02.2026 11:10 Ответить
С самого начала было ясно) Это только совсем глупые гои могли верить что им на шарика отдадут сотни лярдов. Да и с Рахой нужно будет договариваться. На что-то нужно будет обменивать безопвснось ЕС, когда главный "ресурс" исчерпается.
26.02.2026 11:18 Ответить
Шоб вони робили без Орбана , насправді.
26.02.2026 12:39 Ответить
26.02.2026 11:14 Ответить
тупа клоунада вже давно не цікава, могли б вже змінити шарманку
26.02.2026 11:15 Ответить
Victim blaming, agressor protecting.
А все чому? Бо на агресора, на відміну від жертви, не натиснеш, бо він готовий довбанути у відповідь.
26.02.2026 11:17 Ответить
" ЄС наразі "розривається": з одного боку, Київ стоїть на межі фінансової кризи, а з іншого - ЄС не хоче робити політичний подарунок угорському лідеру перед виборами... "
... і саме в цей час:


P.S. Немає жодної ситуації з якої зелене плем'я на чолі з лідером світу не зможе не вийти з ганьбою та шкодою державним та національним інтересам.
26.02.2026 11:20 Ответить
Для орбана треба знайти мотузку та хорошу гілляку щоб ту жирну тушу витримала.
26.02.2026 11:21 Ответить
зберегти морду перед ким ?
26.02.2026 11:23 Ответить
Обличчя? РИЛО!!!
26.02.2026 11:37 Ответить
А що там шукати ? Все дуже просто - залити бетоном , збережеться на віка . Треба вирішувати проблему не з орбаном особисто , а взагалі з системою , яку самі ж і створили по дурісті , коли яка небудь мізерна гніда всім іншим свої хотєлки нав'язує .
26.02.2026 11:41 Ответить
А чому йому просто НЕ НАБИТИ це саме обличчя?
26.02.2026 11:54 Ответить
Чому обов'язково треба комусь "зберегти обличчя"? путіну треба зберегти обличчя.Взагалі,у них обличчя чи морди?Якщо обличчя то це людина,якщо морда то це звір.Звір жорстокий,скажений.Таким не зберігати ,а знищувати потрібно,хоча б політично.
26.02.2026 12:02 Ответить
Не зрозумів про забезпечення ,,перемоги,, Орбану. Хіба ЄС бажає ще на декілька років закріпити ворожу до себе владу в Угорщині замість зміни політичної сили в цій країні. Це що, політичний мазохізм?
26.02.2026 12:27 Ответить
Дограються ці євросоглашателі з ворогами ЄС. Ворогів треба бити по пиці, а не шукати варіантів зберегти їм лице.
26.02.2026 12:43 Ответить
Може то обличчя лайном замазати??
26.02.2026 12:54 Ответить
Як можна зберегти обличчя, якщо там пика.
26.02.2026 13:01 Ответить
Для кого ЕС потрібна перемога Орбана? Щоб ще продовжити його шантажування на декілька років? Орбана треба в утіль. Показово. Щоб інші не брали цей приклад на озброєння
26.02.2026 13:45 Ответить
 
 