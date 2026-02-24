Кошта: Україна оцінить строки відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною щодо оцінювання строків відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресконференції в Києві, пише "Європейська правда".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Коли країна ЄС має проблеми з третьою країною, вона звертається до ЄС, щоб там допомогли вирішити цю проблему. Саме це ми зараз і робимо. Ми домовились, що Україна найближчим часом проведе оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення", – зазначив Кошта.

Також читайте: Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва (оновлено). ФОТОрепортаж

Позиція ЄС щодо кредиту для України

Президент Євроради закликав Угорщину виконати ухвалене рішення про надання кредиту. Також він звернувся до Європейської комісії із проханням забезпечити виконання цього рішення в повному обсязі.

У Брюсселі наголошують, що механізми реалізації рішень Європейської ради мають залишатися незмінними, а фінансова підтримка України є важливою складовою стабільності регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина припиняє екстрені постачання електроенергії в Україну, - Фіцо

Україна пропонує діалог для врегулювання спору

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий діяти конструктивно у питанні транзиту нафти.

За його словами, українська сторона вже запропонувала кілька практичних варіантів врегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Йдеться як про технічні рішення, так і про політичний діалог на найвищому рівні.

Сибіга повідомив, що Україна неодноразово ініціювала пряму зустріч між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським для нормалізації двосторонніх відносин.

"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між прем’єр-міністром Орбаном та президентом Зеленським, щоб очистити їхні відносини. Але Будапешт не відповів, обравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", – наголосив глава МЗС.

Читайте також: Орбан погрожує зупинити постачання електроенергії Україні: Можуть статися погані речі

Відновлення "Дружби"

Тим часом Україна повідомила оператору словацьких нафтопроводів компанії Transpetrol, що відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба" заплановане на 26 лютого.

Про це повідомили у Міністерстві економіки Словаччини. У міністерстві зауважили, що очікували відновлення постачання нафти "Дружбою" на день раніше – 25 лютого, але Київ попередив про затримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До відновлення "Дружби": Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Сійярто

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошкодження значні": В "Укртранснафті" вперше прокоментували наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба"