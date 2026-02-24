Кошта: Україна оцінить строки відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною щодо оцінювання строків відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресконференції в Києві, пише "Європейська правда".
"Коли країна ЄС має проблеми з третьою країною, вона звертається до ЄС, щоб там допомогли вирішити цю проблему. Саме це ми зараз і робимо. Ми домовились, що Україна найближчим часом проведе оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення", – зазначив Кошта.
Позиція ЄС щодо кредиту для України
Президент Євроради закликав Угорщину виконати ухвалене рішення про надання кредиту. Також він звернувся до Європейської комісії із проханням забезпечити виконання цього рішення в повному обсязі.
У Брюсселі наголошують, що механізми реалізації рішень Європейської ради мають залишатися незмінними, а фінансова підтримка України є важливою складовою стабільності регіону.
Україна пропонує діалог для врегулювання спору
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий діяти конструктивно у питанні транзиту нафти.
За його словами, українська сторона вже запропонувала кілька практичних варіантів врегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Йдеться як про технічні рішення, так і про політичний діалог на найвищому рівні.
Сибіга повідомив, що Україна неодноразово ініціювала пряму зустріч між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським для нормалізації двосторонніх відносин.
"Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між прем’єр-міністром Орбаном та президентом Зеленським, щоб очистити їхні відносини. Але Будапешт не відповів, обравши натомість публічні ультиматуми та шантаж", – наголосив глава МЗС.
Відновлення "Дружби"
Тим часом Україна повідомила оператору словацьких нафтопроводів компанії Transpetrol, що відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба" заплановане на 26 лютого.
Про це повідомили у Міністерстві економіки Словаччини. У міністерстві зауважили, що очікували відновлення постачання нафти "Дружбою" на день раніше – 25 лютого, але Київ попередив про затримку.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Про це https://expro.com.ua/novini/vdnovlennya-postachannya-nafti-naftoprovodom-drujba-pereneseno-na-25-lyutogo пише профільне видання ExPro з посиланням на Міністерство економіки Словаччини.