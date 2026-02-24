Кошта: Украина оценит сроки восстановления транзита по нефтепроводу "Дружба"
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о договоренности с Украиной по оценке сроков возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время пресс-конференции в Киеве, пишет "Европейская правда".
"Когда страна ЕС имеет проблемы с третьей страной, она обращается к ЕС, чтобы там помогли решить эту проблему. Именно это мы сейчас и делаем. Мы договорились, что Украина в ближайшее время проведет оценку, сколько времени нужно на восстановление", - отметил Кошта.
Позиция ЕС по кредиту для Украины
Президент Евросовета призвал Венгрию выполнить принятое решение о предоставлении кредита. Также он обратился к Европейской комиссии с просьбой обеспечить выполнение этого решения в полном объеме.
В Брюсселе подчеркивают, что механизмы реализации решений Европейского совета должны оставаться неизменными, а финансовая поддержка Украины является важной составляющей стабильности региона.
Украина предлагает диалог для урегулирования спора
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов действовать конструктивно в вопросе транзита нефти.
По его словам, украинская сторона уже предложила несколько практических вариантов урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Речь идет как о технических решениях, так и о политическом диалоге на высшем уровне.
Сибига сообщил, что Украина неоднократно инициировала прямую встречу между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским для нормализации двусторонних отношений.
"Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между премьер-министром Орбаном и президентом Зеленским, чтобы очистить их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж", – подчеркнул глава МИД.
Восстановление "Дружбы"
Между тем Украина сообщила оператору словацких нефтепроводов компании Transpetrol, что возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба" запланировано на 26 февраля.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Словакии. В министерстве отметили, что ожидали возобновления поставок нефти по "Дружбе" на день раньше – 25 февраля, но Киев предупредил о задержке.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
