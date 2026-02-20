"Пошкодження значні": В "Укртранснафті" вперше прокоментували наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба"

Наслідки удару РФ по Бродах на Львівщині

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу "Дружба" зазнало значних пошкоджень.

Про це в компанія-операторі трубопроводу "Укртранснафта" повідомили на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Наразі на різних етапах тривають роботи з дефектування, стабілізації технічного стану системи та усунення наслідків ворожого удару. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться із залученням профільних технічних підрозділів та спеціалізованого обладнання", – йдеться в офіційному коментарі компанії.

В "Укртранснафті" уточнили, що в установленому порядку оперативно проінформували угорську та словацьку сторони про атаку 27 січня та її наслідки.

"Представники компанії перебувають у постійному діалозі з угорськими та словацькими контрагентами", – підкреслили в "Укртранснафті".

Водночас в компанії нагадали, що РФ систематично атакує об’єкти нафтогазової інфраструктури, і з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 400 атак на об’єкти групи "Нафтогаз", лише з початку 2026 року зафіксовано понад 20 атак.

"Всі ці масовані російські ракетно-дронові атаки спрямовані на знищення нафтогазової та енергетичної інфраструктури України. В таких умовах енергетичним компаніям складно забезпечити безперебійне, безпечне та стабільне функціонування", – додали в компанії.

Як повідомлялося, Єврокомісія призначила на 25 лютого позачергове засідання координаційної групи з нафти через

https://censor.net/ua/n3601487

. У ній візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

Що передувало?

Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти. 

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом. 

Там мабуть і екологія постраждала... От як можна розпочинати якийсь ремонт, коли ще не проведено всі слідчі дії, поки не встановлено масштаб шкоди, завданої довкіллю і поки винуватці не притягнуті до відповідальності? Треба дочекатися, коли агресор компенсує все це, і лише тоді починати ремонт (спочатку на стадії проекту, звісно) 🤣
20.02.2026 09:48 Відповісти
росія розбомбила нафтопровід через який вона продає нафту європі і заробляє гроші, а ми повинні тепер його відремонтувати? Питання на засипку: нахіба нам його спішити ремонтувати?
20.02.2026 10:01 Відповісти
Не дякуйте
20.02.2026 09:56 Відповісти
На дружбу не можна навіть дивитись - сльози очі застилають
20.02.2026 09:43 Відповісти
думаю, потрібен новий проект робити, старий вже не підходить по новим екологічних вимогам.
20.02.2026 10:32 Відповісти
Головне ,не поспішати. Треба все продумати. А ще є питання:" хто ж це все фінансуватиме?"
20.02.2026 13:11 Відповісти
Рашка его расхреначила а Украина теперь страдает. Те двое Европа должна на них внимательнее посмотреть, на чьей стороне они будут воевать при вторжении в Сувальский коридор.
20.02.2026 09:51 Відповісти
не спішіть хлопці , перепочиньте .
20.02.2026 09:52 Відповісти
Не дякуйте
20.02.2026 09:56 Відповісти
Нехай орбан з фіцо звиздують до тих трубопроводів і своїми дупами їх затикають!
20.02.2026 13:13 Відповісти
нафтопровід "дружба" в нинішньому стані , цілком відповідає "дружбі" рашистських словако- угорських співучасників до України і українського народу....Нехай .сучі дітки відремонтують свою "дружбу" до українського народу.лише потім можна відремонтувати нафтопровід...
20.02.2026 10:08 Відповісти
"Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну" - тобто коли Україна б`є у відповідь по нафтогазовій інфраструктурі РФ на території РФ - вони звинувачують Україну в ударах, коли РФ б`є по тому ж нафтопроводу на території України - ці покидьки знову звинувачують Україну. РФ вони не звинувачують ніколи!
20.02.2026 10:38 Відповісти
навіть якщо і незначні....зробить значні ...а шо ми нішо...то все кацапи
20.02.2026 10:53 Відповісти
Якби Орбан з Фіцо, паралельно переживали і за Україну, і за свою енергобезпеку, вони-б уже давно звернулися до уряду України, з пропозицією надання інформації, стосовно ушкоджень нафтопроводу, обсягу потреби в будматеріалах, та робочій силі і спеціалістах... Там-би вже працювать їх ремонтні бригади почали... А тут іде тупий ШАНТАЖ...
20.02.2026 10:53 Відповісти
відновленню не підлягає
20.02.2026 10:54 Відповісти
Тут помошник нужон.
20.02.2026 11:34 Відповісти
А танкери ходять по Чорному та по Балтиці, і в Білорусь і в Литву і в Польшу
20.02.2026 16:47 Відповісти

