"Пошкодження значні": В "Укртранснафті" вперше прокоментували наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба"

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу "Дружба" зазнало значних пошкоджень.

Про це в компанія-операторі трубопроводу "Укртранснафта" повідомили на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Наразі на різних етапах тривають роботи з дефектування, стабілізації технічного стану системи та усунення наслідків ворожого удару. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться із залученням профільних технічних підрозділів та спеціалізованого обладнання", – йдеться в офіційному коментарі компанії.

В "Укртранснафті" уточнили, що в установленому порядку оперативно проінформували угорську та словацьку сторони про атаку 27 січня та її наслідки.

"Представники компанії перебувають у постійному діалозі з угорськими та словацькими контрагентами", – підкреслили в "Укртранснафті".

Водночас в компанії нагадали, що РФ систематично атакує об’єкти нафтогазової інфраструктури, і з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 400 атак на об’єкти групи "Нафтогаз", лише з початку 2026 року зафіксовано понад 20 атак.

"Всі ці масовані російські ракетно-дронові атаки спрямовані на знищення нафтогазової та енергетичної інфраструктури України. В таких умовах енергетичним компаніям складно забезпечити безперебійне, безпечне та стабільне функціонування", – додали в компанії.

Як повідомлялося, Єврокомісія призначила на 25 лютого позачергове засідання координаційної групи з нафти через

. У ній візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

Що передувало?

Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.