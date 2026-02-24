Україна обіцяє відновити транзит російської нафти "Дружбою" з 26 лютого, – уряд Словаччини

Україна повідомила оператору словацьких нафтопроводів компанії Transpetrol, що відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба" заплановане на 26 лютого.

Про це повідомили у Міністерстві економіки Словаччини, передає Reuters.

У міністерстві зауважили, що очікували відновлення постачання нафти "Дружбою" на день раніше – 25 лютого, але Україна попередила про затримку, не уточнивши її причини.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати аварійну допомогу електроенергією для України через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також погрожував припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Втім, згодом очільник МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив, що у припиненні експорту електроенергії в Україну потрібна "особлива обережність" нібито через турботу про угорців, які мешкають на Закарпатті.

У відповідь в "Укренерго" заявили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. В компанії нагадали, що востаннє Україна просила про аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.