У контрольованих угорським урядом ЗМІ нагнітається антиукраїнський психоз, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за його антиукраїнську риторику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі з промовою в Сеймі 26 лютого.

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Звинувачення через "Дружбу"

Так, Сікорський вважає, що звинувачення Угорщини на адресу України через зупинку нафтопроводу "Дружба" має оцінити Євросоюз, як і пошкодження нафтопроводу.

"Це питання має бути вирішене. Експерти ЄС повинні поїхати туди та достовірно оцінити: це політика чи російський удар", - зазначив він.

Також Сікорський запевнив, що бачив фото пошкодженого трубопроводу під час візиту до Києва.

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Антиукраїнська риторика Орбана

Крім того, польський міністр зауважив, що всі свої вимоги Орбан будує на антиукраїнській риториці.

"У ЗМІ, контрольованих угорським урядом, нагнітається антиукраїнський психоз. Це відчайдушні кроки популістського уряду, який будує свою політику на атаках проти жертви агресії"", - наголосив Сікорський.

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"Я не впізнаю Орбана. Він навчався в моєму коледжі - до речі, за стипендією Сороса", - додав він.

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