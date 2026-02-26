У контрольованих угорським урядом ЗМІ нагнітається антиукраїнський психоз, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за його антиукраїнську риторику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі з промовою в Сеймі 26 лютого.
Звинувачення через "Дружбу"
Так, Сікорський вважає, що звинувачення Угорщини на адресу України через зупинку нафтопроводу "Дружба" має оцінити Євросоюз, як і пошкодження нафтопроводу.
"Це питання має бути вирішене. Експерти ЄС повинні поїхати туди та достовірно оцінити: це політика чи російський удар", - зазначив він.
Також Сікорський запевнив, що бачив фото пошкодженого трубопроводу під час візиту до Києва.
Антиукраїнська риторика Орбана
Крім того, польський міністр зауважив, що всі свої вимоги Орбан будує на антиукраїнській риториці.
"У ЗМІ, контрольованих угорським урядом, нагнітається антиукраїнський психоз. Це відчайдушні кроки популістського уряду, який будує свою політику на атаках проти жертви агресії"", - наголосив Сікорський.
"Я не впізнаю Орбана. Він навчався в моєму коледжі - до речі, за стипендією Сороса", - додав він.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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- а "експерти ЄС" не хочуть покататися по іншим локаціям кацапських влучань - від Одеси до Харкова ?!
То пусть поедут и соберут доказательства лично для орбана , ведь жабе самой ссыкотно приехать в Украину и увидеть все своими глазами .
Интересно , ЕС поведется на эти манипуляции ? 🤪
Тю, шо неясно? Путінське бабло перемоголо.