В контролируемых венгерским правительством СМИ нагнетается антиукраинский психоз, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за его антиукраинскую риторику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении с речью в Сейме 26 февраля.

Обвинения из-за "Дружбы"

В частности, Сикорский считает, что обвинения Венгрии в адрес Украины из-за остановки нефтепровода "Дружба" должен оценить Евросоюз, как и повреждение нефтепровода.

"Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар", - отметил он.

Также Сикорский заверил, что видел фото поврежденного трубопровода во время визита в Киев.

Антиукраинская риторика Орбана

Кроме того, польский министр отметил, что все свои требования Орбан строит на антиукраинской риторике.

"В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии", - подчеркнул Сикорский.

"Я не узнаю Орбана. Он учился в моем колледже - кстати, по стипендии Сороса", - добавил он.

