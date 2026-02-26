В контролируемых венгерским правительством СМИ нагнетается антиукраинский психоз, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за его антиукраинскую риторику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении с речью в Сейме 26 февраля.
Обвинения из-за "Дружбы"
В частности, Сикорский считает, что обвинения Венгрии в адрес Украины из-за остановки нефтепровода "Дружба" должен оценить Евросоюз, как и повреждение нефтепровода.
"Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар", - отметил он.
Также Сикорский заверил, что видел фото поврежденного трубопровода во время визита в Киев.
Антиукраинская риторика Орбана
Кроме того, польский министр отметил, что все свои требования Орбан строит на антиукраинской риторике.
"В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии", - подчеркнул Сикорский.
"Я не узнаю Орбана. Он учился в моем колледже - кстати, по стипендии Сороса", - добавил он.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
