1 121 5

В контролируемых венгерским правительством СМИ нагнетается антиукраинский психоз, - Сикорский

Сикорский об антиукраинской риторике Орбана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за его антиукраинскую риторику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении с речью в Сейме 26 февраля.

Обвинения из-за "Дружбы"

В частности, Сикорский считает, что обвинения Венгрии в адрес Украины из-за остановки нефтепровода "Дружба" должен оценить Евросоюз, как и повреждение нефтепровода.

"Этот вопрос должен быть решен. Эксперты ЕС должны поехать туда и достоверно оценить: это политика или российский удар", - отметил он.

Также Сикорский заверил, что видел фото поврежденного трубопровода во время визита в Киев.

Читайте также: ЕС ищет способы "сохранить лицо" Орбану, чтобы тот разблокировал помощь Украине, - Politico

Антиукраинская риторика Орбана

Кроме того, польский министр отметил, что все свои требования Орбан строит на антиукраинской риторике.

"В СМИ, контролируемых венгерским правительством, нагнетается антиукраинский психоз. Это отчаянные шаги популистского правительства, которое строит свою политику на атаках против жертвы агрессии", - подчеркнул Сикорский.

Читайте также: Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику

"Я не узнаю Орбана. Он учился в моем колледже - кстати, по стипендии Сороса", - добавил он.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Венгрия (800) Сикорский Радослав (250) Орбан Виктор (454)
А що їм втрачати?)Вибори програють,а там може й тюрма)
показать весь комментарий
26.02.2026 21:23 Ответить
Експерти ЄС повинні поїхати туди та достовірно оцінити: це політика чи російський удар", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3602646
- а "експерти ЄС" не хочуть покататися по іншим локаціям кацапських влучань - від Одеси до Харкова ?!
показать весь комментарий
26.02.2026 21:23 Ответить
Ну трамписьы не просто так накануне с мадярами перетерли.
показать весь комментарий
26.02.2026 21:30 Ответить
Україна нападе, щоб НАТА не напала?
показать весь комментарий
27.02.2026 00:23 Ответить
 
 