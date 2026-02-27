РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости Транзит нефти через Дружбу
1 417 10

Еврокомиссия об идее Орбана о миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружба": Это позитивный шаг

Еврокомиссия о проверке Дружбы

Европейская комиссия считает позитивным шагом желание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить мониторинговую миссию в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также готовность принять ее выводы.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позитивный шаг

"Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятию ее выводов. Это позитивный шаг", – сказала Итконен.

По ее словам, "теперь нам нужно сделать следующие шаги, чтобы увидеть, как и в какой форме будет проходить эта миссия по установлению фактов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия будут проверять трубопровод "Дружба": хотят создать следственную комиссию

ЕК в контакте с Украиной

"Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут соблюдать свои обязательства, взятые на заседании Европейского совета", – добавила она.

Также Итконен напомнила, что "именно российская атака на нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба" 27 января привела к повреждениям, что привело к прерыванию поставок нефти в Венгрию и Словакию, и мы решительно осуждаем эти российские атаки на украинскую и европейскую энергетическую безопасность".

Читайте также: Орбан написал письмо Зеленскому: Возобновите работу "Дружбы" и измените антивенгерскую политику

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Автор: 

Еврокомиссия (399) Орбан Виктор (454)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
з 2022 року ЄС витратив понад €213 млрд на російські енергоносії
показать весь комментарий
27.02.2026 15:01 Ответить
+3
Єврокомісія теж не в собі?
показать весь комментарий
27.02.2026 15:09 Ответить
+3
Біс з ними, нехай ці ****** колупаються. Потрібно довбати по нафтопроводу в *********. Початок є.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з 2022 року ЄС витратив понад €213 млрд на російські енергоносії
показать весь комментарий
27.02.2026 15:01 Ответить
Батальйон Леопардів та роту Мардерів в цю місію. З умовою неповернення.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:01 Ответить
Єврокомісія теж не в собі?
показать весь комментарий
27.02.2026 15:09 Ответить
Але ж тепер потрібно обговорити місію, спорядити, переглянути бюджети, проголосувати... І весь цей час угорці блокуватимуть. А що ж за таких умов має робити *****? Може розбити дружбу ще раз, і так знову і знову?
показать весь комментарий
27.02.2026 15:11 Ответить
Думаю, Єврокомісія збере таку комісію за тиждень, щоб смачно харкнути Жабі в пику)
показать весь комментарий
27.02.2026 16:14 Ответить
А шо ми вже в ЄС шо вони нам якусь місію присилають? А підорашку вони запитали, а том може шановні свинособачі партнери проти будуть як з військовою місією?
показать весь комментарий
27.02.2026 15:24 Ответить
Це те, про що на цензорі писалось вчора: "врятувати обличчя орбана" .

підор орбан нічого не розблокує, а ЄС не може/не хоче обійти блокування орбана. Пливуть за течією: якісь місії відправляють. Обов'язково, з вірогідністю 99.9%, висновки будуть такими, що орбан зможе використати як власну перемогу. І далі імпотенти з ЄС, в яких давно відсохли яйця, просто віритимуть, що от тепер нарешті орбан щось та розблокує.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:45 Ответить
Біс з ними, нехай ці ****** колупаються. Потрібно довбати по нафтопроводу в *********. Початок є.
показать весь комментарий
27.02.2026 15:54 Ответить
Путінські песики готові хоч самі в трубу залізти, аби догодити хазяїну.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:08 Ответить
а почему именно сейчас??раньше этого нельзя было сделать?а ну да..оно ж выборы *****..
показать весь комментарий
27.02.2026 18:00 Ответить
 
 