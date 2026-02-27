Еврокомиссия об идее Орбана о миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружба": Это позитивный шаг
Европейская комиссия считает позитивным шагом желание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить мониторинговую миссию в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также готовность принять ее выводы.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Позитивный шаг
"Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятию ее выводов. Это позитивный шаг", – сказала Итконен.
По ее словам, "теперь нам нужно сделать следующие шаги, чтобы увидеть, как и в какой форме будет проходить эта миссия по установлению фактов".
ЕК в контакте с Украиной
"Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут соблюдать свои обязательства, взятые на заседании Европейского совета", – добавила она.
Также Итконен напомнила, что "именно российская атака на нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба" 27 января привела к повреждениям, что привело к прерыванию поставок нефти в Венгрию и Словакию, и мы решительно осуждаем эти российские атаки на украинскую и европейскую энергетическую безопасность".
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
підор орбан нічого не розблокує, а ЄС не може/не хоче обійти блокування орбана. Пливуть за течією: якісь місії відправляють. Обов'язково, з вірогідністю 99.9%, висновки будуть такими, що орбан зможе використати як власну перемогу. І далі імпотенти з ЄС, в яких давно відсохли яйця, просто віритимуть, що от тепер нарешті орбан щось та розблокує.