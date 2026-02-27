Еврокомиссия об идее Орбана о миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружба": Это позитивный шаг

Европейская комиссия считает позитивным шагом желание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить мониторинговую миссию в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также готовность принять ее выводы.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Позитивный шаг

"Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятию ее выводов. Это позитивный шаг", – сказала Итконен.

По ее словам, "теперь нам нужно сделать следующие шаги, чтобы увидеть, как и в какой форме будет проходить эта миссия по установлению фактов".

ЕК в контакте с Украиной

"Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут соблюдать свои обязательства, взятые на заседании Европейского совета", – добавила она.

Также Итконен напомнила, что "именно российская атака на нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба" 27 января привела к повреждениям, что привело к прерыванию поставок нефти в Венгрию и Словакию, и мы решительно осуждаем эти российские атаки на украинскую и европейскую энергетическую безопасность".

Что предшествовало?