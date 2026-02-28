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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Війна з Іраном подвоїла значення "Дружби", - Орбан закликав Зеленського відновити постачання нафти

орбан про транспортування нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після загострення конфлікту на Близькому Сході заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" стало для нього ще більш пріоритетним.

Про це Орбан пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Орбан?

"Війна за участю Ірану подвоїла важливість нафтопроводу "Дружба". Ще раз закликаю президента Зеленського негайно відновити постачання нафти до Угорщини", - заявив Орбан.

Також читайте: Україна не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через "Дружбу", - Фіцо після розмови з Зеленським

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України вдруге викликало представника Угорщини через "брехливі тези" Сійярто про "Дружбу"

Автор: 

Іран (3471) нафтопровід (453) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+20
Прям так і каже "негайно"? Та ви шоо. А Україна шо? А вони шо?
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28.02.2026 17:02 Відповісти
+20
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28.02.2026 17:02 Відповісти
+18
Орбан, посмокчи кінець труби, може щось і насмокчеш.
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28.02.2026 17:05 Відповісти
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Прям так і каже "негайно"? Та ви шоо. А Україна шо? А вони шо?
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28.02.2026 17:02 Відповісти
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28.02.2026 17:02 Відповісти
Z - Zionism
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28.02.2026 17:04 Відповісти
ти D - Dovboyob до чого тут сіонізм? дура нагуляна, ти взагалі хоч розумієш що таке сіонізм?
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28.02.2026 17:08 Відповісти
Сіонізм це еврейський нацизм, який сповідує зокрема секта хабад, до якої належить батько кушніра та хазяїн шаломова - берл лазар.
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28.02.2026 17:10 Відповісти
ну можу сказати що ти кончений дебіл як в твоїй дурній макітрі перемішались сіонізм (в чому там "нацизм", можеш розповісти) з хабадом, що лікарі кажуть? про "шаломова" це взагалі *******, у вас довбойобів і порох був жидом, і яценюк... ви дебіли невиліковні
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28.02.2026 17:18 Відповісти
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28.02.2026 17:25 Відповісти
ну по-перше, прізвище шеломов ніякого відношення до євреїв не має, по-друге навіщо ти постиш якусь діряво зфотошоплену *****?
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28.02.2026 17:33 Відповісти
Шаломов хабадник, ти це знаєш, тому і верещиш як недорізане 😁
Доречі орбан теж

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28.02.2026 17:40 Відповісти
Всі крім тебе-маланці...)) Тобі не підфартило..
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28.02.2026 17:53 Відповісти
В Україні через це війна.
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28.02.2026 17:59 Відповісти
На малюнку прізвище матері Шеломова, а не Шаломова.
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01.03.2026 07:39 Відповісти
може ти дебіл ще й послідовник Ходоса, та пласкої землі ім. Лози?
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28.02.2026 17:19 Відповісти
тобто Земля пласка?
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28.02.2026 17:34 Відповісти
Є ще багато фото,де ху*ло ручкається з африканцями...То може його "Белізною" відтерли?
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28.02.2026 17:57 Відповісти
ох яке ж ти кончене! Тора це п'ятикнижжя Мойсея, ті самі п'ять кних Старого Заповіту в Біблії, де там про "2800 гоїв-рабів кожному єврею"? ну краще не пиши нічого, бо і так вже видно що ти тупий недоумок Сіонізм - єврейський націоналізм, рух європейських євреїв кінця 19 ст. за створення єврейської держави. Головна мета сіонізму була досягнутою в 1948 р. із створенням держави Ізраїль, що визнала за всіма євреями право жити в межах її кордонів! це приблизно те саме що й український націоналізм, не більше!
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28.02.2026 18:00 Відповісти
Слухаю ребе булочніка та ребе фінкеля на ютюбі, вони все розказують 😁
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28.02.2026 18:06 Відповісти
чорт тупий, "Ортодоксальні юдеї не визнають державу ізраіль, бо машіах ще не прийшов" - хабад визнає, литваки визнають, багато хто з ортодоксальних течій визнає, лише деякі не визнають, ти знову обісрався, якщо коротко... і хабад не секта, а один із восьми напрямків в хасидизмі, а ти тупий ***** давай ще херні навали, аж цікаво наскільки в твоїй тупій макітрі насрано
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28.02.2026 19:01 Відповісти
у тебе в слові ***** чотири помилки, воно не хабадник і ніякого відношення до єврейського народу не має!
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28.02.2026 21:43 Відповісти
А це що?
https://youtu.be/HXIC5NxDbQI
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28.02.2026 23:27 Відповісти
***** з підлобузником берл-лазаром, яким **** з цього ***** хабадник?
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28.02.2026 23:45 Відповісти
Ванья, здєсь водки нет, валі отсюда
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28.02.2026 19:54 Відповісти
KaZZapizm ?
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28.02.2026 19:53 Відповісти
хто ?
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28.02.2026 17:05 Відповісти
Гівна тобі лох 🖕
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28.02.2026 17:03 Відповісти
Кацапобот, шо ж ти з проксі на проксі стрибаєш? То ти типу в Швейцарії, то вже в Іспанії...
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28.02.2026 19:55 Відповісти
Орбан, посмокчи кінець труби, може щось і насмокчеш.
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28.02.2026 17:05 Відповісти
Хай як ху...лята по трубі пролізе і подивиться що там не працює
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28.02.2026 17:36 Відповісти
АБАСРАТУШКА КРЄМЛЬОВСКАЯ
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28.02.2026 17:06 Відповісти
у Орбана вибори-вибори ,а усі кремлівські 3,14doru - увесь світ знає ПРо це на ПРикладі України
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28.02.2026 17:10 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20027 Быть Или:
Венгрия и Словакия не верят в повреждения "Дружбы" в результате российского удара 27 января. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ukraine-says-pipeline-repair-critical-to-eu-aid-still-uncertain Bloomberg показал спутниковые снимки. Главный резервуар НПС Броды пустой - прокачка невозможна из-за риска утечки и повреждения оборудования.

Расследование для дебилов и уродов Орбана и Фицо.
▪️Пожар в Бродах в результате российского удара был зафиксирован утром 27 января. ГСЧС сообщила о пожаре на объекте инфраструктуры (фото 3). Жителей Брод призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости из-за загрязнения воздуха.
▪️"Шахеды" атаковали главный резервуар НПС Броды. Это самый большой в Европе нефтяной резервуар диаметром в 75 метров (это ширина футбольного поля). Возник пожар, который, по словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, тушили 10 дней.
▪️О пожаре на объекте "Нафтогаза" писали и кремлёвские пропагандистские СМИ. На скрине 2 - новость "Царьград ТВ" о том, что на нефтебазе подо Львовом третьи сутки не могут потушить пожар. Это не было секретом, Орбан и Фицо могли легко узнать об этом из новостей.
▪️После российского удара было принято экстренное решение сливать нефть под огнём и в момент продолжающейся атаки дронов. Был риск полного разрушения резервуара и значительного разлива топлива.
▪️Выкачка горячего топлива привела к аварийной остановке перекачивающей установки, но помогла предотвратить разлив. Если бы топливо не было выкачано, тушить пожар пришлось бы ещё дополнительные 10 дней, не говоря об экологических последствиях от разлива.
▪️"Сотрудники, рискуя своими жизнями во время продолжающейся атаки, пытались опустошить резервуар по трубе из-за риска разрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе", - Сергей Корецкий, глава "Нафтогаза".
▪️Помимо резервуара было повреждено различное оборудование, электрокабеля, трансформаторы, а также система обнаружения утечки. Оценка повреждений всё ещё продолжается.
▪️Пожар на НПС Броды был зафиксирован утром 28 января и на карте NASA FIRMS, которая фиксирует пожары по тепловым сигнатурам. На спутниковом снимке Planet Labs от 21 февраля (спустя 25 дней после удара, скрин 1), опубликованном Bloomberg, отчётливо виден пустой резервуар. К тому времени его уже успело замести снегом.
▪️На встрече послов ЕС в Брюсселе на этой неделе была выдвинута идея поездки в Украину с "миссией по установлению фактов". Орбан поддержал эту миссию и выступил за то, чтобы в её состав вошли венгерские и словацкие представители.
Ну, езжайте, чё. И, желательно, вообще поселитесь в Украине. Там факты сыпятся на голову с неба в виде российских ракет и дронов. Миссию он захотел, ****.
▪️Венгрия и Словакия не осудили Россию за удар, прекративший транзит топлива, а вместо этого, не предоставив доказательств, заявили, что нет технических причин для приостановки поставок.
▪️Венгрия последовательно отказывается от альтернативных поставок нефти из Украины или Хорватии. Венгрия тратит примерно €5 млрд в год на российское ископаемое топливо.
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28.02.2026 17:07 Відповісти
"Вісь зла" якщо ламати - то потрібно ламати...
І навіть через коліно!
"Дружба" на ремонті до кінця "Сво", як мінімум.... А там ще не факт, що випробування після ремонту будуть успішними....
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28.02.2026 17:08 Відповісти
Є пропозиція підключити напряму цю "дрю чбу" до фанового колектора високого тиску...
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28.02.2026 18:00 Відповісти
💥Русню підсмажили прямо в дубайському готелі. Пожежа спалахнула в районі «Пальм-Джумейра», - інформація несеться росЗМІ

Вибухи продовжуються ледь не щохвилини.
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28.02.2026 17:09 Відповісти
А нам сильно треба кредит в 90 мільярдів від ЄС під гарантією замороженими руснявими грішми - Орбане, не в курсі, що тут можна зробити?
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28.02.2026 17:09 Відповісти
Ооо! Свиня заверещала! Нехай приїде та саоєю дупою запхне дірку в Дружбі
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28.02.2026 17:09 Відповісти
Без кацапської нафти я відкину копита - вибори на носі - Орбан
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28.02.2026 17:10 Відповісти
Знаєте , я хочу продовжити свої конспірологічні припущення про те , як не усі там що в ГУР й Буданов теж ( котрого поважають саме спецлужби США), не усі ідіоти й в спецслужбах США, не тільки України .
Хтось же ще залишився з невичищених Трампом з його дєвачкай Тулсі..
Й хтось нашептав Трампу, де йому можна стати пабедітєлєм, рятуючи республіканську партію перед листопадом ( а що це буде, насравши хйлу промовчали)..)
Може 70 вставань респів з оваціями в Палаті похлєще Брєжнєвських часів з оплесками зробили з дідом нарцисом свою справу?
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28.02.2026 17:22 Відповісти
А до чого тут іран??? ти що купував у ірана? Ні, то ж тОбі довбо..бу Хорватія пропонує свою поміч, а ти чмо все мокшанську нафту хочеш!!! .... Уй ти вгадав!!!
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28.02.2026 17:13 Відповісти
Коли плоха хазяїну , а цього ще не бачить ніхто , то гучно виє його ****** на повідку .
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28.02.2026 17:24 Відповісти
Завивання Орбана говорить що ми на правильному шляху.Ще трохи і з ним можна буде говорити не як з ідіотом...
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28.02.2026 17:26 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/21524 Володимир Омелян (Omelyan News):
Угорщина блокує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, намагаючись використати ситуацію для отримання фінансових поступок від Брюсселя.
За даними дипломатів ЄС, Будапешт пов'язує свою позицію із затримкою погодження заявки на 16 млрд євро в межах оборонної програми SAFE.
Йдеться про новий пакет обмежень, запропонований 6 лютого, який передбачає розширення санкцій проти російських енергоносіїв, банківського сектору, товарів і послуг. Для його затвердження потрібна одностайність усіх держав-членів. Саме цим механізмом Угорщина фактично утримує в заручниках черговий раунд тиску на москву.
Паралельно затримується погодження макрофінансової позики Україні обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі розраховували ухвалити обидва рішення до річниці повномасштабного вторгнення росії, однак через позицію Будапешта процес зірвано.
Угорщина подала заявку на 16 млрд євро через механізм SAFE - інструмент спільних оборонних закупівель для посилення здатності ЄС протистояти російській агресії. Єврокомісія поки не завершила її розгляд. За інформацією європейських джерел, початковий транш у 2,4 млрд євро також просувається повільно.
Ситуація ускладнюється тим, що раніше Єврокомісія вже заморозила близько 17 млрд євро для Угорщини через проблеми з верховенством права. Таким чином, внутрішні суперечності в ЄС створюють додаткові можливості для росії виграти час і послабити санкційний тиск, що напряму працює на інтереси кремля в умовах затяжної війни проти України.
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28.02.2026 17:28 Відповісти
Та вже ж багато хто написав- краще спокійнесенько дочекатися 12 квітня- виборів в Угорщині, і без блокувань орбанів і визгів скабєєвих (і наших "на мир настроєних") підписати і ті 90 ярдів, і усе інше.
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28.02.2026 18:32 Відповісти
Воно то так. Тільки від тих 90 ярдів залежить фінансування також і нашої соціалки. Недавно МВФ затвердив нам кредит. Можливо це саме тому, щоб дочекатись до виборів в Угорщині.
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01.03.2026 07:48 Відповісти
Угорщина видобуває близько 42 800 барелів нафти на добу (станом на 2024-2025 роки), що є рекордом за останні десятиліття і з головою вистачає для Власних потреб, а не вистачає на прибутки від переробки російської нафти, які уряд використовує як важіль у відносинах з Брюсселем..
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28.02.2026 17:33 Відповісти
ні груба свиня уральска , вона пділила на троє твою перемогу на виборах в квітні.
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28.02.2026 17:36 Відповісти
Кому треба,ті хай і ремонтують!
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28.02.2026 17:41 Відповісти
А війна Росії з Україною нічийого значення не подвоїла?
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28.02.2026 17:43 Відповісти
Коли замість "закликав" буде " впав на коліна і молить" тоді розглянемо😁
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28.02.2026 17:45 Відповісти
ну то приїдь, поремонтуй і заступай на чергування. Відбивай шахеди та іскандери. Бо хохолком трясти і пізді...ти кожен може.
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28.02.2026 17:53 Відповісти
Вітя на вихід.
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28.02.2026 18:14 Відповісти
А ***** закликати відчепитися від України слабо? ***** стільки наробило біди Україні що проблеми холуїв кремля від розбомбленого нафтопроводу це пилинка в пустелі Сахара.
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28.02.2026 18:21 Відповісти
Згідно моделі Маслоу (відомої як "піраміда") бажання жити є більш важливою потребою ніж бажання жити у комфорті. Ви заради свого комфорту готові давати гроші кацапам, за допомогою яких вони продовжують вбивати нас. Якщо коротко: ідіть найух.
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28.02.2026 18:24 Відповісти
Ти як челобитну подаєш, собака?
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28.02.2026 18:27 Відповісти
Пішов в дупу фашиська погань угорська
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28.02.2026 18:35 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після загострення конфлікту на Близькому Сході заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" стало для нього ще більш пріоритетним. "зелений" має тепер ще й закінчити конфлікт на Близькому Сході .щоб виконати пріорітети рашистського холуя орбана...окуїти
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28.02.2026 18:37 Відповісти
Максимум шо ми можемо, це пропустити штук триста угорців, начолі з орбаном, хай відрами носять!
То був трубопровід "Дружба", а це буде відропровід "Шобвасвдавило"...
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28.02.2026 18:53 Відповісти
нема між нами дружби, нема. пішло на хєр
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28.02.2026 19:03 Відповісти
В тебе мало поваги в голосі. На коліна, жаба)))
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28.02.2026 19:30 Відповісти
І до кого воно звертається, само ж заявило що Україна не являється суверенною і живе на гроші ЄС!
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28.02.2026 19:35 Відповісти
Вiтя, нафти не буде до квiтня, хоч ти сраку собi порви. Нафта прийде на другий день пiсля того як тебе виженуть з посади.
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28.02.2026 19:50 Відповісти
Чекаємо 12 квітня, півнику. Чи жабенятко краще?
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28.02.2026 19:54 Відповісти
Хто про що,а всратий по баню.
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28.02.2026 20:46 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/22487 Ірина ГЕРАЩЕНКО:
Цього тижня Україну відвідав премʼєр- міністр Хорватії Андрій Плєнкович. Маємо багаторічну добру традицію: щоразу під час приїзду доброго друга до Києва - організовуємо спільну зустріч і дискусію . Головні теми, звичайно, - безпека, мирний процес і євроінтеграція. Подякували за відмову Хорватії транспортувати російську нафту на вимогу Угорщини та Словаччини, це сильна і відповідальна позиція. Обговорили перспективи членства України в ЄС , пан Пленкович має практичний досвід євроінтеграції своєї країни , важливий для нас. Дуже цінуємо нашу дружбу і дякуємо за послідовну підтримку України!
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28.02.2026 20:48 Відповісти
Плати орбан. Счет будет не маленький.
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01.03.2026 00:12 Відповісти
 
 