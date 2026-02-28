Війна з Іраном подвоїла значення "Дружби", - Орбан закликав Зеленського відновити постачання нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після загострення конфлікту на Близькому Сході заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" стало для нього ще більш пріоритетним.

Про це Орбан пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Орбан?

"Війна за участю Ірану подвоїла важливість нафтопроводу "Дружба". Ще раз закликаю президента Зеленського негайно відновити постачання нафти до Угорщини", - заявив Орбан.

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Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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