МЗС України вдруге викликало представника Угорщини через "брехливі тези" Сійярто про "Дружбу"

Міністерство закордонних справ України двічі викликало тимчасового повіреного Угорщини через перекручування української позиції з боку Будапешта щодо нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам 26 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

"Оскільки міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України, угорського дипломата було повторно викликано до Міністерства закордонних справ", - повідомив Тихий.

За словами речника українського МЗС, друга зустріч мала місце за кілька годин після першої й на ній угорському дипломату "була доведена неприпустимість перекручування змісту розмов, з примарною надією, що з другого разу до Будапешта дійде не спотворений зміст".

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Заперечення заяв Сійярто

Тихий стверджує, що на зустрічах із повіреним Угорщини МЗС не було жодних сигналів про те, що відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід "Дружба" нібито заблоковано з політичних причин. Про це раніше стверджував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Вони [в Україні] визнали, що немає жодної фізичної чи технічної причини для того, щоб не відновлювати транспортування, є лише політичні причини. Вони також дали зрозуміти, що хочуть зброю та гроші в обмін на відновлення транспортування нафти до Угорщини", - заявляв Сійярто.

Натомість, додав Тихий, обговорювали заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини.

"До угорської сторони, зокрема, було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів. Українська сторона запропонувала задіяти оперативні канали обміну інформацією та координації між відповідними органами обох країн, відповідальними за захист критичної інфраструктури. Звісно, якщо заяви Віктора Орбана засновані на фактах, а не фантазіях", - резюмував речник МЗС України.

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