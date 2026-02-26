МИД Украины во второй раз вызвал представителя Венгрии из-за "лживых тезисов" Сийярто о "Дружбе"

Министерство иностранных дел Украины дважды вызвало временного поверенного Венгрии из-за искажения украинской позиции со стороны Будапешта относительно нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам 26 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"Поскольку министр Сийярто распространил ложные тезисы и полностью исказил содержание встречи с временным поверенным Венгрии в МИД Украины, венгерский дипломат был повторно вызван в Министерство иностранных дел", - сообщил Тихий.

По словам спикера украинского МИД, вторая встреча состоялась через несколько часов после первой, и на ней венгерскому дипломату "была доказана недопустимость искажения содержания бесед, с призрачной надеждой, что во второй раз в Будапешт дойдет неискаженное содержание".

Опровержение заявлений Сийярто

Тихий утверждает, что на встречах с поверенным Венгрии МИД не было никаких сигналов о том, что возобновление поставок нефти в направлении Венгрии через нефтепровод "Дружба" якобы заблокировано по политическим причинам. Об этом ранее утверждал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Они [в Украине] признали, что нет никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять транспортировку, есть только политические причины. Они также дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление транспортировки нефти в Венгрию", - заявлял Сийярто.

Вместо этого, добавил Тихий, обсуждались заявления премьер-министра Орбана о потенциальных угрозах критической энергетической инфраструктуре Венгрии.

"Венгерской стороне, в частности, было доказано, что Украина готова оказать Венгрии помощь для защиты ее объектов. Украинская сторона предложила задействовать оперативные каналы обмена информацией и координации между соответствующими органами обеих стран, ответственными за защиту критической инфраструктуры. Конечно, если заявления Виктора Орбана основаны на фактах, а не фантазиях", - резюмировал спикер МИД Украины.

