Угорщина та Словаччина почали використовувати свої резервні запаси нафти, – ЄК

Угорщина та Словаччина почали використовувати свої резервні запаси нафти на тлі призупинення поставок через трубопровід "Дружба".

Про це заявила речниця Європейської Комісії Анна-Кайса Ітконен на бритфінгу, передає Укрінформ.

"І Угорщина, і Словаччина підтвердили, що почали вивільняти свої резервні запаси нафти. Вони зберігаються усіма державами-членами саме для того, щоб впоратися із такими ситуаціями", – сказала Ітконен.

Ітконен зазначила, що тривають пошуки альтернативних маршрутів поставок, щоб забезпечити безперервне транспортування нафти до відповідних країн.

При цьому вона додала, що на даному етапі безпосередньої загрози безпеці поставок ЄС немає, та зауважила, що Угорщина та Словаччина мають резервні запаси нафти.

Альтернативий маршрут

"Існує альтернативний маршрут поставок, який можуть використовувати Угорщина та Словаччина, і це трубопровід Adria з Хорватії", – зазначила Ітконен.

Вона також повідомила, що Хорватія підтвердила, що неросійська сира нафта транспортується трубопроводом Adria до Угорщини та Словаччини.

"Додаткові вантажі, за контрактами із MOL Group із неросійською сирою нафтою, надходять до хорватського нафтового терміналу. Це гарантуватиме безпеку поставок в Угорщині та Словаччині", – сказала Ітконен.

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Транспортування нафти через "Дружбу"

Як повідомлялося, Україна повідомила оператору словацьких нафтопроводів компанії Transpetrol, що відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба" заплановане на 26 лютого.

Деталі конфлікту

Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати аварійну допомогу електроенергією для України через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також погрожував припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Втім, згодом очільник МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив, що у припиненні експорту електроенергії в Україну потрібна "особлива обережність" нібито через турботу про угорців, які мешкають на Закарпатті.

У відповідь в "Укренерго" заявили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. В компанії нагадали, що востаннє Україна просила про аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.