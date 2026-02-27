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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
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Україна не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через "Дружбу", - Фіцо після розмови з Зеленським

Роберт Фіцо

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови із Зеленським 27 лютого стверджує, що українська сторона відхилила пропозицію Угорщини та Словаччини провести інспекцію стану нафтопроводу "Дружба", яким транспортувалася російська нафта.

Про це Фіцо написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Інспекція "Дружби"

"З розмови з українським президентом Зеленським я отримав однозначне враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України", - переконаний словацький міністр.

Він поінформував Зеленського, що припинення транзиту нафти спричиняє логістичні труднощі та економічні збитки для Словаччини: "Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про ідею Орбана щодо місії з перевірки стану нафтопроводу "Дружба": Це позитивний крок

За його словами, словацька розвідувальна інформація стверджує, що нафтопровід "Дружба" не пошкоджений і ніщо не перешкоджає транзиту нафти, тоді як президент України наполягає, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу.

Глава словацького уряду також поскаржився Зеленському, що українська сторона досі не дозволила послу Словаччини в Києві провести інспекцію нафтопроводу і що така можливість не була надана і послу Європейського Союзу в Україні. Україна буцімто відмовилася від такої інспекції, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб.

Фіцо погодився на переговори з Україною

Водночас Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.

"Я попросив уряд Словацької Республіки та Міністерство закордонних справ і європейських справ Республіки Хорватія знайти відповідну дату для такої зустрічі у співпраці з українською стороною, хоча я віддаю перевагу зустрічі з президентом України на території однієї з держав-членів ЄС, яку президент України інтенсивно відвідує", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проводить розмову із Фіцо: запросив його до України

Згодом Фіцо також заявив, що Україна сама могла пошкодити нафтопровід "Дружба", пославшись на підрив "Північних потоків":

"Я вперше сьогодні обговорив це з угорським прем’єром Віктором Орбаном, що нафтопровід не пошкоджений, хіба що його пошкодять сьогодні - завтра - післязавтра навмисно, як знищили "Північний потік" — на це Україна безсумнівно здатна. Ми маємо інформацію, що нафтопровід працює".

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України вдруге викликало представника Угорщини через "брехливі тези" Сійярто про "Дружбу"

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Словаччина (1329) нафтопровід (453) Фіцо Роберт (364)
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Топ коментарі
+13
ні, не закікавлена в одержанні рашкою грошей на війну проти України.

.
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27.02.2026 19:52 Відповісти
+11
Гній а не людина.
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27.02.2026 19:47 Відповісти
+10
а до параші питань ніяких? от просто взяв трубопровід і відключився, по невідомій причині (інопланетяни поламали).

Що аж інспекцію треба, по якій причині. Нах*й би сходив фіцо, і орбана свого хай би взяв.
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27.02.2026 19:54 Відповісти
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Гній а не людина.
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27.02.2026 19:47 Відповісти
А пожежники майже 10 днів гасили неіснуючу пожежу у Бродах?
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27.02.2026 19:49 Відповісти
У Бродах кацапи ********** дружбу - чого ти доїбався!
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27.02.2026 19:50 Відповісти
А показати тяжко-а бикувати це його фішка-яка користь від цього Україні?
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27.02.2026 20:29 Відповісти
йому кажеш печене - воно говорить смажене.
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27.02.2026 19:51 Відповісти
ні, не закікавлена в одержанні рашкою грошей на війну проти України.

.
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27.02.2026 19:52 Відповісти
Воно не хоче зрозуміти що у нас війна,і як би воно себе поводило в такій ситуації
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27.02.2026 19:53 Відповісти
А чотири роки до цього моменту війни не було, чи шо.
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27.02.2026 20:08 Відповісти
Україна вела боротьбу проти альтернативних (не через Україну) шляхів постачання газу та нафти та газа з рашки в Європу, зокрема проти Північних та подібних потоків. Побудова цих шляхів означала викреслення України із євро-рашиської логістики і, отже, можливість великої війни проти України. Що й відбулося ще навіть за кілька місяців введення в експлуатацію ПП-2.
зараз, коли велика війна вже йде ця комбінація втрачає сенс, а отже, Дружба зараз працює проти України.

в житті, в політиці, економіці та війні, все тече і міняєтья.
моральні цінності вічні, а решта - ні.

.
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27.02.2026 20:20 Відповісти
Мораль перемінлива а в політиці її нема і ніколи не було.
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28.02.2026 01:16 Відповісти
а до параші питань ніяких? от просто взяв трубопровід і відключився, по невідомій причині (інопланетяни поламали).

Що аж інспекцію треба, по якій причині. Нах*й би сходив фіцо, і орбана свого хай би взяв.
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27.02.2026 19:54 Відповісти
Фіцо і Орбани так і не розуміють що в нас мінус 45% населення. НАМ ПО БАРАБАНУ шо там у них по газу нафті чи хоч ядерна війна
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27.02.2026 19:56 Відповісти
Давно хочемо припинити подачу касапської нафти на світові ринки (в т.ч. через дружбу) - а що? Це наше суверене право жертви касапської агресії.
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27.02.2026 19:59 Відповісти
яйця віті орбана будеш інспектувати !
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27.02.2026 20:04 Відповісти
Ремонт нафтопроводу "Дружба Фіцо-Орбан" коштує 90млрд ойро.
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27.02.2026 20:05 Відповісти
Якось "похєр" на думку Фіцо...
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27.02.2026 20:09 Відповісти
І що ж там Найвеличніший невіглас натриндів? "Дипломат" херов.
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27.02.2026 20:10 Відповісти
А як собі цей покидьок уявляє відновлення транзиту(Хоча що вимагати від такого,дід якого,мабуть ,з німцями в другу світову наступав(Відбувається геноцид,ймовірність нехай невелика але є,що навколо трубопроводу зацвітуть концтабори,але ж головне аби словакам затишно було(((
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27.02.2026 20:18 Відповісти
Дійшло нарешті ...?!
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27.02.2026 20:27 Відповісти
От это и называется, СЕНСАЦИЯ... ,впрочем удивляться нечему, глянув на епало того Фицо сразу видно что оно **** безмозглое до опупения...
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27.02.2026 20:36 Відповісти
Здається, що від перемовин наших можновладців з посадовцями інших країн дуже часто буває тільки погіршення міжнародного становища країни. Невже немає кому проводити перемовини більш спритніше та гнучкіше? Вони тільки власну опозицію можуть цькувати...
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27.02.2026 20:47 Відповісти
Відпрацьовує тварюка криваві гроші з Рфії.
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27.02.2026 20:48 Відповісти
Нехай Фіца пришле в Україну свою армію яка буде охороняти нафтопровід вздовж всього його довжини. Ага, Фіца не хоче вводити в Україну свої війська. Ну Україна тим більше не має лишніх військових охороняти ще й бізней Х'уйла і Фіци
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27.02.2026 22:11 Відповісти
Цікаво чому. Є ідеі?
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27.02.2026 22:16 Відповісти
Звичайно не зацікавлена і шо? Пішов нах, так не просють.
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27.02.2026 22:47 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20027 Быть Или:

Венгрия и Словакия не верят в повреждения "Дружбы" в результате российского удара 27 января. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ukraine-says-pipeline-repair-critical-to-eu-aid-still-uncertain Bloomberg показал спутниковые снимки. Главный резервуар НПС Броды пустой - прокачка невозможна из-за риска утечки и повреждения оборудования.

Расследование для дебилов и уродов Орбана и Фицо.
▪️Пожар в Бродах в результате российского удара был зафиксирован утром 27 января. ГСЧС https://t.me/dsns_lviv/7257 сообщила о пожаре на объекте инфраструктуры (фото 3). Жителей Брод https://hromadske.radio/news/2026/01/27/u-brodakh-na-lvivshchyni-pislia-ataky-rosiyskoho-drona-zahorilys-naftoprodukty призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости из-за загрязнения воздуха.
▪️"Шахеды" атаковали главный резервуар НПС Броды. Это самый большой в Европе нефтяной резервуар диаметром в 75 метров (это ширина футбольного поля). Возник пожар, который, по словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, тушили 10 дней.
▪️О пожаре на объекте "Нафтогаза" писали и кремлёвские пропагандистские СМИ. На скрине 2 - новость "Царьград ТВ" о том, что на нефтебазе подо Львовом третьи сутки не могут потушить пожар. Это не было секретом, Орбан и Фицо могли легко узнать об этом из новостей.
▪️После российского удара было принято экстренное решение сливать нефть под огнём и в момент продолжающейся атаки дронов. Был риск полного разрушения резервуара и значительного разлива топлива.
▪️Выкачка горячего топлива привела к аварийной остановке перекачивающей установки, но помогла предотвратить разлив. Если бы топливо не было выкачано, тушить пожар пришлось бы ещё дополнительные 10 дней, не говоря об экологических последствиях от разлива.
▪️"Сотрудники, рискуя своими жизнями во время продолжающейся атаки, пытались опустошить резервуар по трубе из-за риска разрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе", - Сергей Корецкий, глава "Нафтогаза".
▪️Помимо резервуара было повреждено различное оборудование, электрокабеля, трансформаторы, а также система обнаружения утечки. Оценка повреждений всё ещё продолжается.
▪️Пожар на НПС Броды был зафиксирован утром 28 января и на карте NASA FIRMS, которая фиксирует пожары по тепловым сигнатурам. На спутниковом снимке Planet Labs от 21 февраля (спустя 25 дней после удара, скрин 1), опубликованном Bloomberg, отчётливо виден пустой резервуар. К тому времени его уже успело замести снегом.
▪️На встрече послов ЕС в Брюсселе на этой неделе была выдвинута идея поездки в Украину с "миссией по установлению фактов". Орбан поддержал эту миссию и выступил за то, чтобы в её состав вошли венгерские и словацкие представители.
Ну, езжайте, чё. И, желательно, вообще поселитесь в Украине. Там факты сыпятся на голову с неба в виде российских ракет и дронов. Миссию он захотел, ****.
▪️Венгрия и Словакия не осудили Россию за удар, прекративший транзит топлива, а вместо этого, не предоставив доказательств, заявили, что нет технических причин для приостановки поставок.
▪️Венгрия последовательно отказывается от альтернативных поставок нефти из Украины или Хорватии. Венгрия тратит примерно €5 млрд в год на российское ископаемое топливо.
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28.02.2026 11:54 Відповісти
 
 