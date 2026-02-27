Україна не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через "Дружбу", - Фіцо після розмови з Зеленським

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови із Зеленським 27 лютого стверджує, що українська сторона відхилила пропозицію Угорщини та Словаччини провести інспекцію стану нафтопроводу "Дружба", яким транспортувалася російська нафта.

Про це Фіцо написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Інспекція "Дружби"

"З розмови з українським президентом Зеленським я отримав однозначне враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України", - переконаний словацький міністр.

Він поінформував Зеленського, що припинення транзиту нафти спричиняє логістичні труднощі та економічні збитки для Словаччини: "Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу".

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За його словами, словацька розвідувальна інформація стверджує, що нафтопровід "Дружба" не пошкоджений і ніщо не перешкоджає транзиту нафти, тоді як президент України наполягає, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу.

Глава словацького уряду також поскаржився Зеленському, що українська сторона досі не дозволила послу Словаччини в Києві провести інспекцію нафтопроводу і що така можливість не була надана і послу Європейського Союзу в Україні. Україна буцімто відмовилася від такої інспекції, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб.

Фіцо погодився на переговори з Україною

Водночас Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.

"Я попросив уряд Словацької Республіки та Міністерство закордонних справ і європейських справ Республіки Хорватія знайти відповідну дату для такої зустрічі у співпраці з українською стороною, хоча я віддаю перевагу зустрічі з президентом України на території однієї з держав-членів ЄС, яку президент України інтенсивно відвідує", - додав він.

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Згодом Фіцо також заявив, що Україна сама могла пошкодити нафтопровід "Дружба", пославшись на підрив "Північних потоків":

"Я вперше сьогодні обговорив це з угорським прем’єром Віктором Орбаном, що нафтопровід не пошкоджений, хіба що його пошкодять сьогодні - завтра - післязавтра навмисно, як знищили "Північний потік" — на це Україна безсумнівно здатна. Ми маємо інформацію, що нафтопровід працює".

Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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