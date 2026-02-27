Україна не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через "Дружбу", - Фіцо після розмови з Зеленським
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови із Зеленським 27 лютого стверджує, що українська сторона відхилила пропозицію Угорщини та Словаччини провести інспекцію стану нафтопроводу "Дружба", яким транспортувалася російська нафта.
Про це Фіцо написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Інспекція "Дружби"
"З розмови з українським президентом Зеленським я отримав однозначне враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України", - переконаний словацький міністр.
Він поінформував Зеленського, що припинення транзиту нафти спричиняє логістичні труднощі та економічні збитки для Словаччини: "Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу".
За його словами, словацька розвідувальна інформація стверджує, що нафтопровід "Дружба" не пошкоджений і ніщо не перешкоджає транзиту нафти, тоді як президент України наполягає, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу.
Глава словацького уряду також поскаржився Зеленському, що українська сторона досі не дозволила послу Словаччини в Києві провести інспекцію нафтопроводу і що така можливість не була надана і послу Європейського Союзу в Україні. Україна буцімто відмовилася від такої інспекції, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб.
Фіцо погодився на переговори з Україною
Водночас Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.
"Я попросив уряд Словацької Республіки та Міністерство закордонних справ і європейських справ Республіки Хорватія знайти відповідну дату для такої зустрічі у співпраці з українською стороною, хоча я віддаю перевагу зустрічі з президентом України на території однієї з держав-членів ЄС, яку президент України інтенсивно відвідує", - додав він.
Згодом Фіцо також заявив, що Україна сама могла пошкодити нафтопровід "Дружба", пославшись на підрив "Північних потоків":
"Я вперше сьогодні обговорив це з угорським прем’єром Віктором Орбаном, що нафтопровід не пошкоджений, хіба що його пошкодять сьогодні - завтра - післязавтра навмисно, як знищили "Північний потік" — на це Україна безсумнівно здатна. Ми маємо інформацію, що нафтопровід працює".
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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зараз, коли велика війна вже йде ця комбінація втрачає сенс, а отже, Дружба зараз працює проти України.
в житті, в політиці, економіці та війні, все тече і міняєтья.
моральні цінності вічні, а решта - ні.
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Що аж інспекцію треба, по якій причині. Нах*й би сходив фіцо, і орбана свого хай би взяв.
Венгрия и Словакия не верят в повреждения "Дружбы" в результате российского удара 27 января. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ukraine-says-pipeline-repair-critical-to-eu-aid-still-uncertain Bloomberg показал спутниковые снимки. Главный резервуар НПС Броды пустой - прокачка невозможна из-за риска утечки и повреждения оборудования.
Расследование для
дебилов и уродовОрбана и Фицо.
▪️Пожар в Бродах в результате российского удара был зафиксирован утром 27 января. ГСЧС https://t.me/dsns_lviv/7257 сообщила о пожаре на объекте инфраструктуры (фото 3). Жителей Брод https://hromadske.radio/news/2026/01/27/u-brodakh-na-lvivshchyni-pislia-ataky-rosiyskoho-drona-zahorilys-naftoprodukty призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости из-за загрязнения воздуха.
▪️"Шахеды" атаковали главный резервуар НПС Броды. Это самый большой в Европе нефтяной резервуар диаметром в 75 метров (это ширина футбольного поля). Возник пожар, который, по словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, тушили 10 дней.
▪️О пожаре на объекте "Нафтогаза" писали и кремлёвские пропагандистские СМИ. На скрине 2 - новость "Царьград ТВ" о том, что на нефтебазе подо Львовом третьи сутки не могут потушить пожар. Это не было секретом, Орбан и Фицо могли легко узнать об этом из новостей.
▪️После российского удара было принято экстренное решение сливать нефть под огнём и в момент продолжающейся атаки дронов. Был риск полного разрушения резервуара и значительного разлива топлива.
▪️Выкачка горячего топлива привела к аварийной остановке перекачивающей установки, но помогла предотвратить разлив. Если бы топливо не было выкачано, тушить пожар пришлось бы ещё дополнительные 10 дней, не говоря об экологических последствиях от разлива.
▪️"Сотрудники, рискуя своими жизнями во время продолжающейся атаки, пытались опустошить резервуар по трубе из-за риска разрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе", - Сергей Корецкий, глава "Нафтогаза".
▪️Помимо резервуара было повреждено различное оборудование, электрокабеля, трансформаторы, а также система обнаружения утечки. Оценка повреждений всё ещё продолжается.
▪️Пожар на НПС Броды был зафиксирован утром 28 января и на карте NASA FIRMS, которая фиксирует пожары по тепловым сигнатурам. На спутниковом снимке Planet Labs от 21 февраля (спустя 25 дней после удара, скрин 1), опубликованном Bloomberg, отчётливо виден пустой резервуар. К тому времени его уже успело замести снегом.
▪️На встрече послов ЕС в Брюсселе на этой неделе была выдвинута идея поездки в Украину с "миссией по установлению фактов". Орбан поддержал эту миссию и выступил за то, чтобы в её состав вошли венгерские и словацкие представители.
Ну, езжайте, чё. И, желательно, вообще поселитесь в Украине. Там факты сыпятся на голову с неба в виде российских ракет и дронов. Миссию он захотел, ****.
▪️Венгрия и Словакия не осудили Россию за удар, прекративший транзит топлива, а вместо этого, не предоставив доказательств, заявили, что нет технических причин для приостановки поставок.
▪️Венгрия последовательно отказывается от альтернативных поставок нефти из Украины или Хорватии. Венгрия тратит примерно €5 млрд в год на российское ископаемое топливо.