Украина не заинтересована в возобновлении транзита нефти через "Дружбу", - Фицо после разговора с Зеленским

Роберт Фицо

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после телефонного разговора с Зеленским 27 февраля утверждает, что украинская сторона отклонила предложение Венгрии и Словакии провести инспекцию состояния нефтепровода "Дружба", по которому транспортировалась российская нефть.

Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инспекция "Дружбы"

"Из разговора с украинским президентом Зеленским я получил однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины", - убежден словацкий министр.

Он проинформировал Зеленского, что прекращение транзита нефти вызывает логистические трудности и экономические убытки для Словакии: "Разговор подтвердил, что у нас разные взгляды на состояние нефтепровода".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия об идее Орбана о миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружба": Это позитивный шаг

По его словам, словацкая разведывательная информация утверждает, что нефтепровод "Дружба" не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, тогда как президент Украины настаивает, что ремонт нефтепровода требует много времени.

Глава словацкого правительства также пожаловался Зеленскому, что украинская сторона до сих пор не разрешила послу Словакии в Киеве провести инспекцию нефтепровода и что такая возможность не была предоставлена и послу Европейского Союза в Украине. Украина якобы отказалась от такой инспекции, ссылаясь на негативную позицию украинских спецслужб.

Фицо согласился на переговоры с Украиной

В то же время Фицо принял приглашение президента Украины провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.

"Я попросил правительство Словацкой Республики и Министерство иностранных дел и европейских дел Республики Хорватия найти подходящую дату для такой встречи в сотрудничестве с украинской стороной, хотя я предпочитаю встречу с президентом Украины на территории одного из государств-членов ЕС, которое президент Украины интенсивно посещает", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину

Впоследствии Фицо также заявил, что Украина сама могла повредить нефтепровод "Дружба", сославшись на подрыв "Северных потоков":

"Я впервые сегодня обсудил это с венгерским премьером Виктором Орбаном, что нефтепровод не поврежден, разве что его повредят сегодня - завтра - послезавтра умышленно, как уничтожили "Северный поток" - на это Украина несомненно способна. У нас есть информация, что нефтепровод работает".

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины во второй раз вызвал представителя Венгрии из-за "лживых тезисов" Сийярто о "Дружбе"

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) Словакия (387) нефтепровод (39) Фицо Роберт (211)
Топ комментарии
+10
ні, не закікавлена в одержанні рашкою грошей на війну проти України.

.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:52 Ответить
+10
а до параші питань ніяких? от просто взяв трубопровід і відключився, по невідомій причині (інопланетяни поламали).

Що аж інспекцію треба, по якій причині. Нах*й би сходив фіцо, і орбана свого хай би взяв.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:54 Ответить
+9
Гній а не людина.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:47 Ответить
Гній а не людина.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:47 Ответить
А пожежники майже 10 днів гасили неіснуючу пожежу у Бродах?
показать весь комментарий
27.02.2026 19:49 Ответить
У Бродах кацапи ********** дружбу - чого ти доїбався!
показать весь комментарий
27.02.2026 19:50 Ответить
А показати тяжко-а бикувати це його фішка-яка користь від цього Україні?
показать весь комментарий
27.02.2026 20:29 Ответить
йому кажеш печене - воно говорить смажене.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:51 Ответить
ні, не закікавлена в одержанні рашкою грошей на війну проти України.

.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:52 Ответить
Воно не хоче зрозуміти що у нас війна,і як би воно себе поводило в такій ситуації
показать весь комментарий
27.02.2026 19:53 Ответить
А чотири роки до цього моменту війни не було, чи шо.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:08 Ответить
Україна вела боротьбу проти альтернативних (не через Україну) шляхів постачання газу та нафти та газа з рашки в Європу, зокрема проти Північних та подібних потоків. Побудова цих шляхів означала викреслення України із євро-рашиської логістики і, отже, можливість великої війни проти України. Що й відбулося ще навіть за кілька місяців введення в експлуатацію ПП-2.
зараз, коли велика війна вже йде ця комбінація втрачає сенс, а отже, Дружба зараз працює проти України.

в житті, в політиці, економіці та війні, все тече і міняєтья.
моральні цінності вічні, а решта - ні.

.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:20 Ответить
а до параші питань ніяких? от просто взяв трубопровід і відключився, по невідомій причині (інопланетяни поламали).

Що аж інспекцію треба, по якій причині. Нах*й би сходив фіцо, і орбана свого хай би взяв.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:54 Ответить
Фіцо і Орбани так і не розуміють що в нас мінус 45% населення. НАМ ПО БАРАБАНУ шо там у них по газу нафті чи хоч ядерна війна
показать весь комментарий
27.02.2026 19:56 Ответить
Давно хочемо припинити подачу касапської нафти на світові ринки (в т.ч. через дружбу) - а що? Це наше суверене право жертви касапської агресії.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:59 Ответить
яйця віті орбана будеш інспектувати !
показать весь комментарий
27.02.2026 20:04 Ответить
Ремонт нафтопроводу "Дружба Фіцо-Орбан" коштує 90млрд ойро.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:05 Ответить
Якось "похєр" на думку Фіцо...
показать весь комментарий
27.02.2026 20:09 Ответить
І що ж там Найвеличніший невіглас натриндів? "Дипломат" херов.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:10 Ответить
А як собі цей покидьок уявляє відновлення транзиту(Хоча що вимагати від такого,дід якого,мабуть ,з німцями в другу світову наступав(Відбувається геноцид,ймовірність нехай невелика але є,що навколо трубопроводу зацвітуть концтабори,але ж головне аби словакам затишно було(((
показать весь комментарий
27.02.2026 20:18 Ответить
Дійшло нарешті ...?!
показать весь комментарий
27.02.2026 20:27 Ответить
От это и называется, СЕНСАЦИЯ... ,впрочем удивляться нечему, глянув на епало того Фицо сразу видно что оно **** безмозглое до опупения...
показать весь комментарий
27.02.2026 20:36 Ответить
Здається, що від перемовин наших можновладців з посадовцями інших країн дуже часто буває тільки погіршення міжнародного становища країни. Невже немає кому проводити перемовини більш спритніше та гнучкіше? Вони тільки власну опозицію можуть цькувати...
показать весь комментарий
27.02.2026 20:47 Ответить
Відпрацьовує тварюка криваві гроші з Рфії.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:48 Ответить
Нехай Фіца пришле в Україну свою армію яка буде охороняти нафтопровід вздовж всього його довжини. Ага, Фіца не хоче вводити в Україну свої війська. Ну Україна тим більше не має лишніх військових охороняти ще й бізней Х'уйла і Фіци
показать весь комментарий
27.02.2026 22:11 Ответить
 
 