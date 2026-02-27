Украина не заинтересована в возобновлении транзита нефти через "Дружбу", - Фицо после разговора с Зеленским

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после телефонного разговора с Зеленским 27 февраля утверждает, что украинская сторона отклонила предложение Венгрии и Словакии провести инспекцию состояния нефтепровода "Дружба", по которому транспортировалась российская нефть.

Инспекция "Дружбы"

"Из разговора с украинским президентом Зеленским я получил однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины", - убежден словацкий министр.

Он проинформировал Зеленского, что прекращение транзита нефти вызывает логистические трудности и экономические убытки для Словакии: "Разговор подтвердил, что у нас разные взгляды на состояние нефтепровода".

По его словам, словацкая разведывательная информация утверждает, что нефтепровод "Дружба" не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, тогда как президент Украины настаивает, что ремонт нефтепровода требует много времени.

Глава словацкого правительства также пожаловался Зеленскому, что украинская сторона до сих пор не разрешила послу Словакии в Киеве провести инспекцию нефтепровода и что такая возможность не была предоставлена и послу Европейского Союза в Украине. Украина якобы отказалась от такой инспекции, ссылаясь на негативную позицию украинских спецслужб.

Фицо согласился на переговоры с Украиной

В то же время Фицо принял приглашение президента Украины провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.

"Я попросил правительство Словацкой Республики и Министерство иностранных дел и европейских дел Республики Хорватия найти подходящую дату для такой встречи в сотрудничестве с украинской стороной, хотя я предпочитаю встречу с президентом Украины на территории одного из государств-членов ЕС, которое президент Украины интенсивно посещает", - добавил он.

Впоследствии Фицо также заявил, что Украина сама могла повредить нефтепровод "Дружба", сославшись на подрыв "Северных потоков":

"Я впервые сегодня обсудил это с венгерским премьером Виктором Орбаном, что нефтепровод не поврежден, разве что его повредят сегодня - завтра - послезавтра умышленно, как уничтожили "Северный поток" - на это Украина несомненно способна. У нас есть информация, что нефтепровод работает".

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

