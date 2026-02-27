Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский проводит беседу с премьером Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщила пресс-служба ОП

Что известно

"Прямо сейчас Президент разговаривает с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

