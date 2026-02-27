РУС
Новости Визит Фицо в Украину
Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину

Зеленский беседует с Фицо: премьера Словакии пригласили в Украину

Президент Владимир Зеленский проводит беседу с премьером Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщила пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Прямо сейчас Президент разговаривает с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении.

Читайте: Венгрия и Словакия будут проверять трубопровод "Дружба": хотят создать следственную комиссию

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте: Из-за прекращения поставок электроэнергии Украине Фицо грозит жалоба в прокуратуру

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) Словакия (387) Фицо Роберт (211)
Топ комментарии
+9
До Констянтинівки, запроси!
27.02.2026 13:54 Ответить
27.02.2026 13:54 Ответить
+8
Мало тобі минулої поїздки Фіци до України і того скільки лайна Фіца вилила на Україну? Нехай мразота їде через Костянтинівку і Покровськ, побачить який мір там його Х'уйло приніс
27.02.2026 14:01 Ответить
27.02.2026 14:01 Ответить
+6
Та чего с ним разговаривать, дать ему кувалду, пусть идёт Дружбу ремонтировать
27.02.2026 14:07 Ответить
27.02.2026 14:07 Ответить
Фіцо лялька ндрангети, несуб'єктний
27.02.2026 13:51 Ответить
27.02.2026 13:51 Ответить
Ну...десь може логіка і є використати цю кацапську шльондру. Але шансів малувато,чесно кажучи.
27.02.2026 14:47 Ответить
27.02.2026 14:47 Ответить
А Фіцо не запросив Президента до себе, на постійне проживання, на жаль.
27.02.2026 13:52 Ответить
27.02.2026 13:52 Ответить
Живучий цей Фіцо. Швидко очухався недобиток. Цікаво якби Орбана так бідстрелили так як Роберта, то там мабуть живіт відіграв би роль бронежилета і той відбувся легким переляком
27.02.2026 13:53 Ответить
27.02.2026 13:53 Ответить
До Констянтинівки, запроси!
27.02.2026 13:54 Ответить
27.02.2026 13:54 Ответить
"Все то ты в трудах, великий государь, аки пчела..."(с)
27.02.2026 13:56 Ответить
27.02.2026 13:56 Ответить
Мало тобі минулої поїздки Фіци до України і того скільки лайна Фіца вилила на Україну? Нехай мразота їде через Костянтинівку і Покровськ, побачить який мір там його Х'уйло приніс
27.02.2026 14:01 Ответить
27.02.2026 14:01 Ответить
Та чего с ним разговаривать, дать ему кувалду, пусть идёт Дружбу ремонтировать
27.02.2026 14:07 Ответить
27.02.2026 14:07 Ответить
Не приїде... Там, у нього з Орбаном, "на порядку денному" - питання "проведення слідчих дій" на території України... Як тільки вони будуть "послані нах" - Фіцо "забрикає", і почне верещать про "недоговороздатність" України...
27.02.2026 14:15 Ответить
27.02.2026 14:15 Ответить
...Мабуть нашкодить Фіцьо Україні набагато більше .після вказівок "зепоцріота"???
27.02.2026 14:21 Ответить
27.02.2026 14:21 Ответить
Пригласил? Дострелят. Пожалеет, что не умер с первого раза.
27.02.2026 14:26 Ответить
27.02.2026 14:26 Ответить
Словаччина та Угорщина продовжують постачати електрику в Україну попри погрози
27.02.2026 14:33 Ответить
27.02.2026 14:33 Ответить
Про це https://expro.com.ua/novini/mport-************-do-ukrani-z-slovachchini-ta-ugorschini-prodovjutsya-popri-pogrozi свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
27.02.2026 14:34 Ответить
27.02.2026 14:34 Ответить
Та вони і не могли припинити поставки розчерком пера...Тому що... Гроші....Гроші...Та і не в їх це компетенції...Та і не ті об'єми поставок....Але ж кукурікати для кремлівського господаря треба.
27.02.2026 14:44 Ответить
27.02.2026 14:44 Ответить
Клован,ти що-мазохіст?
27.02.2026 14:40 Ответить
27.02.2026 14:40 Ответить
Тільки і вміє що дякувати,запрошувати і бикувати
27.02.2026 14:47 Ответить
27.02.2026 14:47 Ответить
 
 