Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину
Президент Владимир Зеленский проводит беседу с премьером Словакии Робертом Фицо.
Об этом сообщила пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Прямо сейчас Президент разговаривает с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
