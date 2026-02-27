Зеленський проводить розмову із Фіцо: запросив його до України

Президент Володимир Зеленський проводить розмову із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це повідомила пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Просто зараз Президент говорить із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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