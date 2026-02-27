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Зеленський проводить розмову із Фіцо: запросив його до України
Президент Володимир Зеленський проводить розмову із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це повідомила пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Просто зараз Президент говорить із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Топ коментарі
+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар27.02.2026 14:01 Відповісти Посилання
+12 Evgen Karpenko
показати весь коментар27.02.2026 13:54 Відповісти Посилання
+9 Серый Вовк
показати весь коментар27.02.2026 14:07 Відповісти Посилання
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