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Новини Візит Фіцо до України
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Зеленський проводить розмову із Фіцо: запросив його до України

Зеленський розмовляє із Фіцо: прем’єра Словаччини запросили до України

Президент Володимир Зеленський проводить розмову із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це повідомила пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Просто зараз Президент говорить із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Угорщина та Словаччина перевірятимуть трубопровід "Дружба": хочуть створити слідчу комісію

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте: Через припинення постачання електроенергії Україні Фіцо загрожує скарга до прокуратури

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Словаччина (1329) Фіцо Роберт (364)
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Топ коментарі
+13
Мало тобі минулої поїздки Фіци до України і того скільки лайна Фіца вилила на Україну? Нехай мразота їде через Костянтинівку і Покровськ, побачить який мір там його Х'уйло приніс
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27.02.2026 14:01 Відповісти
+12
До Констянтинівки, запроси!
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27.02.2026 13:54 Відповісти
+9
Та чего с ним разговаривать, дать ему кувалду, пусть идёт Дружбу ремонтировать
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27.02.2026 14:07 Відповісти
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Фіцо лялька ндрангети, несуб'єктний
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27.02.2026 13:51 Відповісти
Ну...десь може логіка і є використати цю кацапську шльондру. Але шансів малувато,чесно кажучи.
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27.02.2026 14:47 Відповісти
А Фіцо не запросив Президента до себе, на постійне проживання, на жаль.
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27.02.2026 13:52 Відповісти
Живучий цей Фіцо. Швидко очухався недобиток. Цікаво якби Орбана так бідстрелили так як Роберта, то там мабуть живіт відіграв би роль бронежилета і той відбувся легким переляком
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27.02.2026 13:53 Відповісти
"Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу."
Аль Капоне
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27.02.2026 15:56 Відповісти
До Констянтинівки, запроси!
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27.02.2026 13:54 Відповісти
"Все то ты в трудах, великий государь, аки пчела..."(с)
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27.02.2026 13:56 Відповісти
Мало тобі минулої поїздки Фіци до України і того скільки лайна Фіца вилила на Україну? Нехай мразота їде через Костянтинівку і Покровськ, побачить який мір там його Х'уйло приніс
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27.02.2026 14:01 Відповісти
Та чего с ним разговаривать, дать ему кувалду, пусть идёт Дружбу ремонтировать
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27.02.2026 14:07 Відповісти
Не приїде... Там, у нього з Орбаном, "на порядку денному" - питання "проведення слідчих дій" на території України... Як тільки вони будуть "послані нах" - Фіцо "забрикає", і почне верещать про "недоговороздатність" України...
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27.02.2026 14:15 Відповісти
Згоден
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27.02.2026 15:51 Відповісти
...Мабуть нашкодить Фіцьо Україні набагато більше .після вказівок "зепоцріота"???
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27.02.2026 14:21 Відповісти
Пригласил? Дострелят. Пожалеет, что не умер с первого раза.
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27.02.2026 14:26 Відповісти
Словаччина та Угорщина продовжують постачати електрику в Україну попри погрози
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27.02.2026 14:33 Відповісти
Про це https://expro.com.ua/novini/mport-************-do-ukrani-z-slovachchini-ta-ugorschini-prodovjutsya-popri-pogrozi свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
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27.02.2026 14:34 Відповісти
Та вони і не могли припинити поставки розчерком пера...Тому що... Гроші....Гроші...Та і не в їх це компетенції...Та і не ті об'єми поставок....Але ж кукурікати для кремлівського господаря треба.
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27.02.2026 14:44 Відповісти
Клован,ти що-мазохіст?
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27.02.2026 14:40 Відповісти
Тільки і вміє що дякувати,запрошувати і бикувати
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27.02.2026 14:47 Відповісти
 
 